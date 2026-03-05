Bonoloto: sorteo del jueves 5 de marzo
El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo
LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.
Todas las categorías de premios
Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:
1.ª categoría: 6 aciertos
2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario
3.ª categoría: 5 aciertos
4.ª categoría: 4 aciertos
5.ª categoría: 3 aciertos
Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.
El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.
El Juego de la Bonoloto
Este tipo de juego se caracteriza por ser diferente a los sorteos de cupones diarios y funciona a través de apuestas. Se deben seleccionar un mínimo de 6 números para cada apuesta, si se escoge una apuesta simple, o hasta 11 números (solo cinco en cada apuesta) si se opta por las apuestas múltiples.
El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €, lo que significa que debes incluir al menos dos apuestas si tu boleto participa en un único sorteo.
¿Cuándo y dónde verlo?
La Bonoloto se celebra todos los días a partir de las 21:30 horas. Puede verse en directo en la página web de Loterías y Apuestas del Estado, donde se retransmiten todos los sorteos diarios.
Si no puedes seguir la emisión en vivo, los resultados completos quedan disponibles al finalizar el sorteo tanto en la página oficial como en el sitio web de EL PAÍS.
