El petróleo mexicano roza los 90 dólares por barril, en plena escalada de los energéticos a nivel global

El alza internacional de los energéticos sube el pulso al Gobierno de Claudia Sheinbaum y a la paraestatal Pemex. La mezcla mexicana de exportación cerró este lunes en 88,96 dólares por barril, un incremento de 6,4%, respecto a la jornada previa. El incremento corre en sintonía con el aumento global de los energéticos debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y por el bloqueo del estrecho de Ormuz, enclave por el que transitaba una quinta parte del petróleo global. En los últimos nueve días el petróleo WTI aumentó un 52%, rebasando los 100 dólares por barril. Ante la escalada global, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes por la tarde que el conflicto con Irán “ya está casi terminado”. Sus declaraciones lograron calmar a los mercados y atajar el incremento del crudo, sin embargo, la incertidumbre persiste. Para México, un alza en el precio del crudo supone mayores ingresos petroleros vía la exportación, pero eleva el riesgo de inflación. Con este telón de fondo, la Administración mexicana perfila la aplicación de una serie de medidas fiscales y pactos con el empresariado para estabilizar los precios de las gasolinas.

El Gobierno de México puede echar mano de un descuento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para mitigar el impacto de un alza de precios en las gasolinas al consumidor. En 2022, durante el conflicto en Ucrania, el Ejecutivo contuvo la escalada inflacionaria a través de este gravamen. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que se reunirá esta semana con el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, para evaluar la situación: “Si aumenta el precio de la gasolina por la producción o la importación, hay un mecanismo a través de la disminución del IEPS para que no aumente la gasolina en nuestro país. Si es necesario, vamos a ocupar este mecanismo”, declaró en Palacio Nacional.

La mandataria adelantó, además, que esta semana firmará la renovación del pacto con los gasolineros para limitar a un precio máximo de 24 pesos por litro la gasolina regular. Este acuerdo fue signado a principios del año pasado y extendido en septiembre pasado. Pemex vende gasolina a un 60% de las estaciones de servicio del país y en menor medida vende la molécula a otros distribuidores, que agregan sus aditivos. De acuerdo con el monitoreo de la empresa consultora Petro Intelligence, el precio de la gasolina regular este lunes fue de 23,6 pesos por litro. El combustible premium se cotizó en 25,7 pesos, mientras que el diésel subió 26,9 pesos por litro.

Alejandro Montufar, director ejecutivo de Petro Intelligence, prevé que el próximo viernes Hacienda sí activará estos estímulos fiscales en el IEPS para contener los precios de las gasolinas. “Los precios de mayoreo estaríamos esperando que se incrementen unos 10 centavos más menos, un incremento arriba de 10 centavos ya no se va a dar porque ese incremento lo va a absorber el Gobierno con el estímulo. Es una política que tiene ventajas y desventajas, una desventaja es que cuando hay ahorros sustanciales no se disfrutan por parte del consumidor, pero también es cierto que cuando hay aumentos abruptos sí hay un beneficio para el consumidor”, refiere.

El experto apunta que, aunque el impacto de la escalada será marginal por el amortiguamiento de Hacienda a través de varios mecanismos, combustibles como el diésel sí tendrán un alza de alrededor de dos pesos porque no entran dentro del pacto. El directivo menciona que estos incrementos, aunque marginales, tendrán impacto en servicios como transporte de pasajeros, mercancías y logística. “Nosotros prevemos que en un mes ya estuviéramos viendo alguna solución, algún acuerdo regional o algún cambio en la parte del bloqueo”, anticipa.

La directora de Análisis de Banco Base, Gabriela Siller, explicó que es altamente probable que a partir de la primera quincena de marzo se empiece a observar un repunte agresivo de la inflación por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. “Los precios al consumidor en México para el gas LP, gas natural y gasolina de alto y bajo octanaje son sensibles a las variaciones en precios del mercado internacional de materias primas. El Gobierno podría anunciar estímulos al IEPS para contener el impacto sobre los precios de las gasolinas, aunque esto crearía un hueco sobre las finanzas públicas”, indica.

México importa más del 60% de sus gasolinas, una situación que lo hace más vulnerable a la volatilidad internacional. El petróleo ya está por encima de lo previsto en el Paquete Económico 2026, estimado en 54,9 dólares por barril. Actualmente no hay estímulo fiscal al IEPS para ningún tipo de gasolina, por lo que los consumidores pagan la cuota completa del impuesto por litro. El porcentaje del estímulo fiscal lo determina Hacienda y depende de la evolución de los precios internacionales del petróleo y las gasolinas, así como del tipo de cambio. El porcentaje del subsidio se da a conocer el viernes de cada semana. El foco, ahora, estará en el indicador que se publicará en unos días.

Los especialistas coinciden en que a nadie le conviene la volatilidad. El entorno actual eleva la posibilidad de menor recaudación fiscal por parte del Gobierno, mientras que no aplicar estos subsidios a las gasolinas supondría un duro golpe a los bolsillos de los mexicanos, en un entorno ya de por sí retador debido al alza de la inflación en febrero, por encima del 4%. Los analistas echan cifras mientras los pronósticos continúan a tiro de piedra.