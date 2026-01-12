Una selección española en la Liga saudí de golf

Sergio García se sienta junto a tres “jovenzuelos”. El golfista castellonense cumplió el pasado viernes 46 años y acaba de renovar su contrato como jugador de la Liga saudí, LIV Golf, por cuatro temporadas más. El acuerdo ha llegado para él con regalo, un deseo cumplido, el de completar el equipo que capitanea, los Fireballs, con otros tres golfistas españoles. Son David Puig (24 años), Josele Ballester (22) y Luis Masaveu (23), “tres chavalines”, como Sergio García les llama, que redondean un cuarteto plenamente nacional por primera vez en la corta historia de la competición. Es otra de las señas de identidad que ha potenciado LIV, la de incentivar esta especie de pequeñas selecciones que aumenten la identificación de los aficionados con el golf por equipos. Como los españoles Fireballs, los Hyflyers cuentan con cuatro golfistas estadounidenses, los Ripper representan a Australia, los Stinger a Sudáfrica y los Majesticks lucen pleno inglés.

Sergio García, tras ganar en marzo de 2025 en Hong Kong. Tyrone Siu (REUTERS)

“Tenía la esperanza de tener un equipo español con tres jóvenes promesas, con un potencial increíble y buena gente”, comenta Sergio García en una charla del equipo en la que participa EL PAÍS. “Es un honor y un placer. Era mi idea desde el principio pero no era fácil conseguirlo, no solo por acceder a jugadores de buen potencial, sino que sean buenas personas, y ahora tengo a tres jabatos espectaculares. Eso nos da identidad y personalidad. Esperamos que gracias a ello España se ponga detrás nuestro y nos apoye no solo en lo deportivo sino también en la esponsorización”, afirma el castellonense.

Un noveno puesto en la clasificación individual y una victoria en Hong Kong adornaron el 2025 de Sergio García. David Puig fue décimo y el pasado 30 de noviembre conquistó el BMW Australian PGA Championship, su primera victoria en su primer torneo como miembro de pleno derecho del circuito europeo, su tercer título tras ganar en el tour asiático en Singapur 2023 y Malasia 2024. Para 2026 se pide estrenar el casillero en LIV después de mejorar su juego “a nivel estratégico” para saber qué pide cada momento. Josele Ballester afronta su primera temporada completa en la Liga saudí después de un complicado aterrizaje a mitad de la campaña pasada y también ha arrancado el curso con festejo, su triunfo el 22 de noviembre en el PIF Saudi International, el torneo más prestigioso del circuito asiático. Luis Masaveu completa la formación, de regreso al rebaño tras la marcha del mexicano Abraham Ancer a los Torque de Joaquien Niemann. Los Fireballs fueron terceros en 2025 por equipos.

David Puig, tras ganar el 30 de noviembre pasado el BMW Australian PGA Championship en Brisbane. Chris Hyde (Getty Images)

La Liga saudí vive días convulsos por la decisión de una de sus grandes estrellas, el estadounidense Brooks Koepka, ganador de cinco grandes, de romper su contrato con LIV y solicitar el regreso al circuito americano. Es la primera ocasión en que una figura de la rompedora competición toma el camino de regreso y el golf aguarda la postura del PGA Tour respecto a la vuelta del hijo pródigo. ¿Le permitirá volver como si nada o deberá cumplir un tiempo de castigo por su fuga? A la casa madre le interesa tanto acoger de nuevo entre sus brazos a Koepka por el simbolismo y poder de su regreso, además del gancho que puede suponer para otros arrepentidos, como dejar bien claro que aquella herida que supuso su traición debe tener consecuencias. “Cada uno toma la mejor decisión para él y su familia. El tiempo dirá si es lo correcto o no. Yo no soy nadie para juzgar si lo que ha hecho es bueno o malo”, comentó Sergio García sobre este caso.

En su proceso de transformación, LIV ha cambiado parte de su naturaleza para este curso que comienza el 4 de febrero en Riad y que parará en Valderrama el 4 al 7 de junio. Los torneos dejarán de jugarse a tres rondas y 54 hoyos (de ahí su nombre, LIV es 54 en números romanos) para mudarse a las cuatro vueltas y 72 hoyos tradicionales. El cambio le acerca al formato clásico en su cruzada para obtener puntos del ranking mundial, una de las grandes peticiones de jugadores como Jon Rahm. Sobre la mesa está también que un porcentaje de hasta el 20% de sus 57 participantes en 2026 pierda la categoría, un sistema de descensos y ascensos por meritocracia que va en la misma dirección que el aumento a los 72 hoyos.