Tiger Woods cumple 50 años y la pregunta es: ¿seguirá jugando el PGA Tour o se quedará en un segundo plano?
El legendario golfista puede jugar ya el circuito sénior y apunta a nuevo capitán de la Ryder, pero él se resiste al paso del tiempo
Tiger Woods cumple este martes 50 años. Viendo su cuerpo maltrecho por las continuas operaciones (de la última el pasado octubre, la séptima de espalda, se está recuperando), el palmarés rebosante con 15 grandes, la hucha más que llena, un hijo que intenta abrirse paso en el mundo del golf y un montón de negocios y proyectos sobre la mesa, la lógica invita a pensar que el hombre celebrará este penúltimo día de 2025 disfrutando de los placeres de la vida, rodeado de familia y amigos junto a una chimenea navideña. Y claro, sin entrenar. Y sí, así sería en cualquier caso salvo para Tiger, a quien el medio siglo pilla en otro intento de resurrección deportiva que va más allá de la razón.
Los 50 años abren la puerta del circuito sénior, el Champions Tour, la competición que permite disputar torneos de manera más relajada (tres días, 54 hoyos, en lugar de cuatro, y con la opción de ir en buggy por el campo) y mantener la llama competitiva de los viejos tiempos. En ese escenario se mueven históricos como Bernhard Langer, Ernie Els, Thomas Bjorn, Miguel Ángel Jiménez, Chema Olazabal, Ángel Cabrera, Vijay Singh, Stewart Cink… Y esa Liga espera con los brazos abiertos a Tiger, salvo que Tiger no lo tiene tan claro. En el fondo, este oxidado campeón todavía quiere competir con los jóvenes, jugar más grandes, quién sabe si pelear por otro Masters de Augusta.
🚨⏳⛳️ #COMING SOON — Tiger Woods will become eligible to compete on The Champions Tour in just 3 days time, which will allow Woods who turns 50 years-old on December 30th, access to a Tour that will allow the use of a golf cart. pic.twitter.com/RCPjjfFz9Y— TWLEGION (@TWlegion) December 27, 2025
“Solo quiero volver a jugar”, suplicó el Tigre a principios de diciembre cuando ejerció de anfitrión en el Hero World Challenge, la gorra escondiendo la calvicie, la sonrisa cansada de responder siempre a lo mismo y la mirada aún afilada; “déjenme hacer eso y después decidiré qué calendario tendré. Aún estoy lejos de ese tipo de decisión y compromiso. Llevo mucho tiempo sin jugar. Ha sido un año duro. Me han pasado muchas cosas dentro y fuera del campo. No sé si lo del Champions Tour es realista, necesito tiempo para ver cómo responde mi espalda y mi cuerpo”.
Deportivamente, Tiger Woods solo es hoy la sombra de quien era. Hay que descender al puesto número 2.500 de la clasificación mundial para encontrar su nombre, la posición más baja de su carrera desde que en 1994 accedió a un listado que lideró durante 683 semanas, más del doble que el segundo (Greg Norman, 331). Su hoja de servicios en los últimos años permite hacer las cuentas con los dedos: no jugó ningún torneo puntuable para el ranking mundial en 2021, cuando se destrozó la pierna derecha en un accidente de tráfico, tres en 2022, tres en 2023, cinco en 2024 y un 2025 otra vez sin rastro. El estadounidense no salta al ruedo desde que falló el corte en el Open Británico de 2024, un curso en el que también se quedó fuera del fin de semana en el US Open y el PGA y en el que culminó el Masters con 16 golpes sobre el par, el peor resultado de su carrera pese a atrapar entonces el récord de 24 cortes seguidos superados.
La versión de Tiger empresario, directivo y padre se sobrepone hoy a la de Tiger golfista, por más que le pese. Junto a Rory McIlroy fundó TGL (Tomorrow Golf League), una liga que mezcla el golf real con el virtual, pantallas gigantes y un green físico, y que se disputa por equipos en un pabellón en Florida. Es el gancho para atraer a los aficionados más jóvenes que se aburren con las rondas de más de cinco horas en un golf tradicional lastrado por el juego lento.
Precisamente ahí se centra otra de sus nuevas tareas, la de presidente de un comité creado en agosto por el PGA Tour para impulsar un nuevo calendario y estructura del circuito americano. En definitiva, darle una vuelta al producto para hacerlo más atractivo con torneos más selectos y todas las estrellas. “El PGA Tour me dio la oportunidad de perseguir un sueño de infancia. Pegué mi primera bola en un torneo del circuito con 16 años y desde entonces he estado involucrado. Antes podía tener impacto con mis palos; ahora puedo hacerlo de otra manera para las futuras generaciones”, cuenta Tiger.
Y para rematar, la gran pregunta. ¿Será el próximo capitán estadounidense de la Ryder Cup? El equipo norteamericano necesita una figura a la que agarrarse después de la durísima derrota frente a Europa en la reciente cita de Nueva York. Keegan Bradley, entonces al frente, parece tener las horas contadas, y nadie como Tiger reúne el carisma y la capacidad para devolver la ilusión a la tropa herida. Por ahora se desconoce públicamente si la PGA le ha ofrecido el cargo a Tiger, como también son una incógnita sus planes si recibe esa llamada de cara a Irlanda 2027, la edición del centenario. Lo que nadie duda es que sería el mejor capitán América.
Viendo doble 🏌️♂️🏌️♂️— PGATOUResp (@pgatouresp) December 27, 2025
El parecido entre Tiger Woods y su hijo Charlie es asombroso. pic.twitter.com/ecd6NurQwV
Por si toda esa agenda fuera escasa, Tiger tutela la formación de su hijo Charlie, quien a los 16 años progresa en su carrera amateur bajo el enorme peso de su apellido. Tampoco escapa Woods de la prensa del corazón por su relación con Vanessa Trump, exmujer del hijo mayor del presidente de Estados Unidos. Así cumple hoy 50 años, recuperándose de un reemplazo de disco, séptima operación de espalda tras otra media docena de rodilla y aquel accidente de tráfico que casi le mata. Y, cómo no, pensando en entrenar y en otra resurrección ¿imposible?
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El reconocimiento israelí de Somalilandia agita el Golfo por sus implicaciones estratégicas
Así ha sido 2025: euforia por la inteligencia artificial, el Sabadell resiste y el BCE pisa el freno
La justicia anula el despido de una directiva de un laboratorio que fue sustituida por un hombre sin justificación
El PP rechaza el pacto de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso de fallecimiento a diez días
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- Trump anuncia la destrucción de una instalación de producción de drogas en Venezuela
- Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
- Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
- Recuperado el cadáver de la niña de la familia española desaparecida tras un naufragio en Indonesia