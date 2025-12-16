Bonoloto: comprobar sorteo del martes 16 de diciembre

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo

Este martes se juega por un bote de 900.000 euros

Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

En el sorteo de Bonoloto de este lunes no hubo acertantes de primera categoría. Eso sí, hubo un acertante de segunda categoría que se llevó un premio de más de 125.000€ siendo su boleto sellado en Gijón, Asturias.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este martes 16 de diciembre de 2025 con un bote de 900.000 euros han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 2, 3, 13, 15, 31, 44

El complementario: 20

El reintegro: 0

Todos los Premios

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Comprueba los números premiados

Consulta si has tenido suerte y has sido uno de los afortunados con los numerosos premios de Bonoloto a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Además, en EL PAÍS puedes consultar los números premiados de los principales sorteos de lotería del día.

Cómo cobrar los premios de la Bonoloto

Los premios de la Bonoloto se pueden cobrar en función del importe ganado. Si la cantidad es inferior a 2.000 euros se podrá cobrar en cualquier punto de venta oficial de Loterías. Para aquellos premios que sean superiores, se deberá cobrar en las entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado.

Solo se podrá cobrar el premio si se presenta el boleto premiado y el propio documento de identidad. El importe se transferirá a tu cuenta bancaria tras verificar la autenticidad del boleto.