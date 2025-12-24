Brooks Koepka, la primera gran estrella que deja LIV Golf

Y de repente, en este caótico mundo actual del golf, en Navidad sucede lo que nunca había sucedido. El estadounidense Brooks Koepka se ha convertido en la primera gran estrella mundial que deja por voluntad propia LIV, la revolucionaria Liga saudí que a base de petrodólares captó desde 2022 a una parte de los mejores jugadores del planeta y provocó una escisión entre quienes cambiaron de camiseta y quienes permanecieron en los circuitos tradicionales. Koepka, de 35 años, marca un antes y un después al romper el contrato que le unía por una temporada más con la innovadora competición. No es un adiós cualquiera, sino el portazo del campeón de cinco grandes (US Open de 2017 y 2018 y Campeonato de la PGA de 2018, 2019 y 2023), un jugador en plena madurez y capitán del equipo de los Smash. Su marcha llega cargada de un gran poder simbólico por lo que supone que uno de los golfistas bandera de LIV, fichado en su día gracias a un acuerdo de 100 millones de dólares, decida salir de la Liga saudí y abra la puerta a un regreso al circuito americano, el PGA Tour.

LIV vendió el divorcio como una separación “amistosa” y escondido bajo el habitual argumento de los motivos personales. “Brooks Koepka se apartará de LIV Golf. La familia siempre ha guiado sus decisiones y siente que es el momento adecuado para pasar más tiempo en casa”, puede leerse en el comunicado de despedida. El golfista y la actriz Jena Sims, padres de un niño de dos años, anunciaron el pasado octubre que habían pasado por un aborto. En el fondo, además, late el sentimiento del jugador de que el entorno competitivo de LIV no es el más adecuado para continuar en la élite del golf mundial. Koepka es el único jugador que ha conquistado un grande alistado en la Liga saudí (PGA 2023) junto a Bryson DeChambeau (US Open 2024), y solo el veterano Phil Mickelson (seis grandes, 55 años) suma más coronas del Grand Slam que él entre quienes juegan en esta competición. Sin embargo, su brillo se ha apagado en las dos últimas campañas. Este año fue 12º en el US Open y falló el corte en los otros tres majors, no ganó ningún torneo de LIV por primera vez desde su fichaje (una victoria en 2022, dos en 2023 y dos en 2024) y terminó en el puesto 31 en la clasificación individual de la Liga.

Ese bajón en la hoja de servicios y el escaso sentimiento de pertenencia a LIV más allá de un cheque con muchos ceros (en los grandes no lucía la ropa y logo de su equipo saudí como sí hacen otros jugadores) han conducido ahora a Koepka a tomar un nuevo camino en su carrera. La puerta del PGA Tour se abre de nuevo para él, aunque de momento tendrá que solicitar la membresía del circuito y esperar si este le impone algún tipo de sanción, económica o de tiempo sin poder jugar, por su anterior fuga. El PGA Tour tiene el balón en las manos y su decisión es de enorme calado por el precedente que sentará. Puede mantener a Koepka alejado de sus torneos o por el contrario puede aprovechar el terremoto que significa su marcha de LIV y abrirle los brazos como el hijo que regresa a casa. En un comunicado emitido poco después de confirmarse el movimiento del golfista, ya dejó entrever su disponibilidad a negociar: “Brooks Koepka es un consumado profesional y le deseamos a él y su familia que prolongue sus éxitos. El PGA Tour continúa ofreciendo a los mejores golfistas los más grandes desafíos y el ambiente más lucrativo para perseguir la grandeza”.

La Liga saudí ha dado pasos dirigidos a una aceptación de su competición por parte de los órganos rectores del golf mundial, como el significativo cambio a partir de 2026 de jugar 54 hoyos (de ahí su nombre, LIV es 54 en números romanos) a los tradicionales 72 con los que espera obtener por fin puntos del ranking. Pero el adiós de Koepka es un misil a su línea de flotación. En un momento en que la guerra entre los dos bandos continúa sin que aparezca una solución al conflicto, el regreso de una estrella tan carismática al PGA puede tener un impacto semejante al que ocasionó el fichaje de Jon Rahm por LIV hace dos años. Estrella por estrella, golpe por golpe.