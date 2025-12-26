Tendencias de viajes para 2026: experiencias, asistir a eventos deportivos y un eclipse en el horizonte

Las tendencias de viaje de 2026 llegan con el disfrute de una experiencia exclusiva por bandera y la necesidad del viajero de zambullirse en la identidad cultural del lugar que visita. Los españoles seguirán prefiriendo los horizontes internacionales frente a los domésticos. Sin embargo, el fluctuante precio de los billetes de avión y el incremento del coste de los hoteles en determinados destinos seguirán marcando las elecciones de quienes se decanten por realizar viajes de largo radio. Las salidas internacionales se terminaron de recuperar de la pandemia este 2025 y alcanzaron récords, con una tendencia a ampliar la duración de las estancias, según constata el Informe global de viajes de la World Travel Market, presentado el pasado noviembre en Londres.

Este análisis también señala que un segmento de los viajeros apuesta por planear sus escapadas en meses diferentes a los de los años anteriores para evitar multitudes, ahorrar dinero y alejarse de las inclemencias del tiempo. Los propios destinos buscan cada vez más extender sus temporadas más allá del tradicional periodo de verano. En ciudades como Venecia, Palma o Santorini se ha realizado ya un esfuerzo conjunto para reducir la masificación en temporada alta porque la intensidad turística, en pernoctaciones per capita, sigue aumentando y preocupa el turismo masivo.

“Los viajeros apostarán por buscar destinos menos conocidos y por zambullirse en una experiencia más profunda”, explica Gretel Pereira, directora general de comunicación de la agencia de viajes online Expedia. Su informe anual Unpack ‘26. Las tendencias de viaje apunta a un deseo de los turistas de conocer destinos lejanos y aprovechar para participar en eventos deportivos y culturales. “Propuestas como acudir a un partido del Mundial de Fútbol en México y aprovechar para ver lucha libre están en la agenda del año que viene”, señala Pereira. El informe realizado por Tourism Economics sostiene también que el sector está bien posicionado para capitalizar la oportunidad que presenta la creciente economía de la experiencia, con los viajes para asistir a eventos en vivo, deportivos y musicales en una importante dinámica de crecimiento.

Hombre local con un tocado tradicional en el Fuerte Amber de Jaipur, India. Ozbalci ( GETTY IMAGES )

La necesidad del viajero de ponerse en el centro de la experiencia es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años, según sostiene también Javier Rodríguez, portavoz de Booking.com, para quien es cada vez más palpable ese auge del “individualismo” que ha trasladado al primer plano la necesidad de cumplir con lo que uno mismo quiere a la hora de viajar. Las previsiones de la plataforma turística se inclinan hacia una tendencia del viajero nacional a recuperar el interés por las grandes expediciones, que no han terminado de arrancar del todo desde la pandemia, con destinos punteros en sus buscadores como Malasia, Colombia y Brasil en detrimento de las ciudades europeas. Aun así, elecciones domésticas como Calpe o los pueblos blancos de Cádiz van obteniendo posiciones más relevantes.

Vista panorámica de la pintoresca ciudad de Parga, Grecia. Georgios Tsichlis ( GETTY IMAGES )

El informe de tendencias de Skyscanner también observa una inclinación creciente de búsqueda de destinos como La Romana, en la República Dominicana, cuya popularidad ha aumentado tras el lanzamiento de la ruta directa con Madrid en mayo de 2025, o de otros más cercanos como Linz (Austria) o Salerno (Italia). “En 2026, los viajeros buscan reconectar con su propio ritmo, con su cuerpo y con su entorno”, sostiene Rafael Olalla, experto en viajes del buscador. Skyscanner destaca, sobre todo, las escapadas de novela, que combinan viaje y lectura, las actividades de bienestar y belleza y, por encima de todas las tendencias, las estancias en la montaña huyendo de la masificación. “El 79% de los viajeros está considerando o planificando una escapada a la montaña para 2026”, señala. Según su informe, el coste sigue siendo clave al elegir destino: para el 58% de los viajeros, el precio de los vuelos es el factor principal que influye en su elección. A pesar de ello, desde la Asociación de Líneas Aéreas vaticinan un aumento del tráfico aéreo el año que viene, lo que constata que hay quienes no se dejan amedrentar por posibles subidas de tarifas.

En el horizonte de 2026 también se asoma la posibilidad de combinar el turismo con un hecho extraordinario e irrepetible como será el eclipse total del 12 de agosto y que se podrá observar desde algunos puntos de España, como Galicia o las Baleares. La Asociación Hotelera de Sóller, en el norte de Mallorca, confirma ocupaciones que en algunos establecimientos rozan ya el completo para esa fecha, con reservas realizadas con hasta cuatro años de antelación. Viajeros americanos y canadienses copan las preferencias por el turismo astronómico para poder observar con total claridad este fenómeno.

Visitantes visitan el Anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo Roma, Italia. Emanuele Cremaschi ( GETTY IMAGES )

Los nombres a anotar

La World Travel Market que se celebra en Londres cada noviembre es la primera feria del sector en Europa que avanza las apuestas de los principales destinos y sirve de termómetro del tipo de estancia vacacional que pretenden promocionar. La explosión de los países de Oriente Próximo como viaje a tener en cuenta quedó patente con las opulentas muestras de países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o el sultanato de Omán. Países europeos como Grecia, Italia o España demostraron que siguen siendo importantes motores turísticos en el mercado mundial, diferenciando su oferta por regiones.

Japón, de moda entre los viajeros españoles tras la puesta en marcha de la ruta directa de Iberia entre Madrid y Tokio, acudió bajo el lema “Una nación moldeada por la naturaleza”. También centrada en sus encantos naturales, la cultura y la historia se presentó Tayikistán, nación de Asia central que cuenta con más de 3.000 monumentos de herencia cultural. Entre los países bañados por el Caribe, Antigua y Barbuda es el destino para quienes quieran disfrutar de la navegación, con más de cinco regatas a lo largo del año y una potente feria náutica. Disfrutar de Ffryes Beach o internarse en un bosque tropical en Fig Tree Drive son algunas de las actividades para quienes no son tan amantes de los barcos. La India sigue centrando su oferta en el llamado triángulo de oro, formado por Delhi, Agra y Jaipur, tres visitas indispensables para quienes no tienen mucho tiempo. Madhya Pradesh, en el centro del país, y Kerala, en el sur, acudieron a la feria con su propia oferta, destacando las expediciones de naturaleza para observar tigres y elefantes en santuarios de vida salvaje.