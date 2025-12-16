El permiso por fallecimiento en Europa: hasta 14 días en Francia, 20 en Portugal y regulado por convenio en Alemania

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos pactaron este lunes ampliar el permiso por fallecimiento de los dos días ampliables a cuatro que rigen ahora a diez. La patronal rechaza el pacto, que necesita el aval del Parlamento para cristalizar en el Estatuto de los Trabajadores. Si el cambio se materializa, España avanzaría en una materia en la que varios de sus vecinos le superan ampliamente. A partir de información recopilada por el sindicato UGT y consultando las normativas nacionales, a continuación se disecciona la situación de los permisos por fallecimiento en varios países europeos.

Francia

En Francia, el permiso retribuido varía en función del parentesco. Las licencias más largas se conceden por el deceso de un hijo, 12 días laborables por norma general desde el deceso y 14 si es menor de 25 años. La legislación francesa también da dos semanas independientemente de la edad del hijo si él mismo tenía descendencia o si era una persona dependiente. Los que tienen derecho a los 14 días también pueden acogerse a otro permiso retribuido de otros ocho días, pero que en vez de ser concedidos desde el día de la muerte se pueden repartir a lo largo de un año.

El derecho se contrae en Francia respecto al resto de familiares: se limita a tres días laborables (sin diferencia por posibles desplazamientos, como ahora en España) por el deceso de padres, suegros y hermanos. Además, en Francia, a diferencia de España, no es necesario estar casado para acceder a ese permiso si fallece tu pareja. También se conceden tres días en caso de que sea una pareja conviviente, que no se haya oficializado en un enlace matrimonial. Estos permisos mínimos no se contemplan en el país galo por la muerte de abuelos, pero sí pueden aplicar si se desarrollan mediante convenios colectivos. Es más, el resto de licencias francesas también son susceptibles de crecer en los acuerdos sectoriales o empresariales entre trabajadores y patronales.

Portugal

Los derechos de los portugueses en esta materia también superan a los de los trabajadores al otro lado de la Raya. El Gobierno aprobó en 2023 una modificación normativa para ampliar a 20 días el permiso retribuido tras el deceso del cónyuge, una extensión respecto a los cinco días que regían hasta entonces. Este cambió igualó la situación al permiso por la muerte de hijos, que en 2021 también pasó de cinco a 20 días. Para el resto de familiares directos Portugal concede cinco días consecutivos para familiares directos y dos para familiares políticos.

Países Bajos

La información de UGT especifica que la situación varía en Países Bajos en función del grado de parentesco: se conceden cuatro días para familiares de primer grado (padres, hijos y cónyuges) y dos días para familiares de segundo grado (hermanos, abuelos y nietos).

Polonia

En Polonia la horquilla es inferior a la de Países Bajos, con dos días por el deceso de cónyuge, hijo, padres o padrastros y un día por el deceso de hermanos, abuelos y suegros.

Italia

En otros países, el derecho no cambia en función del grado de parentesco. Es el caso de Italia, con tres días de permiso retribuido por el deceso “del cónyuge, parientes hasta el segundo grado y afines hasta el primer grado, así como por el conviviente”, según describe el Ministerio de Justicia italiano. Este es el mínimo por ley, pero es habitual que los convenios amplíen este derecho.

Alemania

En otros países no se regula por ley. Es el caso de Alemania. “Varía según el convenio colectivo o el contrato de trabajo del empleado, aunque generalmente se conceden dos días de permiso retribuido por el fallecimiento de un familiar cercano, pudiendo aumentar si el empleado debe desplazarse para el funeral”, indica la información de UGT. En el país alemán buena parte de la normativa laboral descansa en los acuerdos entre empleadores y trabajadores, hasta el punto de que hasta hace una década ni siquiera había un salario mínimo establecido por ley.

Otros

Tampoco se regula por ley el permiso en Suecia, pero el sindicato español especifica que “la mayoría de empleadores ofrecen permisos de hasta diez días para familiares cercanos”. El derecho llega a los siete días, según el diagnóstico de UGT, en Croacia y Eslovenia; a cinco días en Serbia; va de tres a cinco en Lituania; de uno a tres en Austria; y llega a dos en Macedonia del Norte y Hungría.

UGT especifica que en el Reino Unido, Bélgica, Malta, Luxemburgo y República Checa “se establece que los empresarios están obligados por ley a ofrecer días de permiso por fallecimiento”. A vez, “no existe una definición exacta que determine si estos días son remunerados o si tienen una duración fija, por lo que se estará a lo dispuesto, de manera general, en el convenio colectivo o contrato de trabajo”.