Moreno defiende el “compromiso ético” de los periodistas frente a los pseudomedios

El alcance del periodismo local casi nunca es limitado. A menudo la mirada a lo más cercano trasciende de esa aproximación y genera un interés y un influjo que muchas veces se desprecia o pasa desapercibido. Esas historias que se posan en lo más próximo, pero que atrapan la atención generalizada son las que se han reconocido en la XL edición de los Premios Andalucía de Periodismo que se han entregado este viernes en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno autónomo. En el acto, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha roto una lanza por el “compromiso ético” que distingue al auténtico periodismo de la información difundida por pseudomedios.

“Vivimos unos tiempos en los que los mensajes nos llegan de todos los sitios y a todas partes; en los que a veces resulta difícil distinguir entre verdad y mentira, entre uno y noticia”, ha señalado Moreno, para reflexionar sobre cómo, ante esta avalancha de información, los ciudadanos “se conforman con los primeros que les llegan, o con los que tienen más a mano. Porque es precisamente lo más fácil de digerir en términos informativos”. El presidente andaluz ha advertido sobre cómo esta situación de hiperinformación nos convierte en más vulnerables al ser incapaces de distinguir “lo importante del accesorio, la información útil de la inútil”.

Las nuevas tecnologías se han convertido en el caldo de cultivo de la desinformación, y ante esta realidad, el dirigente popular ha abogado por volver a la esencia del buen periodismo, que pasa por las historias elaboradas y publicadas por medios de comunicación y por los buenos periodistas. “Antes de esta explosión tecnológica actual, la información se producía en centros especializados, que son un medio de comunicación, y por parte de personal cualificado, que son los periodistas”, ha dicho el presidente, para recalcar: “Ahora cualquiera puede jugar a ser periodista, pero sin el criterio, sin el compromiso ético al que están sometidos los periodistas de verdad”.

“Rompo una lanza en favor de la profesión de periodista, del periodismo de verdad, el riguroso, el fiable, el que da cifras correctas y escribe palabras exactas”, ha dicho Moreno. Un rigor y un compromiso ético que Moreno ha destacado en todos los premiados, historias locales de trascendencia nacional. Como la entrevista a Morante de la Puebla, que el periodista Jesús Bayort publicó en ABC y que ha sido reconocida como el mejor trabajo en prensa escrita. En ella, el diestro de La Puebla del Río se despojó de cualquier pudor y reveló su lucha contra sus problemas de salud mental y su influencia a la hora afrontar la lidia y su vida; o como el portal Mucho Deporte.com que se ha convertido en la referencia informativa de los dos clubes de fútbol sevillanos y del deporte andaluz y que ha recibido una mención especial por su trayectoria a lo largo de sus 25 años de vida.

La religiosidad de la Semana Santa de Málaga se ha asomado a las páginas de The Guardian, The Times o National Geographic gracias a la cámara de Daniel Pérez García-Santos que se ha alzado con el premio Proyección Internacional. Y otra imagen de un icono mundial, la Alhambra sumida en la oscuridad durante el gran apagón, capturada por el fotógrafo colaborador de EL PAÍS, Alejandro Cámara, ha recibido el premio a la mejor fotografía.

El compromiso con la cercanía como bandera es la esencia del programa de Canal Sur, Andalucía Directo, una fórmula con la que ha rebasado a Jordi Hurtado como el que más emisiones atesora, más de 7.000, que ha sido reconocido con el premio en la categoría de televisión. También Canal Sur se ha alzado con el galardón en la modalidad de radio por el podcast dirigido por Antonio Salvador, Parot, el hombre sin alma, que recrea la detención hace 35 años a las puertas de Sevilla del terrorista de ETA cuando iba cargado con explosivos para atentar contra la comandancia de la Policía Nacional de la Plaza de la Gavidia, en el corazón de la capital andaluza. La radiotelevisión pública andaluza también ha conseguido el premio a la mejor infografía.

El periodista Carlos Herrera ha recibido el reconocimiento a toda su trayectoria. Moreno ha destacado del comunicador que es un “embajador del talento de nuestra tierra” y que cuenta “desde aquí no solo lo que pasa en España, sino lo que pasa en el mundo”.

El jurado, presidido por el viceconsejero de Presidencia, Tomás Burgos, ha estado compuesto por Eduardo Barba, redactor jefe de ABC de Sevilla. Inmaculada Jiménez, redactora de Cope Andalucía. Carmen Torres, directora de los Servicios informativos de Canal Sur Televisión; Alejandro Ruesga, fotógrafo de El País.; la periodista Teresa Puig; Sebastián Torres, director general de Comunicación de la Junta de Andalucía y Jorge Conde, jefe de Servicio de Planificación y Coordinación Informativa de la Consejería