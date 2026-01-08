Últimas noticias de Venezuela tras la detención de Maduro, en directo | Venezuela informa de que 100 personas murieron en el ataque de EE UU
EE UU se reunirá con Dinamarca la semana próxima en medio de las tensiones por Groenlandia
Washington prevé controlar “indefinidamente” las exportaciones de crudo venezolano como parte de su plan para la reconstrucción de la economía del país caribeño. Así lo ha asegurado este miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, durante una conferencia organizada por Goldman Sachs en la que ha informado de que lo primero será “estabilizar la producción”. El presidente estadounidense Donald Trump ha anunciado que se reunirá con Petro “próximamente” en la Casa Blanca, tras una llamada entre ambos mandatarios, en medio de las amenazas y fricciones. Tras dos semanas de persecución en el Atlántico, Estados Unidos ha interceptado con ayuda del Reino Unido un petrolero ruso que trató de burlar el bloqueo de Washington a las exportaciones de crudo venezolano. Rusia ha denunciado la “interceptación ilegal” de su buque en un comunicado en el que también asegura que “ningún Estado tiene derecho a eso”. Las fuerzas estadounidenses han anunciado además que abordaron esta noche un segundo barco vinculado a Caracas en aguas del Caribe. En paralelo, Trump ha insistido con su amenaza de anexión de Groenlandia: un comunicado de la Casa Blanca afirma que “adquirir la isla es una prioridad de seguridad nacional para EE UU” y que “recurrir al Ejército es una opción”. Washington ha avanzado que se reunirá con Dinamarca la próxima semana en medio de la escalada de tensión.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora de las consecuencias políticas en Venezuela tras el ataque de EE UU y la detención de Nicolás Maduro.
Donald Trump ha puesto Groenlandia bajo su mira. Y Europa tiene escaso margen de maniobra para evitar que se haga con ella. Los grandes países de la UE, encabezados por Francia y Alemania, analizan mecanismos para responder a las amenazas del presidente estadounidense y disuadirle de tomar la enorme isla ártica —un territorio autónomo dependiente de Dinamarca, país miembro de la Unión y, como EE UU, de la OTAN—, según afirmó este miércoles el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. Pero sus acciones son todavía muy gaseosas. Entre los mecanismos disponibles, los europeos pueden aumentar su presencia en el ártico y apuntalar una estrategia que dé más importancia a la región, lanzar operaciones de diplomacia e incluso preparar un paquete de sanciones. Pero analistas y expertos creen que es difícil que eso diluya, a corto plazo, la codicia de Trump.
Qué ha pasado en las últimas horas
Diosdado Cabello informa de que 100 personas murieron en el ataque a Venezuela. El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, ha afirmado este miércoles que un centenar de personas murieron a causa del ataque estadounidense de la madrugada del sábado, incluidos civiles. “Venezuela ha sido víctima de un ataque en el que hasta ahora hay 100 fallecidos”, ha dicho al arrancar su programa televisivo, Con el Mazo Dando.
María Corina asegura que la transición es “irreversible”. María Corina Machado, líder opositora venezolana, ha calificado el momento que vive su país como “irreversible” y ha sostenido que la presidencia de Delcy Rodríguez es “absolutamente temporal”. En una entrevista otorgada este miércoles al periódico venezolano La Patilla, Machado ha pedido ir “un día a la vez” y no adelantarse en los tiempos.
Estados Unidos pretende controlar “indefinidamente” las exportaciones de petróleo en Venezuela. La Administración liderada por Donald Trump prevé mantener el control sobre las exportaciones de crudo venezolano durante un periodo indefinido como parte de un plan para la reconstrucción de la economía del país y que Venezuela pueda ser un importante proveedor de petróleo para el mundo y un aliado de Estados Unidos.
Rubio avanza que se reunirá con oficiales daneses la semana próxima ante la tensión por Groenlandia. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha evitado pronunciarse sobre los planes de Estados Unidos hacia Groenlandia, después de que la Casa Blanca haya indicado que el uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla ártica “está sobre la mesa”. El alto cargo ha confirmado que la semana próxima se reunirá con sus contrapartes de los países de la OTAN para tratar sobre la isla.
Francia trabaja con sus aliados en un plan por si Estados Unidos actúa sobre Groenlandia. Francia está trabajando con sus socios en un plan para articular una respuesta si Estados Unidos cumple su amenaza de apoderarse de Groenlandia, según ha informado Jean-Noël Barrot, ministro de Asuntos Exteriores del país galo. China también ha pedido respetar la Carta de la ONU ante las amenazas de EE UU sobre Groenlandia.
Cuando se despertaron el sábado con la noticia de que Estados Unidos había entrado ilegalmente en Venezuela para capturar a su presidente, Nicolás Maduro, en Dinamarca muchos pensaron que había llegado la hora: ellos podían ser los próximos.
Buenos días. Comienza aquí la narración en directo de la actualidad sobre la situación en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos.
