El Gobierno de Colombia anuncia que Petro se reunirá con Delcy Rodríguez en Bogotá

El Gobierno de Colombia ha anunciado en la mañana de este jueves que el presidente Gustavo Petro se reunirá en Bogotá con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) confirmó en un comunicado de prensa que el encuentro entre los dos mandatarios se realizará en la Casa de Nariño y busca contribuir a resolver la difícil situación que padece Venezuela después de que el pasado sábado Estados Unidos interviniera militarmente en Caracas y capturara a Nicolás Maduro. “Con el fin de contribuir a una salida de la crisis política de Venezuela, el mandatario colombiano se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial en la Casa de Nariño, con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”. El encuentro aún no tiene definida una fecha concreta.

En un discurso el día anterior, el presidente colombiano contó que se comunicó por teléfono con su homóloga venezolana. “Hablé también hace dos días con la presidenta actual de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la invité a Colombia. Queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para establecer el orden en Venezuela”, afirmó.

La confirmación de la reunión entre ambos mandatarios se da horas después de que la Canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, explicara en una rueda de prensa que el presidente Petro había invitado a Rodríguez a visitar Colombia para “restablecer el diálogo en condición de pueblos hermanos”. El ministro del Interior, Armando Benedetti, reveló en entrevistas radiales que durante la llamada del miércoles, entre Gustavo Petro y Donald Trump, el presidente de Colombia le ofreció a su homólogo estadounidense servir como “mediador” o canal de comunicación con Venezuela. “Lo hizo bajo el argumento de que la paz de Colombia pasa por la paz de Venezuela, y la paz de Venezuela pasa por la paz de Colombia por la cantidad de kilómetros que tenemos de frontera”.

La directora del Dapre, Angie Lizeth Rodríguez, celebró en el mismo comunicado de prensa la llamada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. “Tal como lo expresó nuestro mandatario, el diálogo es el camino para buscar la solución a los conflictos”, se lee en el documento. “Valoramos que el presidente Donald Trump, durante la conversación telefónica que duró 50 minutos aproximadamente, invitó al presidente Petro, a restablecer los canales directos de comunicación entre las dos naciones y realizar una reunión preparatoria entre el secretario de Estado, Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, para concretar la visita oficial del mandatario colombiano a la Casa Blanca en Washington D. C.”

Rodríguez también confirma que la comunicación telefónica fue posible gracias a la gestión del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña. “Nuestro presidente estuvo acompañado por integrantes de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, la directora del Dapre y Secretaria General de la Presidencia, Angie Rodríguez; el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo; la canciller, Yolanda Villavicencio; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el asesor presidencial para las relaciones internacionales, Víctor De Currea Lugo; y el jefe de despacho, Raúl Moreno”.