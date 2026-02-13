Ir al contenido
Baloncesto
Partizan PAR
73
Real Madrid RMA
77
1234T
PAR 19 14 28 12 73
RMA 20 23 19 15 77
FINALIZADO
euroliga

El Real Madrid rompe en Belgrado su mala racha

El conjunto de Scariolo vence por 73-77 después de tres derrotas seguidas fuera de casa en Europa

Hezonja, ante Lakic. ANDREJ CUKIC (EFE)
Juan Morenilla
Juan Morenilla
Dylan Osetkowski dio positivo por marihuana a finales de 2023, cuando el ala-pívot nacido en Estados Unidos hace 29 años, con nacionalidad alemana y que hoy juega en el Partizán de Belgrado militaba en las filas del Unicaja Málaga. La sombra de una sanción tumbó su fichaje por el Barça y cualquier salida hasta que este verano el club serbio entendió que el expediente había caducado. Pero no. El Partizán comunicó ayer que la Agencia Española Antidopaje ha castigado sin jugar durante varios meses a Osetkowski, y el conjunto que entrena Joan Peñarroya ya sufrió este viernes su baja en el encuentro de Euroliga en el que recibieron al Real Madrid.

Ganaron los blancos por 73-77 y enterraron así una racha de tres derrotas seguidas fuera de casa (París, Panathinaikos y Dubai). El conjunto de Scariolo llegó a mandar por 15 puntos en el tercer cuarto pero sufrió al final para atar el triunfo. Lyles y Hezonja sumaron 14 puntos cada uno, por 13 y 7 rebotes de Tavares, y Maledon y Deck volvieron a tener minutos tras sus lesiones. El Madrid visita el domingo al Unicaja antes de la Copa.

El Mónaco (17 puntos de Mike James y 16 de Mirotic) ganó por 102-92 al Baskonia (15 de Forrest y Luwawu-Cabarrot).

Resultados y clasificación de la Euroliga.

