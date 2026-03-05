Elecciones legislativas en Colombia en 2026, en vivo | La consulta de la izquierda se calienta por las acusaciones cruzadas entre Roy Barreras y Daniel Quintero 

Colombia elegirá este domingo un nuevo Congreso y definirá los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo. Más de 3.200 aspirantes compiten para entrar en el Senado y la Cámara de Representantes en el periodo de 2026-2030. Para el Senado serán elegidos 102 escaños por voto popular, mientras que para la Cámara serán votados 183 representantes. Más de 41,2 millones de colombianos están habilitados para votar en 13.746 puestos de votación. Las elecciones comenzaron este lunes en el exterior, con la apertura del puesto de votación en Auckland, ciudad en Nueva Zelanda.

Además del Congreso, los colombianos están llamados a votar en tres consultas que definirán el mapa electoral para las presidenciales. La izquierda, el centro y la centroderecha se medirán este domingo para elegir a los candidatos que se enfrentarán a los que entrarán directamente en primera vuelta como el petrista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Según los más recientes sondeos, las más opcionados a vencer en las consultas son la uribista Paloma Valencia y la centrista Claudia López. El escenario es más difuso en la izquierda, en cuya consulta compiten el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.