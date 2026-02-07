Jon Rahm es segundo tras el novato Elvis Smylie en el primer torneo de LIV este curso

Luces de colores y música en la noche de Riad, casi una discoteca al aire libre más que un campo de golf, y en ese escenario se impone en el primer torneo de la temporada de LIV un novato de 23 años que se llama Elvis en honor al rey. De apellido Smylie, zurdo, hijo de tenistas profesionales, fue su padre, Peter, quien eligió el nombre tras ir con John McEnroe a un concierto de la estrella en los años setenta. El nuevo Elvis no se dedicó a la música sino al golf, y es tan bueno que gana en su estreno con -24, un golpe de ventaja sobre Jon Rahm, que le aprieta con cuatro birdies seguidos para acabar, dos de renta sobre Peter Uihlein y tres sobre el trío de David Puig con Abraham Ancer y Thomas Pieters.

Rahm dispara de nuevo al palo, otra vez segundo, como cuatro veces la temporada pasada, y no gana un título individual desde la parada de LIV en Chicago en septiembre de 2024. El año pasado festejó el primer puesto en la clasificación final gracias a su regularidad (12 veces entre los 10 mejores en 13 torneos, y 11º en el otro) y también por equipos, y brindó por Europa en la Ryder, pero sigue rozando una copa que se le escapó también en Riad, la primera ocasión en la que un campeonato de LIV se juega a 72 hoyos y reparte puntos para la clasificación mundial.

Rahm, en Riad. Hamad I Mohammed (REUTERS)

El vasco ha vuelto como si nada de un parón de 115 días sin competir, desde el Open de España de octubre, el cierre de un 2025 que fue su único año sin título propio desde que pasó a profesional. Su gran final le valió otra placa de subcampeón, por delante del cuarto puesto de David Puig, el 27º de Josele Ballester, el 30º de Sergio García y el 37º de Luis Masaveu.

