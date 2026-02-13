Ir al contenido
Madrid
Atropellos

Una mujer resulta herida grave al ser atropellada por un autobús urbano en el barrio madrileño de San Blas

La víctima, arrollada fuera de un paso de peatones, ha sido trasladada al 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico

Sanitarios del Samur que han acudido a atender este viernes a la mujer atropellada en el barrio de San Blas, en Madrid.EMERGENCIAS MADRID (Europa Press)
El País
El País
Un autobús urbano ha atropellado fuera de un paso de peatones a una mujer de 70 años este viernes en el barrio madrileño de San Blas, según fuentes de Emergencia. La mujer, herida de gravedad, ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico.

El suceso ha tenido lugar en la calle de Aquitania de la capital, a donde han acudido sanitarios del Samur-Protección Civil, que han atendido a la víctima y la han intubado para su traslado. La Policía Municipal ha acompañado al convoy sanitario hasta el hospital.

