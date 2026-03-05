Elecciones legislativas en Colombia en 2026, en vivo | La consulta de la izquierda se calienta por las acusaciones cruzadas entre Roy Barreras y Daniel Quintero
El país elegirá este domingo a los nuevos senadores y representantes del Congreso que funcionará en el periodo 2026-2030
Colombia elegirá este domingo un nuevo Congreso y definirá los candidatos que aparecerán en la primera vuelta presidencial, que se celebrará el próximo 31 de mayo. Más de 3.200 aspirantes compiten para entrar en el Senado y la Cámara de Representantes en el periodo de 2026-2030. Para el Senado serán elegidos 102 escaños por voto popular, mientras que para la Cámara serán votados 183 representantes. Más de 41,2 millones de colombianos están habilitados para votar en 13.746 puestos de votación. Las elecciones comenzaron este lunes en el exterior, con la apertura del puesto de votación en Auckland, ciudad en Nueva Zelanda.
Además del Congreso, los colombianos están llamados a votar en tres consultas que definirán el mapa electoral para las presidenciales. La izquierda, el centro y la centroderecha se medirán este domingo para elegir a los candidatos que se enfrentarán a los que entrarán directamente en primera vuelta como el petrista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo de la Espriella. Según los más recientes sondeos, las más opcionados a vencer en las consultas son la uribista Paloma Valencia y la centrista Claudia López. El escenario es más difuso en la izquierda, en cuya consulta compiten el exsenador Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero.
La pelea entre los aspirantes el Frente por la Vida, una alianza afín al Gobierno de Gustavo Petro, se recrudece a solo tres días de la consulta que definirá al candidato presidencial. El exalcalde medellinense Daniel Quintero y el exsenador Roy Barreras, los más visibles de los cinco participantes, se han lanzado este jueves acusaciones mutuas de corrupción a través de X. “Es él quien tiene las manos sucias”, escribió el excongresista en respuesta a una afirmación similar de su rival en una entrevista con Cambio. Quintero le respondió minutos después en la misma red social. “Con el debido respeto, usted es el que ha confesado que estaría dispuesto a ensuciarse las manos por el poder”, dijo. Los dos candidatos, resistidos por la izquierda tradicional, han evidenciado que ellos tampoco ponen las manos en el fuego por el otro.
Lea la noticia completa aquí.
Buenas tardes. Este es el directo de las elecciones legislativas de Colombia, que se celebrarán este domingo 8 de marzo. También se celebrarán las consultas presidenciales de derecha, centro e izquierda. Con estos resultados, se despejará el escenario de las presidenciales, cuya primera vuelta se realizará el próximo 31 de mayo.
