Jon Rahm gana el LIV Hong Kong y rompe su mayor sequía: 539 días

Y 539 días después, Jon Rahm ha vuelto a ganar. El golfista vasco ha conquistado este domingo el LIV de Hong Kong y ha acabado así con la mayor sequía de su carrera, esas 77 semanas, casi 18 meses, sin celebrar un título individual desde que levantó los brazos el 15 de septiembre de 2024 en la cita de la Liga saudí en Chicago. Rahm ha dominado el torneo asiático con mano de hierro para imponerse con -23, tres golpes de ventaja sobre Thomas Detry (Sergio García y David Puig han sido octavos). Curiosamente el belga fue uno de los siete jugadores que llegaron a tiempo al campeonato gracias a que el español fletó un vuelo privado para que pudieran viajar desde Dubai, donde estaban atrapados en medio del conflicto bélico.

Un gesto de liberación acompañó el último putt de Rahm. “Muy, muy aliviado”, expresó. Y no era para menos. La victoria se había hecho esperar después de cuatro segundos puestos consecutivos entre el final de la temporada pasada (en Chicago e Indianápolis) y el comienzo de esta (Riad y Adelaida). En la tercera parada del curso en LIV, Rahm cantó bingo con una exhibición de control del juego. El español, campeón de la Liga saudí en las dos campañas anteriores, desde su aterrizaje en el rompedor circuito, también manda ahora con una regularidad asombrosa. Son 21 vueltas consecutivas bajando del par en la competición y un acumulado de -66 en los tres torneos de 2026. Así ha abrochado la 23ª victoria de su palmarés y entrará entre los 40 mejores de la clasificación mundial ahora que LIV puntúa para el ranking.

A la espera de su desempeño en los grandes, la gran vara de medir, LIV se le queda pequeño a Rahm. Será precisamente el Masters de Augusta, del 9 al 12 de abril, el escenario que medirá el rendimiento del golfista español. Antes disputará dos torneos más de la Liga saudí las dos próximas semanas, en Singapur y Sudáfrica, la ocasión para afilar todavía más su juego de cara a la búsqueda de su tercer grande. El ganador del US Open de 2021 y de la chaqueta verde de 2023 busca una nueva corona que le restituya a lo más alto del golf mundial.

El triunfo devuelve a Rahm al centro del debate deportivo en medio de su enfrentamiento con el circuito europeo, al que acusa de “extorsión” por pedirle unas determinadas condiciones para firmar un acuerdo y no ser multado por jugar en LIV. Ocho golfistas de la Liga saudí han aceptado un pacto que incluye pagar las sanciones anteriores, retirar los recursos judiciales y jugar un determinado número de torneos del DP World Tour a cambio de no recibir más castigos económicos. Rahm no acepta disputar seis citas del circuito europeo, como le pide el tour, en lugar del mínimo reglamentario de cuatro que él pretende. Por ello dice sentirse chantajeado a pesar de que él rompió las normas.

La carrera de Rahm se juega en el campo y en los despachos. El vasco sigue pendiente de la resolución judicial a una apelación presentada contra esas multas, pero los precedentes como el de Sergio García se mueven en su contra. En el aire está su membresía del circuito europeo y por lo tanto su condición de jugador elegible para la Ryder ahora que Luke Donald ha renovado como capitán para la edición del centenario, en Irlanda 2027. Mientras se decide su futuro, con los palos Rahm sigue a lo suyo. Después de cuatro subcampeonatos, por fin ha vuelto a ganar. Justo cuando asoma el Masters de Augusta.

