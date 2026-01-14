Jon Rahm descarta la oferta del PGA Tour y se queda en LIV: “No tengo intención de irme a ningún lado”
El golfista vasco, igual que DeChambeau y Cameron Smith, afirma que no piensa seguir los pasos de Brooks Koepka de regreso al circuito americano
Jon Rahm ha dicho que no. No a la oferta del PGA Tour, el circuito americano de golf, de volver a casa y romper su contrato con LIV, la Liga saudí en la que es una de sus grandes estrellas. No a deshacer sus pasos y el camino que tomó en diciembre de 2023, cuando tiró al suelo su discurso anterior, cambió de bando tentado por un cheque con muchos ceros y provocó un seísmo de gran magnitud en su deporte. No al Programa de Reincorporación de Miembros creado por el tour estadounidense para acoger de vuelta a Brooks Koepka y ofrecer las mismas condiciones a otros tres golfistas: Rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smith. El PGA Tour abrió una “ventana única” para que estos jugadores de LIV regresaran a sus brazos. La oferta sigue en pie hasta el 2 de febrero, solo es aplicable a ganadores de grandes o The Players desde 2022 y comporta una penalización económica y unas restricciones deportivas.
🫡 @JonRahmOfficial “I’m not planning on going anywhere”#LIVGolf @LegionXIIIgc pic.twitter.com/0AH8VyE4of— LIV Golf (@livgolf_league) January 13, 2026
“No tengo intención de irme a ningún lado”, ha expresado Rahm en un acto organizado por LIV con los capitanes de los equipos; “le deseo lo mejor a Brooks. Por lo que a mí respecta, estoy centrado en la Liga y en equipo este año y ojalá podamos repetir como campeones otra vez”. También DeChambeau y Smith despejaron balones. “Tengo contrato hasta 2026 y estoy ilusionado con este año”, afirmó el estadounidense, que negocia su renovación. El australiano se explayó un poco más: “No he tenido mucho tiempo para pensarlo. Pero sé que yo me quedo aquí. Estoy aquí para apoyar a LIV. Soy capitán de un gran equipo y de un gran grupo de personas. Estoy feliz y orgulloso de donde estoy. Creo que hacemos muchas cosas geniales, la Liga está creciendo”. Fueron declaraciones cortas y en el marco de una presentación de la Liga saudí.
🔒 @brysondech is locked in for 2026#LIVGolf @Crushers_GC pic.twitter.com/U5DYGlt6mE— LIV Golf (@livgolf_league) January 13, 2026
Rahm está sujeto a esta oferta de regreso al PGA Tour como ganador del Masters de 2023, su segundo grande tras el US Open de 2021. Pero un contrato de larga duración y muy jugoso económicamente le ata a LIV aunque quisiera darle vueltas a una oferta del circuito americano que, según él, ya esperaba: “No fue una sorpresa. Había oído rumores durante bastantes semanas, algunos de ellos desde el año pasado incluso”.
Como parte de su penitencia, Koepka no podrá jugar determinados torneos de más nivel en el circuito americano, deberá donar cinco millones de dólares a fines benéficos y no podrá beneficiarse del reparto accionarial del PGA entre sus miembros durante cinco años, por lo que dejará de ingresar al menos otros 50 millones. Tiger Woods le dio la bienvenida: “Es increíble para el Tour y para los aficionados, que quieren ver a los mejores con los mejores. Hemos trabajado para que vuelva. Para él hay algunas penalizaciones pero esto es meritocracia. Es lo que hace grande a nuestro deporte”.
Koepka ha descubierto una vía que de momento no piensan seguir otras estrellas de LIV. La puerta, sin embargo, está abierta para el futuro.
