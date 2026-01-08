Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Venezuela informa de que 100 personas murieron en el ataque de EE UU

Qué ha pasado en las últimas horas

Diosdado Cabello informa de que 100 personas murieron en el ataque a Venezuela. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha afirmado este miércoles que un centenar de personas murieron a causa del ataque estadounidense de la madrugada del sábado, incluidos civiles. “Venezuela ha sido víctima de un ataque en el que hasta ahora hay 100 fallecidos”, ha dicho al arrancar su programa televisivo, Con el Mazo Dando.

María Corina asegura que la transición es “irreversible”. María Corina Machado, líder opositora venezolana, ha calificado el momento que vive su país como “irreversible” y ha sostenido que la presidencia de Delcy Rodríguez es “absolutamente temporal”. En una entrevista otorgada este miércoles al periódico venezolano La Patilla, Machado ha pedido ir “un día a la vez” y no adelantarse en los tiempos.

Estados Unidos pretende controlar “indefinidamente” las exportaciones de petróleo en Venezuela. La Administración liderada por Donald Trump prevé mantener el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país y que Venezuela pueda ser un importante proveedor de petróleo para el mundo y un aliado de Estados Unidos.

Rubio avanza que se reunirá con oficiales daneses la semana próxima ante la tensión por Groenlandia. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha evitado pronunciarse sobre los planes de Estados Unidos hacia Groenlandia, después de que la Casa Blanca haya indicado que el uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla ártica “está sobre la mesa”. El alto cargo ha confirmado que la semana próxima se reunirá con sus contrapartes de los países de la OTAN para tratar sobre la isla.

Francia trabaja con sus aliados en un plan por si Estados Unidos actúa sobre Groenlandia. Francia está trabajando con sus socios en un plan para articular una respuesta si Estados Unidos cumple su amenaza de apoderarse de Groenlandia, según ha informado Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores del país galo. China también ha pedido respetar la Carta de la ONU ante las amenazas de EE UU sobre Groenlandia.