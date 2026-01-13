Siguiendo a pastores trashumantes por las sierras de Jaén

La trashumancia ofrece experiencias de ecoturismo desde los picos más altos de la Sierra de Segura hasta las dehesas más cálidas de Sierra Morena. Reconociendo su importancia, la ONU ha declarado 2026 como el Año Internacional de los pastos y los pastores

Antes de que el invierno ofrezca su cara más cruda en los picos más altos de la Sierra de Segura, en la provincia de Jaén, Javier Guerrero, un pastor de 27 años, llega con sus ovejas a las estribaciones del parque natural de Sierra Cardeña y Montoro, en Córdoba, para cumplir con la tradición familiar de la trashumancia. Hijo y nieto de pastores, este ganadero acaba de crear Vida Trashumante, un proyecto con el que busca honrar a sus ancestros y con el que ha querido innovar con el lanzamiento de una línea de aceite de oliva que aprovecha la lana de las ovejas en sus envases y, al mismo tiempo, propone al viajero una experiencia de ecoturismo para realizar alguna de las etapas que los ganaderos emplean en trasladar sus rebaños hasta los pastos y dehesas más cálidas de la Sierra Morena oriental. Más adelante, ya asentada la primavera, llegará el camino a la inversa.

“En Vida Trashumante valoramos el papel del pastor como guardián del paisaje y gestor medioambiental. Nuestro objetivo es ofrecer productos excepcionales que reflejen nuestro cariño por la tierra, revalorizar la vida rural, promover prácticas agrícolas sostenibles y conservar la rica biodiversidad de nuestras sierras”, explica durante los primeros pasos de este viaje trashumante que iniciamos en el municipio de Santiago-Pontones, un pueblo fundado en el siglo XVI por pastores de Cuenca y que se ha convertido en el principal referente de la ganadería extensiva y trashumante.

La Unesco declaró en 2023 a la trashumancia estacional en España y de otros países (Albania, Andorra, Austria, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo y Rumania) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se trata de un reconocimiento a una forma de pastoreo consistente en el desplazamiento estacional de ganados por rutas migratorias y a una actividad que ha generado un rico patrimonio cultural y etnográfico. Y reconociendo su importancia, la ONU ha declarado 2026 como el Año Internacional de los pastos y los pastores.

En España, la trashumancia tiene un reconocimiento legal desde 1273, cuando Alfonso X creó el Honrado Concejo de la Mesta, donde se regulaba la anchura legal de las vías pecuarias, algo que todavía hoy subsiste a lo largo de 125.000 kilómetros y más de 400.000 hectáreas en la península Ibérica. En el siglo XIV, la lana era el único producto que generaba divisa en España y el único producto español que cotizaba en la bolsa de Ámsterdam.

La trashumancia de invierno en los montes de Jaén tiene su punto de salida en los Campos de Hernán Pelea, la mayor altiplanicie de España conocida como “la Siberia andaluza”, con sus casi 10.000 hectáreas de extensión, en el interior del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Acostumbrado a soportar temperaturas de -20 grados en invierno y una media de -10 en primavera o en otoño, este páramo desértico de horizontes infinitos ofrece un paisaje de puro modelado kárstico que está flanqueado por las cumbres de las Empanadas (2.106 metros), Tornajuelos (2.136), Banderillas (1.993), Palomas (1.964) y el Caballo, (1.841). Un paraje en el que se mueven unos 200 ganaderos, con unas 65.000 cabezas de ganado ovino y caprino.

En las primeras estribaciones de los Campos de Hernán Pelea se encuentra el soberbio y majestuoso pino Galapán, un pinus nigra (subespecie salzmannii) de unos 40 metros de alto, 16,5 metros de perímetro de tronco y 550 años aproximadamente de vida. Dicen los lugareños que a Galapán lo indultó el almirante de Cazorla en los tiempos en que esta sierra era considerada Provincia Marítima para que la armada pudiera aprovecharse de sus excelentes producciones madereras para la construcción de barcos para la Armada Invencible. Y en la aldea de Don Domingo, el último núcleo habitado antes de adentrarse de lleno en el interior de los Campos de Hernán Pelea, se encuentra la que ha sido declarada la primera reserva Starlight de España por la calidad de sus cielos nocturnos.

Los hermanos García Rico han empleado más de una semana para trasladar sus más de 2.000 ovejas. Katy Gómez

Los hermanos García Rico, conocidos como Los Carlillos, han empleado más de una semana para trasladar sus más de 2.000 ovejas y cabras desde Sierra de Segura hasta Sierra Morena, una tradición que también cumplen cada año pastores procedentes de León, Cuenca o Segovia que ponen rumbo a dehesas y zonas cálidas, como el valle de Alcudia en Ciudad Real, Extremadura o la zona de El Condado en Jaén, en un itinerario a través de cañadas (que tienen 75 metros de anchura), cordeles (37,5 metros) y veredas (20 metros) que se torna en camino de regreso en la primavera cuando vuelve a brotar el pasto en los montes más altos.

“Pastores, los que fuerdes/ allá por las majadas al otero:/ si por ventura vierdes/ aquel que yo más quiero,/ decidle que adolezco, peno y muero”, se escribe en uno de los versos del Cántico espiritual con el que San Juan de la Cruz honró a los trashumantes de las sierras jiennenses. En la plaza del Ayuntamiento de Santiago de la Espada se encuentra la posada donde se hospedaba este poeta místico, que conserva casi intacta la balconada de finales del siglo XVI.

Gran gamo macho en el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas. m-martinez (GETTY IMAGES

Paseo a 1.300 metros de altitud

Los primeros tramos de este viaje transcurren entre montes a más de 1.300 metros de altitud a través de una senda paralela al río Segura (que nace en la aldea de Fuente Segura, en Pontones) con excelentes vistas sobre un valle donde las aguas se encajan entre bosques de ribera y con la cueva del Agua como uno de sus principales atractivos. Es, quizá, el lugar de mayor concentración de ganado, y por eso el paisaje está repleto de testimonios de esta actividad: las tinás (cobertizo para el ganado), el tornajo (abrevadero en un tronco acanalado), lavaderos o descansaderos.

La ruta trashumante continúa entre pistas, sendas y caminos de herradura en buen estado, donde muchas aldeas y cortijadas sobreviven a duras penas al paso del tiempo. Un paisaje donde predomina el bosque mediterráneo con ejemplares de cornicabras y madroños, hasta transitar en paralelo al pantano del Tranco (recomendable un paseo en su barco solar) y teniendo en el horizonte la imponente silueta del pueblo de Hornos de Segura, un gran peñasco coronado por el castillo que conserva el tipismo de villa medieval. Y muy cerca de esa vereda nos encontramos con el sendero GR 247 Bosques del Sur, que, con 478 kilómetros señalizados, es la más larga ruta senderista circular de España, y que gira en torno al mayor espacio protegido del país, el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

Cueva del Agua cerca de Tíscar. Provincia de Jaén, España. Iakov Filimonov (Alamy / CORDON PRESS)

Dejamos atrás la Sierra de Segura y enfilamos la vereda hacia el río Guadalimar, no sin antes atravesar el majestuoso Puente Mocho, de época romana y paso obligado también para la ganadería trashumante. Se trata de un gran puente (de cien metros de longitud) con seis arcos de medio punto realizado con cantería de sillares alternando con mampostería de piedra caliza como paramento externo. En el término de Santisteban del Puerto el camino se incorpora a la vía romana que proviene del núcleo de Venta de los Santos.

El monte bajo denso y profundo de encinas, alcornoques, madroños, enebros, quejigos, torviscos, jaras y el pinar de repoblación dan la bienvenida al norte de la comarca de El Condado, con un relieve moderado en altura y accidentado en diferentes barrancos y arroyos.

Las tonalidades oscuras y la densidad del monte mediterráneo han alumbrado en estos pagos de la Sierra Morena más oriental un corredor natural de más de 100 kilómetros surcado por caminos de trashumancia y pistas forestales en los que es frecuente atisbar ejemplares de animales, como águilas reales e imperiales, búhos, cárabos, buitres leonados, zorros, ginetas, gatos monteses. También las especies cinegéticas como jabalí, ciervos, gamos y muflones caracterizan a esta sierra como destino famoso entre cazadores.

La fotógrafa y veterinaria ubetense Katy Gómez ha realizado una decena de viajes trashumantes para crear un relato visual que recoge los valores medioambientales, sociales, culturales y económicos que realizan estos ganaderos y que ha plasmado en una de sus últimas exposiciones, Yerba, el corazón verde de la trashumancia. “Si los pastores desaparecen, desaparecerán con ellos cientos de años de sabiduría tradicional, de patrimonio cultural y de gestión ecológica del territorio”, señala esta fotógrafa por pasión y viajera sin límites cuya obra se ha expuesto en numerosos países y que ha cosechado más de un centenar de premios, entre los que destacan el Travel Photographer of the Year (2019) o el premio nacional en los Sony World Photography Award 2018, considerados los Oscar de la fotografía.

“La trashumancia no es solo una tradición, es un vínculo vivo con la tierra, un testimonio de la relación simbiótica entre humanos y animales y su capacidad para convivir armoniosamente con el medio ambiente”, explica Gómez, que ha compartido con los pastores de Jaén la magia y la dureza de este rito y con la sensación de ser testigo de la decadencia de una forma de vida milenaria.