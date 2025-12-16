Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 16 de diciembre
La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves
El Sorteo del Cupón diario de la ONCE se ha convertido en uno de los más esperados durante toda la semana. De lunes a jueves se reparte un primer premio de 500.000 euros para los afortunados que cuenten con el número más la serie agraciados. Cada participación contribuye a financiar programas para personas con discapacidad visual.
Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy
Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy martes 16 de diciembre los siguientes:
- Número: 69529
- Serie: 048
Premios del Cupón Diario y cómo cobrarlos
El sorteo de este miércoles mantiene la estructura habitual del Cupón Diario. Estos son los premios en juego:
- 69529 serie 048: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
- 69529: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
- 6952: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
- 9529: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
- 695: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
- 529: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
- 69: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
- 29: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
- 6: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
- 9: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.
Cómo cobrar el Cupón diario de la ONCE
Para cobrar los premios, si el cupón se compró online, el importe se ingresa automáticamente en la cuenta de JuegosOnce.es. En el caso de cupones físicos, los premios menores se abonan en el punto de venta, mientras que los superiores a 500 € deben gestionarse en una delegación de la ONCE o en bancos colaboradores (CaixaBank, BBVA, Sabadell, Kutxabank). Recuerda que los premios mayores de 40.000 € tienen una retención fiscal del 20%.
Navidad con el Extraordinario de la ONCE
La Navidad es una época llena de ilusión, esperanza y momentos compartidos en familia, y el Extraordinario de la ONCE forma parte de esa magia tan especial. Cada año, este sorteo que se celebra el próximo 1 de enero simboliza los sueños y deseos que muchas personas depositan en un simple número. Comprar un cupón se convierte en un gesto cargado de ilusión, pensando en un futuro mejor. El Extraordinario de Navidad de la ONCE no solo reparte 90 premios de 400.000 euros sino también emoción y solidaridad.
