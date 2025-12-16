Euromillones: comprobar sorteo del martes 16 de diciembre
Comprueba los números premiados en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado de este martes
El Euromillones es una lotería que se celebra en varios países europeos, entre los que destacan España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su lanzamiento en 2004, ha acumulado varios botes importantes y ha repartido millones de euros en sus sorteos.
Resultados del sorteo de Euromillones de hoy
Los números premiados del sorteo el Euromillones de este martes 16 de diciembre son los siguientes:
- Combinación ganadora: 14, 16, 40, 41, 44
- Números Estrella: 2, 10
- El Millón: WHM36806
En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías que se distribuyen de la siguiente forma:
Todos los premios
- 1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado
- 2ª Categoría (5 números + 1 estrella)
- 3ª Categoría (5 números)
- 4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
- 5ª Categoría (4 números + 1 estrella)
- 6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
- 7ª Categoría (4 números)
- 8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
- 9ª Categoría (3 números + 1 estrella)
- 10ª Categoría (3 números)
- 11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
- 12ª Categoría (2 números + 1 estrella)
- 13ª Categoría (2 números)
Comprobar los números premiados
Consulta los números premiados del sorteo del Euromillones a través de la página web oficial de Loterías y Apuesta del Estado, que ofrece todos los resultados de sus sorteos escasos minutos después de los mismos.
Además, desde la página web de EL PAÍS también se pueden consultar los números premiados de los sorteos de lotería principales del día.
