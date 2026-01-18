Nacho Elvira gana en Dubái y prolonga la racha del golf español

El madrileño suma la tercera victoria de su carrera en el circuito europeo y se une a los triunfos recientes de Josele Ballester y David Puig

El golf español sigue tocado por una varita en este inicio de curso. Si a finales de noviembre Josele Ballester conquistó el PIF Saudi International, torneo de prestigio del circuito asiático, y una semana después David Puig se estrenó en el tour europeo con su victoria en el BMW Australian PGA Championship, este domingo ha sido Nacho Elvira quien ha situado la bandera española otra vez en lo alto de la clasificación. El madrileño de 38 años ha cantado bingo en el Dubai Invitational del DP World Tour, un torneo sin corte y reservado a solo 60 golfistas. Triplete nacional en menos de dos meses.

Elvira se ha impuesto con 10 golpes bajo el par, uno de ventaja sobre el al australiano Daniel Hillier y dos sobre el irlandés Shane Lowry, el norirlandés Rory McIlroy, David Puig y el francés Julien Guerrier. La magnitud de sus perseguidores agranda el valor de la victoria de Elvira, un metrónomo con vueltas de 69, 68, 68 y 69, el único que bajó de los 70 impactos en cada una de las cuatro rondas.

Un birdie en el 17 aupó al liderato al madrileño en un momento de máxima tensión por lo que estaba juego, justo cuando Lowry se hundía en el 18 y cedía su ventaja. Ya no soltó la presa el jugador español para cumplir su sueño de celebrar una victoria en el último green con su mujer, Cristina, envuelta en lágrimas, y sus dos hijos pequeños. Así festejó su tercera corona en el circuito europeo, la más especial y jugosa (400.000 euros), tras vencer en el Cazoo Open de 2021 y en el Soudal Open de 2024.

“Es un sueño celebrar esta victoria con mi mujer y mis hijos. Puedo sacar muchísimas cosas positivas de este torneo porque por primera vez en 13 años arranco la temporada por delante y con una victoria”, comentó Elvira, ahora cuarto en la Race to Dubai.

En cuanto al resto de la armada española en Dubái, Ángel Ayora acabó 13º con -4; Eugenio López Chacarra, 15º con -3; Ángel Hidalgo, 38ª con +5; Alejandro del Rey, 42º con +6; y Pablo Larrazábal, 54º con +13.