David Puig, Josele Ballester y Ángel Ayora, el futuro del golf español pega fuerte

Son jóvenes, revientan la bola y quieren comerse el mundo. La nueva generación del golf masculino español llega pegando fuerte. Tras los pasos de Jon Rahm, varios golfistas llaman a la puerta o directamente la derriban y apuntan a lo más alto. Son David Puig, Josele Ballester y Ángel Ayora, los tres entre 21 y 24 años, todos jugadores que alcanzan una gran distancia y velocidad de bola. La condición de grandes pegadores es casi un requisito indispensable para batirse en la élite y la nueva hornada simboliza este viraje. Hoy en las categorías de formación crecen chicos con una preparación física sobresaliente, acostumbrados a devorar metros y metros con el golpe de salida. El tránsito por las universidades de Estados Unidos también alimenta esta característica. Puig, Ballester y Ayora, cada uno con su historia y su estilo, apuntan a tomar el relevo de los mayores en la conquista de los grandes y en la disputa de la Ryder.

Puig, a más de 300 km/h

Pau Gasol y Carlos Alcaraz, entre otros, felicitaron a este barcelonés de 24 años por su última victoria, el BMW Australian PGA Championship conquistado el pasado 30 de noviembre. No era para menos. No solo sucedía a Seve (1981) como el siguiente español en apuntarse este torneo, sino que suponía su primera victoria en el circuito europeo en su estreno como miembro de pleno derecho. Otro éxito para este jugador curtido en la Universidad de Arizona, como Rahm, y parte del equipo de Sergio García en la Liga saudí. Ese fue el salto de Puig desde la universidad y en LIV no ha dejado de crecer hasta ser décimo en la clasificación individual en el pasado ejercicio, su mejor resultado en una progresión constante: 64º en 2022, 31º en 2023 y 26º en 2024. Mientras, el catalán se ha buscado la vida fuera de esas fronteras para obtener los puntos del ránking mundial que la competición saudí no reparte. Así ganó en el circuito asiático en Singapur 2023 y Malasia 2024 y logró clasificarse para los Juegos Olímpicos de París. En Australia abrochó su tercer título profesional luciendo una velocidad de palo superior a los 200 km/h y de bola por encima de los 300 gracias a una peculiar rotación de la cadera izquierda en el swing que le permite generar mucha más potencia y exprimir sus 1,88m de estatura. Hasta el mismo Phil Mickelson quedó asombrado: “190 millas de velocidad de bola, un juego corto al nivel de Seve, patea tan bien como cualquiera y juega sin miedo”. Solo Niemann, DeChambeau y Burmester han superado el último curso en LIV sus 325 yardas (297m) de distancia media con el driver.

Josele Ballester, en mayo pasado en una cita en California. Tyler McFarland (NCAA Photos via Getty Images)

Ballester, el nadador

La historia de este golfista nacido en Castellón hace 22 años no se entiende sin la de sus padres: José Luis, 24 veces campeón de España de natación y participante en 100 y 200m mariposa en los Juegos de 1988, 1992 y 1996; y Sonia, oro olímpico en Barcelona en hockey hierba. Esa genética y esa cultura del esfuerzo forjaron física y mentalmente a Josele Ballester. El chico también practicaba seriamente el tenis hasta que se decantó por el golf y las horas que acompañaba a su padre en la piscina hasta los 16 años han esculpido un cuerpo de hierro. Ahí se sustenta una pegada que le permite volar la bola a 323 yardas (295m) de media según las estadísticas del pasado curso. Ballester y Puig han recorrido caminos similares, ambos de la Universidad de Arizona a LIV, compañeros de equipo en la Liga saudí. El castellonense aterrizó como el único campeón español del US Open amateur, título celebrado en 2024 justo el día, 18 de agosto, en que cumplía 21 años. Josele se había formado antes en el Club Mediterráneo de Castellón apadrinado por Sergio García y su padre, Víctor, también su entrenador. Dio el salto a LIV desde la cantera estadounidense, jugó las dos primeras rondas del pasado Masters de Augusta con Scottie Scheffler y este 22 de noviembre ganó el PIF Saudi International, el torneo más importante del circuito asiático.

Ángel Ayora, en el último Open de España. Stuart Franklin (Getty Images)

Ayora llama a la puerta

Hay que tener las ideas muy claras para rechazar una gran oferta económica de LIV y continuar otro curso más en el circuito europeo después de rozar la tarjeta del PGA Tour a las primeras de cambio. Es lo que ha decidido Ángel Ayora, malagueño de 21 años dispuesto a hacer historia por el camino tradicional y sin atajos millonarios. El andaluz mantiene los pies en la tierra y volverá a competir en el DP World Tour en busca de su primera victoria y del pase al circuito americano. Por el camino ha rechazado los petrodólares aconsejado por su representante, Javier Ballesteros, el hijo mayor de Seve, y por su entrenador y caddie, Juan Ochoa. En el campo se ha ganado el respeto de estrellas como Rory McIlroy por su fortaleza desde el tee: 310 yardas (283m) de media. Aunque Ochoa matiza: “Por distancia en cada torneo está entre los tres mejores. Se ha ido soltando y en el Open de España le pisaba la bola a Marco Penge. De pequeño pegaba poquísimo y cuando se fue a la Blume lo trabajó mucho. Ha ganado velocidad y este año ha estado en más de 200 km/h de velocidad de palo y casi 300 de bola”. Ayora jugará en 2026 el Open Británico, que sería su primer grande. Y Olazabal le señala como la gran promesa española para la Ryder.

Cuatro jugadoras en el circuito americano femenino

El golf femenino español también rebosa salud, y lo demuestra el hecho de que cuatro jugadoras tienen la tarjeta, con más o menos torneos asegurados, para competir en el circuito americano femenino, LPGA. Son dos veteranas como Carlota Ciganda (35 años) y Azahara Muñoz (38) y dos jóvenes de 22 años, Julia López y Carolina López Chacarra. Julia López fue la primera española en ser número uno mundial amateur y luchó por ganar el pasado US Open. El gran reto de esta generación en la que también destacan, entre otras jugadoras, Andrea Revuelta y Carla Bernat, vencedora del último Masters amateur, es conseguir el primer grande para el golf femenino español.