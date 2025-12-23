Somnifobia o dormir mucho

La crianza puede llegar a provocar en los progenitores una hipervigilancia excesiva por la noche que afecta el sueño hasta tal punto, de que alguno de los padres desarrolle miedo de quedarse dormido o lo que se denomina somnifobia. Los diferentes trastornos del sueño pueden llegar a causar ansiedad o nerviosismo antes de ir a dormir y durante la noche, lo cual provoca una mala calidad de sueño. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), casi el 50% de la población adulta española y hasta el 25% de la población infantil no tiene un sueño de calidad, y además, más de 4 millones de españoles padecen algún tipo de trastorno del sueño clasificado como crónico y grave, y de entre estos últimos, la llamada también hipnofobia o fuerte temor a dormir, a pesar de no recogerse en el Manual Diagnóstico de Trastornos (DSM-5), sus consecuencias sí pueden llegar a ser algo severas si no se tratan adecuadamente.

“Algunos padres pueden desarrollar un sentido de vigilancia excesivo, de forma que no solo estén pendientes de lo que su hijo necesita, sino que lo hagan desde la ansiedad. Al sentir la responsabilidad de cuidar a su hijo, pueden generar un miedo a “si le pasa algo es por mi culpa, por no haber estado lo suficientemente pendiente”, explica la psicóloga infantojuvenil Mariló Pérez. “Los progenitores que tienen esa sensación de hipervigilancia, tienden con más facilidad a desarrollar fobia a dormir”, continúa. Y es que las distintas responsabilidades asociadas a la crianza, como es la preocupación constante de cuidar a un bebé, sobre todo, por las noches, el llanto y no oír su llamado, son algunos de los desencadenantes de somnifobia. La última investigación realizada sobre somnifobia llamada: Miedo al sueño. Asociaciones con tipos de trauma publicada en la revista científica Sleep Advances en 2023, especifica cómo algunas de las causas más frecuentes de este desorden psicosomático provienen de experiencias traumáticas relacionadas con el sueño como las pesadillas, la apnea o el estrés, entre otras más graves.