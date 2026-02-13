Francia y Alemania piden la dimisión de Francesa Albanese por unas declaraciones que ella califica como sacadas de contexto

Ambos países, junto a República Checa, acusan a la relatora especial de la ONU para Palestina de declarar que Israel es el “enemigo común de la humanidad”

Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y República Checa han pedido esta semana la dimisión de la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, a la que acusan de haber afirmado que Israel es el “enemigo común de la humanidad”, unas palabras que ella tacha de falsas y sacadas de contexto. También ha criticado a la diplomática, sin llegar a pedir su cese, el responsable de Exteriores italiano, Antonio Tiani.

Todo comenzó en Francia, donde la diputada Caroline Yadan aseguró en una intervención ante la Asamblea que Albanese había calificado a Israel de “enemigo común de la humanidad” durante un foro de Al Jazeera celebrado el fin de semana pasado en Qatar, en el que la relatora intervino telemáticamente.

A continuación, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió la dimisión de Albanese y criticó: “Francia condena sin reservas las ultrajantes y reprensibles declaraciones de la señora Albanese, que no se dirigen al gobierno israelí, cuyas políticas pueden ser criticadas, sino a Israel como pueblo y como nación, lo cual es absolutamente inaceptable”.

Por su parte, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Fadivoll, se sumó a la petición de dimisión de la relatora en un mensaje en X: “Respeto el sistema de relatores independientes de la ONU. Sin embargo, la señora Albanese ha hecho numerosos comentarios inapropiados en el pasado. Condeno sus recientes declaraciones sobre Israel. Su postura es insostenible”. En la misma red social, el Ministerio de Exteriores de República Checa también cargó contra Albanese y añadió que “la paciencia tiene un límite”.

También Austria, a través de su ministra de Exteriores, Beate Meinl-Reisinger, criticó este viernes a Albanese, aunque la diplomática austríaca borró el mensaje de X en el que cargaba contra ella.

“Atacar al mensajero”

El lunes, Albanese había publicado su intervención en el foro celebrado la semana pasada en Qatar en su cuenta de X, junto a un mensaje en el que señalaba que el enemigo común de la humanidad es el “sistema” y no Israel. “El enemigo común de la humanidad es EL SISTEMA que ha permitido el genocidio en Palestina, incluido el capital financiero que lo financia, los algoritmos que lo ocultan y las armas que lo posibilitan”, expuso.

En el foro de Doha, Albanese dijo: “El hecho de que, en lugar de detener a Israel, la mayor parte del mundo lo haya armado, dándole excusas políticas, amparo político y apoyo económico y financiero, es un desafío. El hecho de que la mayoría de los medios de comunicación occidentales hayan amplificado la narrativa genocida y pro-apartheid es un desafío”.

“Nosotros, que no controlamos grandes cantidades de capital financiero, algoritmos y armas, ahora vemos que, como humanidad, tenemos un enemigo común, y que el respeto a las libertades fundamentales es la última vía pacífica, la última herramienta pacífica que tenemos para recuperar nuestra libertad”, añadió Albanese.

Este viernes, en contestación a una publicación del Gobierno de la República Checa, la relatora insistió en que la campaña contra ella se basa en una “mentira” y reprochó que el “SISTEMA que permitió el genocidio ataca al mensajero”, en lugar de “retractarse”. Según Albanese, “Francia es consciente de que se ha equivocado, pero el orgullo le impide corregirlo (...) y ahora otros repiten la falsedad. “La Inquisición ha vuelto”, remachó.

Respaldo de la ONU

Un colectivo independiente de trabajadores actuales y antiguos de la ONU que actúan a título personal ha arropado este viernes a la relatora en un comunicado y pidió a los países que la han señalado “basándose en información errónea y desinformación evidente” que rectifiquen.

Y Stephan Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, respaldó el jueves el derecho de Albanese de “expresarse dentro del mandato que le ha sido conferido”, al tiempo que señaló que quienes discrepen con su labor “cuentan con mecanismos establecidos para canalizar sus objeciones”.

En este sentido, Francia “se reserva” la posibilidad de llevar ante el Comité de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU su petición de dimisión de Albanese.

El relator para la vivienda de la ONU, Balakrishnan Rajagopal, también ha mostrado su solidaridad con la abogada, asegurando que “la ONU defiende con razón a Francesca Albanese (...) de los ataques de algunos Estados europeos por una declaración que no hizo”, y calificó las condenas de estos países de “comportamiento vergonzoso” que “debe cesar”. “Sin duda, estos Estados son mejores que esto”, concluyó.

En julio de 2025, tras presentar un informe titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, anunció que también se le aplicarían a ella las sanciones ya impuestas en febrero a jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI) por emitir mandatos de arresto contra Benjamin Netanyahu. Le retiraron su visado y tiene prohibido entrar en Estados Unidos ―por ejemplo, no puede ir a la ONU a presentar uno de sus dos informes anuales, el otro es en Ginebra―. Pero sobre todo le congelaron todos sus bienes, entre ellos su cuenta y su apartamento en Estados Unidos, aunque ella ahora vive en Túnez.