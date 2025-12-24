Brooks Koepka, la primera gran estrella que deja LIV Golf
El jugador estadounidense, ganador de cinco grandes, se va de la Liga saudí pese a tener contrato y puede regresar al PGA Tour
Y de repente, en este caótico mundo actual del golf, en Navidad sucede lo que nunca había sucedido. El estadounidense Brooks Koepka se ha convertido en la primera gran estrella mundial que deja por voluntad propia LIV, la revolucionaria Liga saudí que a base de petrodólares captó desde 2022 a una parte de los mejores jugadores del planeta y provocó una escisión entre quienes cambiaron de camiseta y quienes permanecieron en los circuitos tradicionales. Koepka, de 35 años, marca un antes y un después al romper el contrato que le unía por una temporada más con la innovadora competición. No es un adiós cualquiera, sino el portazo del campeón de cinco grandes (US Open de 2017 y 2018 y Campeonato de la PGA de 2018, 2019 y 2023), un jugador en plena madurez y capitán del equipo de los Smash. Su marcha llega cargada de un gran poder simbólico por lo que supone que uno de los golfistas bandera de LIV, fichado en su día gracias a un acuerdo de 100 millones de dólares, decida salir de la Liga saudí y abra la puerta a un regreso al circuito americano, el PGA Tour.
Thank you, @BKoepka pic.twitter.com/Z4brvVd76e— LIV Golf (@livgolf_league) December 23, 2025
LIV vendió el divorcio como una separación “amistosa” y escondido bajo el habitual argumento de los motivos personales. “Brooks Koepka se apartará de LIV Golf. La familia siempre ha guiado sus decisiones y siente que es el momento adecuado para pasar más tiempo en casa”, puede leerse en el comunicado de despedida. El golfista y la actriz Jena Sims, padres de un niño de dos años, anunciaron el pasado octubre que habían pasado por un aborto. En el fondo, además, late el sentimiento del jugador de que el entorno competitivo de LIV no es el más adecuado para continuar en la élite del golf mundial. Koepka es el único jugador que ha conquistado un grande alistado en la Liga saudí (PGA 2023) junto a Bryson DeChambeau (US Open 2024), y solo el veterano Phil Mickelson (seis grandes, 55 años) suma más coronas del Grand Slam que él entre quienes juegan en esta competición. Sin embargo, su brillo se ha apagado en las dos últimas campañas. Este año fue 12º en el US Open y falló el corte en los otros tres majors, no ganó ningún torneo de LIV por primera vez desde su fichaje (una victoria en 2022, dos en 2023 y dos en 2024) y terminó en el puesto 31 en la clasificación individual de la Liga.
Ese bajón en la hoja de servicios y el escaso sentimiento de pertenencia a LIV más allá de un cheque con muchos ceros (en los grandes no lucía la ropa y logo de su equipo saudí como sí hacen otros jugadores) han conducido ahora a Koepka a tomar un nuevo camino en su carrera. La puerta del PGA Tour se abre de nuevo para él, aunque de momento tendrá que solicitar la membresía del circuito y esperar si este le impone algún tipo de sanción, económica o de tiempo sin poder jugar, por su anterior fuga. El PGA Tour tiene el balón en las manos y su decisión es de enorme calado por el precedente que sentará. Puede mantener a Koepka alejado de sus torneos o por el contrario puede aprovechar el terremoto que significa su marcha de LIV y abrirle los brazos como el hijo que regresa a casa. En un comunicado emitido poco después de confirmarse el movimiento del golfista, ya dejó entrever su disponibilidad a negociar: “Brooks Koepka es un consumado profesional y le deseamos a él y su familia que prolongue sus éxitos. El PGA Tour continúa ofreciendo a los mejores golfistas los más grandes desafíos y el ambiente más lucrativo para perseguir la grandeza”.
Official Statement from the PGA TOUR pic.twitter.com/DkYCPnwRSg— PGA TOUR Communications (@PGATOURComms) December 23, 2025
La Liga saudí ha dado pasos dirigidos a una aceptación de su competición por parte de los órganos rectores del golf mundial, como el significativo cambio a partir de 2026 de jugar 54 hoyos (de ahí su nombre, LIV es 54 en números romanos) a los tradicionales 72 con los que espera obtener por fin puntos del ranking. Pero el adiós de Koepka es un misil a su línea de flotación. En un momento en que la guerra entre los dos bandos continúa sin que aparezca una solución al conflicto, el regreso de una estrella tan carismática al PGA puede tener un impacto semejante al que ocasionó el fichaje de Jon Rahm por LIV hace dos años. Estrella por estrella, golpe por golpe.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Los presuntos homicidas de Elche asaltaron un concesionario y lesionaron a tres policías tres días antes del crimen
Atacan con pintadas la sede del PP en Finestrat, localidad de la que era alcalde el ‘president’ Pérez Llorca
El Gobierno amplía hasta 2026 el ‘perdón’ a las empresas por las pérdidas del Covid
Brooks Koepka, la primera gran estrella que deja LIV Golf
Lo más visto
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la lista de números premiados
- El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- La Guardia Civil detiene a los dos hombres atrincherados tras matar a dos alemanes en un chalé de Elche