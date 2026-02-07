Ir al contenido
_
_
_
_
Deportes
golf

Jon Rahm es segundo tras el novato Elvis Smylie en el primer torneo de LIV este curso

El joven australiano vence en Riad en su estreno en la Liga saudí con un golpe de ventaja sobre el español, otra vez al borde del triunfo

Juan Morenilla
Juan Morenilla
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Luces de colores y música en la noche de Riad, casi una discoteca al aire libre más que un campo de golf, y en ese escenario se impone en el primer torneo de la temporada de LIV un novato de 23 años que se llama Elvis en honor al rey. De apellido Smylie, zurdo, hijo de tenistas profesionales, fue su padre, Peter, quien eligió el nombre tras ir con John McEnroe a un concierto de la estrella en los años setenta. El nuevo Elvis no se dedicó a la música sino al golf, y es tan bueno que gana en su estreno con -24, un golpe de ventaja sobre Jon Rahm, que le aprieta con cuatro birdies seguidos para acabar, dos de renta sobre Peter Uihlein y tres sobre el trío de David Puig con Abraham Ancer y Thomas Pieters.

Rahm dispara de nuevo al palo, otra vez segundo, como cuatro veces la temporada pasada, y no gana un título individual desde la parada de LIV en Chicago en septiembre de 2024. El año pasado festejó el primer puesto en la clasificación final gracias a su regularidad (12 veces entre los 10 mejores en 13 torneos, y 11º en el otro) y también por equipos, y brindó por Europa en la Ryder, pero sigue rozando una copa que se le escapó también en Riad, la primera ocasión en la que un campeonato de LIV se juega a 72 hoyos y reparte puntos para la clasificación mundial.

El vasco ha vuelto como si nada de un parón de 115 días sin competir, desde el Open de España de octubre, el cierre de un 2025 que fue su único año sin título propio desde que pasó a profesional. Su gran final le valió otra placa de subcampeón, por delante del cuarto puesto de David Puig, el 27º de Josele Ballester, el 30º de Sergio García y el 37º de Luis Masaveu.

Resultados y clasificación de LIV Golf en Riad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_