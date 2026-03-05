Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 5 de marzo

El sorteo de La Primitiva de este jueves se juega por un bote histórico de 118 millones de euros

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.
El País
El País
Madrid -

Este jueves 5 de marzo SELAE celebra varios sorteos de lotería y entre ellos destaca La Primitiva que reparte hoy un bote de 118 millones de euros convirtiéndose en un bote histórico para el sorteo.

Un gran bote con historia

El bote de hoy de 118 millones de euros es el bote récord de este sorteo, cantidad que se originó el pasado 20 de septiembre y ha ido creciendo hasta la cantidad actual al no haber acertantes de categoría especial el pasado lunes.

El último gran bote de La Primitiva fue de 100 millones de euros que se repartieron en octubre de 2015 al agraciado.

Además del gran bote para la combinación ganadora, el juego cuenta con diferentes categorías de premios que dependen del número de aciertos: desde los tres aciertos de la quinta categoría hasta la categoría especial, que reúne los seis números ganadores junto con el reintegro.

Los importes de los premios son aproximados, ya que dependen de la recaudación y del número de ganadores en cada categoría.

Por si estos premios fuesen poco, La Primitiva se sortea junto a El Joker, un juego complementario basado en un código de siete cifras que permite optar a premios adicionales.

Resultados de La Primitiva de hoy

Los números premiados en el sorteo de La Primitiva de hoy jueves 5 de marzo son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 5, 8, 15, 37, 45, 48
  • Complementario: 7
  • Reintegro: 5
  • El Joker: 2685099

Todas las categorías de premios

  • Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
  • Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
  • Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
  • Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
  • Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
  • Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Comprobar los resultados y cobrar los premios

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.

Otros sorteos

Cupón diario de la ONCE

Bonoloto

Bonoloto

Eurodreams

Lotería Nacional

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Neurociencia
cursosonline
Máster Universitario en Escritura Creativa
cursosonline
Máster en Enfermería Forense y Criminal
cursosonline
Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_