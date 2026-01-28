Después de Brooks Koepka, otra estrella deja LIV: Patrick Reed

La Liga saudí de golf, LIV, no gana últimamente para lamentos. A pesar de que este miércoles anunció un potente acuerdo de patrocinio con Rolex, pocas horas después se confirmó la marcha de otra de sus grandes estrellas. Después de la despedida de Brooks Koepka, de regreso al PGA Tour, ahora es el también estadounidense Patrick Reed quien ha tomado el mismo camino. “Después de pensarlo y considerarlo detenidamente, mi familia y yo hemos decidido que ya no competiré en el LIV Golf Tour. Me complace anunciar que regresaré al PGA Tour como miembro excampeón para la temporada 2027 y seré elegible para comenzar a competir en eventos del PGA Tour a finales de este año”, ha comentado el ganador del Masters de Augusta en 2018.

«Soy un tradicionalista de corazón y nací para jugar en el PGA TOUR, que es donde empezó mi historia con mi esposa, Justine. Me siento muy afortunado por las oportunidades que se me han presentado y agradecido por la vida que hemos construido. Sigo avanzando en mi carrera y estoy deseando competir en el PGA TOUR y en el DP World Tour. Estoy deseando regresar a algunos de los mejores lugares del planeta", ha añadido el golfista de 35 años y ganador de nueve torneos en el circuito americano.

Reed ha solicitado volver a ser miembro del PGA Tour en 2027 en la categoría de excampeones. Mientras, podrá competir en el circuito europeo (los 10 mejores de la temporada obtienen la tarjeta para el tour americano), en el que precisamente ganó este pasado domingo el Dubai Desert Classic, y participar en citas del PGA a través de invitaciones a partir del 25 de agosto, cuando finalizaría su sanción por su marcha a LIV.

Es el segundo gran jugador que deja la Liga saudí desde diciembre después de la marcha de Brooks Koepka, que precisamente esta semana regresa al circuito estadounidense en el Farmers Insurance Open.