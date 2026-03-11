Sheinbaum pacta con los gasolineros un tope de 24 pesos por litro de gasolina en plena escalada de precios del crudo

Frente a la escalada global de los precios de los energéticos por el conflicto en Irán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a pactar con los empresarios un tope al precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro. “Mientras en el mundo sube el precio de la gasolina, en México protegemos la economía de las familias, a través de la renovación del acuerdo voluntario con el 96% de las estaciones de servicio para que la gasolina regular se mantenga en menos de 24 pesos por litro”, indicó la mandataria a través de sus redes sociales este miércoles. Esta decisión se logró tras un par de reuniones a puerta cerrada entre los gasolineros y la mandataria. En estos encuentros los empresarios expresaron sus preocupaciones sobre los precios de importación y el nivel de subsidios que evalúa implementar el Gobierno federal, vía un descuento en el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), una medida que se dará a conocer este viernes. El pacto, con vigencia de seis meses, excluye a la gasolina premium y al diésel.

No es la primera vez que el Gobierno consigue un tope de precios en las gasolinas. A inicios del año pasado se signó el primer acuerdo, el cual fue refrendado en septiembre pasado. Ahora, no obstante, las presiones sobre el sector han aumentado. Fuentes del sector energético advierten de que con este tipo de acuerdo Pemex sacrificará sus recursos y presionará a otros importadores que no cuentan con las mismas condiciones para contener los precios a costa de su margen de ganancia, de esta manera, se podrían generar unas reconfiguraciones en las vías de suministro o algunas interrupciones de servicio en gasolineras. Otra de las preocupaciones de este tipo de acuerdos sobre el precio es que deriven en escasez de la gasolina regular y orille a los consumidores a comprar gasolina premium, con una cotización libre. El precio de la gasolina regular en esta jornada ronda los 23,6 pesos por litro. El combustible premium está en 25,8 pesos, mientras que el diésel subió 27,7 pesos por litro.

Los efectos del conflicto en Irán en los precios globales del petróleo han acelerado la renovación del acuerdo en Palacio Nacional. Desde el estallido de la guerra entre EE UU e Israel contra Irán, a finales de febrero, los precios del petróleo han mostrado una marcada volatilidad. Los mercados han reaccionado ante la información contradictoria sobre el conflicto. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que pronto podría terminar la guerra, al mismo tiempo, siguen los ataques de EE UU en Medio Oriente. Frente a esta incertidumbre, el barril de West Texas Intermediate (WTI), la referencia en Estados Unidos, cotiza en 87,80 dólares, mientras que el barril de Brent se comercializa este miércoles en 92 dólares. En el caso de México, la mezcla mexicana de exportación se cotizó este martes en 77,5 dólares por barril, un precio menor respecto al inicio de semana cuando rozó los 90 dólares.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE), el organismo que coordina las reservas estratégicas de petróleo de 32 países industrializados, decidió este miércoles liberar 400 millones de barriles para evitar una crisis energética mayor. El bloqueo en el estrecho de Ormuz ha provocado una subida en el precio del barril a nivel global. Aunque los dichos del presidente de EE UU, Donald Trump, sobre una pronta resolución del conflicto han calmado un poco a los mercados, la incertidumbre prevalece. La liberación de la AIE supone la mayor medida de este tipo en la historia de la organización.

El estrecho de Ormuz, una vía marítima que conecta el Golfo Pérsico con los mercados internacionales, es un paso clave por el que transitaban más de 20 millones de barriles diarios de petróleo y derivados. Los ataques a petroleros por el reciente conflicto han paralizado el tráfico marítimo en la zona, provocando que millones de barriles permanezcan varados en buques que no pueden cruzar el estrecho.

Ante un escenario de tanta incertidumbre, el Gobierno de Sheinbaum evalúa, además de este pacto con los gasolineros, aplicar un subsidio a las gasolinas vía un menor cobro del IEPS. El descuento, de darse, será anunciado por la Secretaría de Hacienda el próximo viernes. Esta medida podría ser una válvula de escape para atajar la escalada inflacionaria que ya está en niveles del 4%, no obstante, se implementaría a expensas de una menor recaudación fiscal.