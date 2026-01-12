Nuevo terremoto en el golf: el PGA Tour ofrece un regreso inmediato a Jon Rahm

El golf mundial transita de terremoto en terremoto. El último seísmo lo desató a finales de año la decisión de una de sus grandes estrellas, el estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco grandes, de romper su contrato con LIV, la revolucionaria Liga saudí, y solicitar el regreso al circuito americano. Es la primera ocasión en que una gran figura de la rompedora competición toma el camino de vuelta y el PGA Tour le ha acogido con los brazos abiertos y de paso ha abierto la puerta a la reincorporación de otras estrellas como Jon Rahm.

El circuito estadounidense anunció este lunes que Koepka puede volver a casa gracias a unas condiciones especiales, el Programa de Reincorporación de Miembros. Los ganadores de un grande o The Players entre 2022 y 2025 pueden recuperar su membresía. La oferta se mantiene hasta el 2 de febrero, una ventana única, y además de Koepka, solo Jon Rahm, Bryson DeChambeau y Cameron Smith podrían acogerse a ella entre quienes hoy se alistan en LIV. El golfista vasco ganó el Masters de Augusta de 2023; Smith, The Players y el Open Británico ese mismo curso; y DeChambeau, que precisamente ahora negociaba las condiciones de su renovación con LIV, se impuso en el US Open de 2024. “Se trata de una ventana única y definida, y no sienta un precedente para situaciones futuras. Una vez que se cierre esa puerta, no hay ninguna promesa de que esta vía vuelva a estar disponible”, explicó el PGA Tour en un comunicado sobre las condiciones de regreso.

Koepka, en el pasado Open Británico. Peter Morrison (AP)

Koepka, que ya jugará el Farmers y el Open de Phoenix próximos, deberá donar cinco millones de dólares a obras de caridad, no podrá optar al reparto de beneficios del PGA Tour entre sus miembros derivado del Programa de Participación Accionarial durante cinco años (dejará de ingresar entre 50 y 85 millones, según los cálculos del propio circuito), deberá jugar este año 15 torneos del circuito americano y tendrá un acceso limitado a las citas más selectas al margen de su clasificación o no para los grandes. Estas son las condiciones que tiene también Jon Rahm encima de la mesa a partir de ahora y hasta ese anunciado 2 de febrero.

El vasco, ganador de dos grandes (US Open de 2021 y Masters de 2023), ha completado ya dos temporadas en la Liga saudí y en ambas ha conquistado la clasificación individual. Sin embargo, su desempeño en los grandes no ha sido el mejor desde que cambiara de bando, puede que lastrado por un entorno menos competitivo en LIV: una participación más reducida de jugadores, torneos a tres rondas y 54 hoyos en lugar de cuatro y 72, ausencia de corte, música en el campo durante los torneos... El mismo jugador español admitió públicamente que su colección de clasificaciones entre los 10 mejores en las citas saudíes tenía menos valor al ser menor la competencia. Rahm dejó el circuito americano pese a que había expresado su fidelidad el PGA Tour y fichó en diciembre de 2023 por LIV convencido por un contrato de unos 500 millones de dólares. Ahora vuelve a coquetear con las hojas de la margarita: continuar en la Liga saudí o regresar allí donde se convirtió en el número uno del mundo y en el ganador de dos grandes.

El PGA Tour ha dado un golpe de efecto con el regreso de Koepka sin dejar de sancionarle, deportiva y económicamente, por su marcha a LIV. La Liga saudí está ahora tocada en un momento en que ha cambiado parte de su naturaleza para pasar de 54 a 72 hoyos y optar de esta manera a obtener puntos del ranking mundial. También estudia aumentar hasta un 20% el porcentaje de golfistas que cada temporada pierdan la categoría, un sistema de ascensos y descensos que aumente la meritocracia y se acerque al golf clásico.

El nuevo curso de la Liga saudí comienza el 4 de febrero en Riad, con parada en Valderrama entre el 4 y el 7 de junio, y el tablero no deja de saltar por los aires. Las negociaciones entre ambas partes por firmar la paz y unificar el calendario no han conducido a ningún lado después de muchos meses sin acuerdo más allá de las buenas intenciones.

El próximo movimiento que hagan Rahm, DeChambeau y Cameron Smith será crucial. El terremoto continúa.