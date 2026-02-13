Una mujer resulta herida grave al ser atropellada por un autobús urbano en el barrio madrileño de San Blas
La víctima, arrollada fuera de un paso de peatones, ha sido trasladada al 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico
Un autobús urbano ha atropellado fuera de un paso de peatones a una mujer de 70 años este viernes en el barrio madrileño de San Blas, según fuentes de Emergencia. La mujer, herida de gravedad, ha sido trasladada al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico.
#Atropello de un autobús urbano a una mujer de unos 70 años, fuera de paso de peatones.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) February 13, 2026
👉🏻Atendida por @SAMUR_PC y trasladada intubada y grave al hospital.
👉🏻@policiademadrid acompaña al convoy sanitario en el traslado y realiza atestado.
📍C/Aquitania. #SanBlas pic.twitter.com/idcHbkoCtF
El suceso ha tenido lugar en la calle de Aquitania de la capital, a donde han acudido sanitarios del Samur-Protección Civil, que han atendido a la víctima y la han intubado para su traslado. La Policía Municipal ha acompañado al convoy sanitario hasta el hospital.
