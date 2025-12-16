El Gobierno de Aragón acusa al director del MNAC de “menosprecio intolerable” por las obras de Sijena

Las declaraciones de este lunes del director del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), Pepe Serra, enojaron al Gobierno de Aragón, que ha calificado de “menosprecio intolerable” sus palabras, cuando afirmó que “lo que no puede ser es decir que un concierto de Rosalía puede afectar a la pintura, pero serrarla en 74 trozos se puede hacer fácilmente” [en referencia a la presentación de su disco Lux en el MNAC], y que ”quien dice esto tiene que ir a un médico". Jorge Español, el abogado de Villanueva de Sijena en el litigio de los murales románicos que se exhiben en Barcelona y quien intentó paralizar el acto de Rosalía, ya ha advertido de que se querellará contra Serra.

En el último medio año, Serra ha evitado prodigarse ante los medios de comunicación. El lunes rompió ese silencio y, en un acto para presentar la ampliación del museo y durante diversas entrevistas, volvió a alegar la imposibilidad de mover las pinturas del siglo XII, pese a la sentencia que le obliga, cuestionando los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Sijena. El director general de Cultura aragonés, Pedro Olloqui, ha convocado este martes una rueda de prensa para responder al jefe del MNAC, de quien ha señalado un “ánimo perturbador”.

Olloqui ha informado también de que el juzgado de Huesca que dirime el cumplimiento de la sentencia ha emplazado a las partes -todavía sin fecha- para dilucidar las diferencias entre los dos cronogramas presentados hasta el momento para la devolución de las pinturas, si bien Villanueva de Sijena todavía no ha entregado su propuesta. El Gobierno aragonés considera que siete meses de trabajos son suficientes, mientras que el MNAC plantea un calendario mínimo de 18 meses y ha avisado de que licitará el concurso ante su incapacidad técnica para asumir los trabajos.

El gesto de la jueza que instruye la ejecución de sentencia supone una “llamada de atención” a las instituciones catalanas para que se respeten los trabajos técnicos, pero ha confiado en llegar a un acuerdo porque se trata únicamente de “semanas de diferencia” en los plazos de desmontaje y traslado del conjunto mural, que no deben ser “un obstáculo” para el cumplimiento de la resolución judicial.

Olloqui ha asegurado que, después de la sentencia del Supremo, hay tres elementos que son ya “cosa juzgada”: la propiedad aragonesa del conjunto mural, la necesidad de que las pinturas “vuelvan a casa” y la propia viabilidad de la devolución. Sobre esta última cuestión, Olloqui ha insistido en que “quedó resuelta en la sentencia” tras ser objeto de debate en el procedimiento judicial, en el que intervinieron “un número importante de peritos” en representación de todas las partes y “todos ellos admitieron que las pinturas murales pueden trasladarse y reintegrarse al cenobio sin problema alguno”. Los técnicos catalanes que participaron esgrimen que ellos sostuvieron que todo se puede mover, pero subrayaron los daños que podrían producirse en el caso del traslado.

La sala del MNAC con los frescos de Sijena. Massimiliano Minocri

“¿Cómo es posible que en estos momentos las instituciones catalanas y el director del MNAC reabran este debate cuestionando la viabilidad a la que no hubo oposición procesal?”, ha preguntado Olloqui, argumentando que este cuestionamiento es “exclusivamente político” porque técnicamente y jurídicamente es “una cuestión juzgada” que solo está pendiente de ser cumplida y ejecutada, que es “en lo que debe centrarse el director del MNAC”. Además, ha remarcado que el propio Serra participó en la vista judicial.

“Filibusterismo procesal”

El responsable aragonés de Cultura se ha referido a una afirmación del director del MNAC en una entrevista en EL PAÍS en la que asegura que convocará un concurso para que haya empresas que ejecuten el traslado: “¿Cómo que si llega el momento? El momento ya ha llegado fruto de una sentencia judicial del Tribunal Supremo; solo hay que cumplirla”. Por tanto, debe iniciar “decididamente” los trabajos para la vuelta de las pinturas “sin más dilación ni filibusterismo procesal”.

El responsable de Cultura aragonés ha rechazado asimismo que los técnicos aragoneses vayan a cortar ”a serrucho" las pinturas para despiezarlas en 72 partes: “Esa ridiculización no tiene sentido alguno”, ha apuntado, ya que las pinturas murales “llegaron en muchos más de 72 fragmentos”, que por otro lado son los mismos que los que utilizaron en el MNAC para su montaje en los bastidores. Además, en las uniones entre esos 72 fragmentos “no hay restos de pintura original” y se hacen en áreas que son restituciones realizadas a lo largo del siglo XX, por lo que “el desmontaje no afecta en absoluto” al conjunto original.

Olloqui ha defendido también que las fotografías aportadas por su equipo técnico, que reflejaban “una fuerte contaminación” en el entorno de las pinturas, con la presencia incluso de colillas, están en formato raw, que es ”inmanipulable" y no ha recibido “tratamiento de ninguna clase”. Por último, ha rechazado los argumentos del MNAC en lo relativo a la tasación y el aseguramiento de las piezas: “Si fueron asegurables las Torres Gemelas, ¿cómo no van asegurables las pinturas murales de Sijena?”, ha cuestionado, preguntando también si se trata de un problema presupuestario.

Español, por su parte, ha anunciado su intención de querellarse por injurias y daño al honor contra Serra. En declaraciones a EFE, el letrado ha explicado que en ningún momento del proceso se refirió a la posibilidad de “cortar” o de “apretar” las pinturas en trozos, y ha entendido que el director del MNAC incurre en “burla” o “descrédito” contra su persona al proponer que debería recurrir a un médico, “en clara alusión a un psiquiatra”, ha añadido. Ha anunciado que interpondrá por vía penal una querella por daños al honor contra Serra, a quien exigirá, ha resaltado, una “fuerte indemnización”.