La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 5 de marzo

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de La Primitiva de este jueves se juega por un bote histórico de 118 millones de euros

Este jueves 5 de marzo SELAE celebra varios sorteos de lotería y entre ellos destaca La Primitiva que reparte hoy un bote de 118 millones de euros convirtiéndose en un bote histórico para el sorteo.

Un gran bote con historia

El bote de hoy de 118 millones de euros es el bote récord de este sorteo, cantidad que se originó el pasado 20 de septiembre y ha ido creciendo hasta la cantidad actual al no haber acertantes de categoría especial el pasado lunes.

El último gran bote de La Primitiva fue de 100 millones de euros que se repartieron en octubre de 2015 al agraciado.

Además del gran bote para la combinación ganadora, el juego cuenta con diferentes categorías de premios que dependen del número de aciertos: desde los tres aciertos de la quinta categoría hasta la categoría especial, que reúne los seis números ganadores junto con el reintegro.

Los importes de los premios son aproximados, ya que dependen de la recaudación y del número de ganadores en cada categoría.

Por si estos premios fuesen poco, La Primitiva se sortea junto a El Joker, un juego complementario basado en un código de siete cifras que permite optar a premios adicionales.

Resultados de La Primitiva de hoy

Los números premiados en el sorteo de La Primitiva de hoy jueves 5 de marzo son los siguientes:

Combinación ganadora: 5, 8, 15, 37, 45, 48

Complementario: 7

Reintegro: 5

El Joker: 2685099

Todas las categorías de premios

Categoría Especial : Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría : Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría : Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría : Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría : Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría : Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

Comprobar los resultados y cobrar los premios

Consulta los números premiados en el sorteo de La Primitiva en la página web de Loterías y Apuestas del Estado una vez terminado el sorteo. Para poder cobrar los premios se debe seguir la normativa oficial de SELAE en cuanto a plazos y lugares donde cobrar, según la cantidad premiada.