CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 5 de marzo

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.
El País
Madrid -

Este jueves 5 de marzo es la última oportunidad de esta primera semana del mes para ser uno de los agraciados con el Cupón diario de la ONCE y sus 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

El viernes el protagonista de la ONCE es el Cuponazo y el fin de semana es el momento del Sueldazo, dos sorteos que siguen repartiendo premios millonarios para los agraciados.

El cupón diario de la ONCE se ha convertido en una cita fija para quienes buscan un golpe de suerte con un coste asequible y un componente solidario: cada participación contribuye a financiar programas para personas con discapacidad visual.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy jueves 5 de marzo son los siguientes:

  • Número: 84408
  • Serie: 040

Todos los Premios del Cupón Diario

Estos son los premios en juego:

  • 84408 serie 040: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 84408: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 8440: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 4408: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 844: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 408: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 84: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 08: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 8: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 8: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprobar los números premiados

