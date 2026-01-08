Las discrepancias entre la evidencia y el relato oficial tras el asesinato del ICE en Minneapolis elevan la tensión en Estados Unidos

El gobernador de Minnesota Tim Walz acusa al Gobierno de difundir “propaganda” falsa en su narrativa de los hechos, mientras que el FBI bloquea a la policía local investigar el suceso

Los videos de los disparos a la conductora de una camioneta en Minneapolis inundaron las redes sociales en cuestión de horas. Para muchos, las imágenes son inequívocas: un asesinato a manos de un agente migratorio a plena luz del día en una calle residencial de la ciudad más poblada de Minnesota. Para el Gobierno de Donald Trump, sin embargo, la secuencia muestra una legítima respuesta por parte del oficial con fuerza letal a una amenaza mortal. La discrepancia en cómo se interpreta la muerte de Renee Good, la ciudadana estadounidense de 37 años que falleció por los disparos del oficial el miércoles, ha elevado la tensión en relación con el despliegue de agentes de migración en el país y su comportamiento durante las redadas a uno de sus puntos más altos.

Las imágenes grabadas del incidente por testigos que han circulado libremente por internet muestran la camioneta Honda de Good en medio de una calle horizontalmente, aparentemente obstruyendo el paso, mientras varios vehículos sin identificación, presumiblemente federales, permanecen cerca con el motor encendido. Los transeúntes presentes hacen sonar silbatos y gritan a los agentes que no son bienvenidos. Entonces se ve que Good avanza ligeramente, gira a la izquierda, se detiene de nuevo y luego hace un gesto para que otros vehículos pasen en frente de ella.

Luego, dos agentes salen de una de las camionetas detenidas y se acercan, mientras que otro rodea la camioneta de Good, grabando con su celular, y se ubica en frente. Uno de los agentes intenta de repente abrir la puerta de la camioneta, que está cerrada con seguro, y también alcanza hacia dentro por la ventana abierta del conductor. En ese momento, la camioneta retrocede un poco y luego avanza hacia la derecha, en lo que parece un intento de irse. Instantes después, el agente frente a la camioneta dispara tres veces y el auto avanza un poco más antes de estrellarse.

Un análisis detallado de las grabaciones desde distintos ángulos muestra que el agente que disparó no estaba directamente en la trayectoria de la camioneta cuando apretó el gatillo y en ningún momento es golpeado por el auto. Asimismo, los videos muestran cómo en los momentos que siguen a los disparos, los agentes no permiten que un testigo, que se identifica como médico, se acerque al cuerpo de Good que se puede ver encorvado contra el timón. Los agentes también se van de la escena antes de que lleguen los paramédicos.

Good ha sido identificada como una madre amorosa y una “de las personas más amables” por Donna Ganger, su madre. “Era una persona extremadamente compasiva. Se pasó toda la vida cuidando de los demás. Era cariñosa, comprensiva y afectuosa. Era un ser humano increíble”, declaró al periódico local Minnesota Star Tribune. El Ayuntamiento de Minneapolis describió a Good en un comunicado como una residente que estaba “cuidando de sus vecinos” cuando fue asesinada. Una cuenta de GoFundMe creada para la pareja y el hijo de Good había recaudado 500.000 dólares en solo unas horas. “Renee era pura luz, puro amor. La echaremos mucho de menos”, escribió la organizadora de GoFundMe, Mattie Weiss.

Protesta contra el ICE en Nueva York, el 7 de enero. Angelina Katsanis (REUTERS)

El presidente Trump, por su parte, dio su veredicto a través de su red social Truth: “La mujer que conduce se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló de forma violenta, deliberada y cruel al agente del ICE, que parece haberle disparado en defensa propia”. La responsabilidad última, no obstante, dice Trump, es de “la izquierda radical”, que “amenaza, agrede y ataca” a los agentes.

En una rueda de prensa en la noche del miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que se trasladó de emergencia a la ciudad de Minneapolis tras el incidente, aseguró que Good ignoró las órdenes de un agente de salir del auto e intentó “matar o causar daño a los agentes”. Agregó que el oficial que disparó fue tratado en un hospital por sus lesiones, pero en los videos se le ve caminando normalmente después de disparar.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, rápidamente describió la línea oficial como “propaganda” e instó a los ciudadanos a rechazar esa versión, poniendo el foco en la agresividad de los agentes durante las redadas migratorias. En una entrevista con la CNN, el alcalde Jacob Frey, fue más claro: “No hace falta ser licenciado en Derecho para comprender que cuando alguien da marcha atrás e intenta salir, eso no es un acto de violencia. Es intentar salir de esa situación”. En la mañana del jueves, la policía local de Minneapolis denunció que el FBI ha bloqueado que participen en la investigación del suceso.

Ante incipientes protestas y unos tempranos enfrentamientos con la policía y manifestantes que siguieron al asesinato de Good, Walz declaró el estado de emergencia. Y tanto él como Frey invitaron a que los residentes se manifestaran pacíficamente en contra del enorme despliegue de agentes migratorios que actualmente está llevando a cabo un operativo en las Ciudades Gemelas, como se le conoce al área comprendida por Minneapolis y St. Paul.

Velada por Renee Nicole Good, en Minneapolis, este jueves. Tim Evans (REUTERS)

El recuerdo de hace cinco años y medio, cuando a poco más de un kilómetro de donde Good fue tiroteada murió el afroamericano George Floyd asfixiado por un policía y el video de su agonía precipitó protestas y disturbios masivos en todo el país, volvió nítidamente. El temor a que la situación se descontrolara de forma similar era latente. En su rueda de prensa, Noem advirtió: “Esta ciudad ha ardido antes”.

Pero los miedos y las peores predicciones no se consumaron inicialmente. A medida que avanzaba la tarde, los ciudadanos pasaron de la confrontación inicial a una vigilia pacífica en el lugar de los hechos. Llegaron miles de personas a lo largo de la noche. En la mañana del jueves, una protesta a las afueras del cuartel donde están instalados los agentes migratorios federales escaló brevemente: se dispararon gases lacrimógenos y los reportes iniciales señalan tres detenidos. En otras ciudades del país también se han registrado algunas concentraciones, pero por el momento se han mantenido pacíficas.

En respuesta al suceso, la representante demócrata Robin Kelly, de Illinois, ha afirmado que va a avanzar un proceso de destitución en contra de Noem. “La secretaria Kristi Noem es una líder incompetente, una vergüenza para nuestra democracia, y la voy a destituir por obstrucción a la justicia, violación de la confianza pública y autocontratación. La secretaria Noem causó estragos en el área de Chicago y ahora sus agentes rebeldes del ICE han desatado la misma destrucción en Minneapolis”, aseguró Kelley.

Vehículo tiroteado en Minneapolis, el 7 de enero. Tim Evans (REUTERS) Paramédicos atienden a la mujer que fue herida por el disparo de un agente de ICE. Ellen Schmidt (AP) Despliegue migratorio del ICE, en Minnesota, este miércoles. Tim Evans (REUTERS) Elementos del ICE inmovilizan a manifestantes durante el operativo migratorio en Minnesota. Tim Evans (REUTERS) Manifestantes organizan una vela en memoria de la mujer que murió por el disparo de agentes de ICE. Angelina Katsanis (REUTERS) Una mujer sostiene una rosa blanca durante la velada. Angelina Katsanis (REUTERS)

“Desde Chicago hasta Charlotte, pasando por Los Ángeles y Minneapolis, la secretaria Noem está violando la Constitución mientras arruina —y acaba con— vidas y separa familias. Una cosa es ser incompetente y peligroso, pero violar el estado de Derecho es motivo de destitución. Les dije a mis electores y a los habitantes de Chicago que lucharía contra la agenda de la secretaria Noem. Esto es mi forma de contraatacar", agregó Kelley.

La legisladora afirma que presentará tres artículos de acusación contra Noem: uno en el que se afirma que obstruyó deliberadamente la supervisión del Congreso a las acciones de su departamento y retuvo fondos asignados por este, violando su juramento constitucional y la ley federal; otro en el que se afirma que comprometió la seguridad pública, violó el debido proceso de los ciudadanos estadounidenses y ordenó acciones inconstitucionales; y un tercero en el que se alega que abusó de su cargo para obtener beneficios personales y desvió fondos federales a sus asociados. Este proceso, una vez comenzado, podría durar meses y tendría un futuro incierto en un Congreso controlado, aunque sea por un margen muy estrecho, por los republicanos.