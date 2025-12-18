La jueza de la dana fija el 9 de enero la declaración de Feijóo como testigo

Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo, el 31 de octubre de 2024 en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

La magistrada ordena el careo entre la exconsejera imputada, Salomé Pradas, y el exjefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, para el 12 de enero

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha fijado para el viernes 9 de enero la declaración como testigo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los juzgados de Catarroja (Valencia), según un auto hecho público este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En la misma diligencia de ordenación se ha fijado el lunes 12 de enero para la celebración del careo entre la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

La citación de Feijóo fue acordada por la instructora el pasado viernes 12 de diciembre tras ser solicitada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento. Con su decisión de citar a Feijóo, la instructora quiere desgranar sus conversaciones con el expresidente Carlos Mazón el día de la gota fría después de que el dirigente asegurara que su homólogo valenciano le informó “en tiempo real” de la evolución del temporal.

La jueza justificó en su auto que el dirigente popular podría “dar razón de los comentarios” de Mazón tras sus conversaciones con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que es la principal imputada en esta investigación, que indaga los presuntos delitos de lesiones y homicidios imprudentes.

Por otra parte, la instructora acordó celebrar un careo entre un testigo de la causa, el que fuera secretario autonómico del Gabinete de Presidencia y la exconsejera investigada en la causa, para comprobar la coherencia de las manifestaciones de ambos en aspectos esenciales de la investigación. En concreto, sobre los mensajes que se cruzaron el día de la riada sobre un posible confinamiento de la zona azotada por la dana y otras órdenes.

Sin constancia en Génova

Fuentes del PP aseguran que Génova ni tuvo constancia documental de que se fuera a citar a Feijóo por parte del juzgado de Catarroja cuando se hizo público hace más de una semana ni ha recibido hasta el momento notificación alguna acerca de la fecha de la que se hacen eco los medios de comunicación.

Tampoco se ha recibido ningún auto que haga referencia a los mensajes privados de Carlos Mazón con el presidente nacional del Partido Popular. “Pero no por enterarnos por la prensa de las decisiones del Juzgado vamos a hablar de persecución judicial. No somos el PSOE y no vamos a decir que en nuestro país hay jueces que prevarican o que existe lawfare”, apuntan las citadas fuentes.

“Alberto Núñez Feijóo, como no podría ser de otra manera, colaborará con la Justicia y responderá a todas las preguntas pese a haber estado a 350 km de la gestión de la crisis de la dana”, añaden.