La jueza acuerda un careo entre la exconsejera Pradas y el exjefe de gabinete de Mazón por los mensajes que se cruzaron el día de la dana

El jefe de gabinete del expresidente de la Generalitat, José Manuel Cuenca, a su llegada a los juzgados de Catarroja, a 12 de diciembre de 2025, en Catarroja.

La jueza de Catarroja que instruye la causa de la dana de octubre de 2024 ha acordado celebrar un careo entre un testigo de la causa, el que fuera secretario autonómico del Gabinete de Presidencia y Comunicación de la Generalitat y mano derecha de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y la exconsejera de Emergencias, Salomé Pradas, investigada en la causa, para comprobar la coherencia de las manifestaciones de ambos en aspectos esenciales de la investigación. En concreto, sobre los mensajes que se cruzaron el día de la riada sobre un posible confinamiento de la zona azotada por la dana y otras órdenes.

La magistrada estima la petición de la acusación popular y particular que ejerce Acció Cultural del País Valencià, que apunta que en las dos declaraciones que hizo Cuenca como testigo ante la magistrada “se constata graves inexactitudes” respecto a las manifestaciones públicas realizadas por la exconsejera Pradas. La acusación considera “especialmente relevante” si el exjefe de gabinete de Mazón comunicó el día de la dana a la entonces titular de Emergencias que “no debía molestar al presidente” y que toda la información que se suscitara debía de canalizarse a través de él, extremo que el testigo negó ante la jueza instructora en una segunda declaración el pasado viernes.

José Manuel Cuenca, que fuera mano derecha del expresidente de la Generalitat, aseguró la pasada semana ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que los mensajes de WhatsApp que confirman su papel protagonista en la gestión de la tragedia y que revelan que dio órdenes a la exconsejera Salomé Pradas “están descontextualizados”. “No di instrucciones [a Pradas]”, insistió, según fuentes presentes en su comparecencia del viernes.

Según un acta notarial con los mensajes de aquel día entre Salomé Pradas, Carlos Mazón y José Manuel Cuenca —y cuya cronología revela que Presidencia manejaba información desde mediodía de la gravedad de la desgracia—, la exconsejera reportó a Cuenca a las 16.28, media hora antes del inicio de la reunión del Cecopi, que ya había un fallecido. Pero Mazón dijo que no supo de ninguna víctima hasta el día siguiente. En torno, a las 19.54, tras el desbordamiento del barranco el Poyo, Cuenca mandó este mensaje a Pradas: “De confinar nada, por favor. Calma”.

Cuenca aseguró en su declaración como testigo, en el que está obligado a decir verdad, que no propuso medidas, que “sólo expresó dudas jurídicas” sobre la posibilidad de confinar a la población. Y se negó a entregar su móvil en el juzgado “para proteger su intimidad”. Al final, accedió a que se pregunte a la Generalitat si se pueden rescatar sus comunicaciones con Mazón durante la riada porque, en su primera declaración, apuntó que no podía recuperar sus mensajes porque los había borrado y carecía de copia de seguridad.

La magistrada considera que “dilucidar o no la coherencia de sus manifestaciones con los medios de prueba aportados al proceso se ha de efectuar en sede judicial y precisamente a través del careo”, recoge un auto hecho público este martes. Incide en la necesidad de contrastar “las manifestaciones de la investigada con la del testigo, en aspectos absolutamente esenciales de la investigación”.

Recuerda también que la Audiencia de Valencia ya estableció en un auto que el entonces jefe del Consell “ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana” y “puede impartir instrucciones a los miembros del Consell”.

La jueza ha desestimado además un recurso de reforma interpuesto por la acusación popular que ejerce Podemos contra la decisión previa de la instructora de condicionar la unión al procedimiento de la entrevista que Pradas concedió al programa Salvados, de La Sexta, a que ella aceptara declarar nuevamente como investigada en el juzgado.

Las llamadas y mensajes de Cayetano García

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha acordado además recabar de la Comisión de Investigación de la Dana del Congreso de los Diputados la comparecencia efectuada ayer lunes por el exsecretario autonómico de Presidencia, Cayetano Garcia, y comunicar a éste la posibilidad de aportar voluntariamente al juzgado las llamadas y mensajes relacionados con la emergencia del 29 de octubre de 2024 que hubiera mantenido con la entonces consejera de Emergencias, con el secretario autonómico Emilio Argüeso, con el presidente Mazón o su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca.

Ordena, por otro lado, unir a la causa por homicidio imprudente los mensajes aportados por el testigo que ha declarado hoy, martes, un técnico de la presa de Buseo, que gestiona la Generalitat, al tiempo que requiere a la Consejería de Emergencias para que aporte la grabación de la llamada telefónica que éste hizo la noche de la dana a la Sala del 112.