Nueve grandes estrellas de la 42ª edición del festival de Canarias. Descubre cómo suenan

Yuja Wang Estrella explosiva del piano

Menuda pero explosiva, Yuja Wang (Pekín, 38 años) jamás ha dejado a nadie indiferente. Bien sea por los modelos que luce, generalmente cortos, acompañados de tacones de aguja a los que aplica una técnica propia para dominar el pedal; bien porque nadie se explica cómo de ese cuerpo diminuto arranca tanta fuerza a la hora de interpretar a Prokófiev, a Brahms o a Chaikovski. Wang, fiera e independiente, ha sabido manejarse en el mundo hostil de la música clásica con una personalidad libérrima desde que dejara su Pekín natal, donde se crio en una familia de artistas, y acabara formándose en EE UU antes de convertirse en estrella global del piano. Su fuerte son los rusos -Scriabin, Stravinski, Rachmáninov, Shostákovich, Prokófiev, a quien eligió para debutar con la Filarmónica de Berlín-, pero también destaca con Ravel, Brahms y Chopin o Ligeti, los que ha elegido para sus conciertos en Canarias junto a la Mahler Chamber Orchestra.

Arcadi Volodos Artista huidizo (y único)

El pianista ruso (San Petersburgo, 53 años) vive en España desde que se trasladara a estudiar en la Escuela Reina Sofía (Madrid) y dejara a todos asombrados por su contundente talento introspectivo moldeado cuidadosamente por su maestro Dimitri Bashkírov. Discreto y concienzudo, Volodos no se prodiga mucho en los escenarios, pero sí lo suficiente como para que a nadie se le pase incluirle en la lista de los mejores intérpretes vivos del instrumento en el mundo. Su escueta pero contundente discografía da cuenta de un virtuosismo al servicio de la profundidad y no del artificio a la hora de acometer a Brahms, Liszt, Schubert y Mompou, pero también el repertorio de sus compatriotas. Sabio y templado, Volodos representa un caso de artista huidizo del foco, pero consagrado a la música sin que necesite aparecer mucho en público para que nadie olvide su maestría.

Sol Gabetta Chelo inquieto y sorprendente

La chelista argentina (Villa María, Córdoba, 44 años) es una de las intérpretes más versátiles, inquietas y sorprendentes de las últimas décadas. A su carrera como solista une la necesidad de hacer música de cámara. Alterna grandes apariciones con las mejores orquestas del mundo después de que Simon Rattle la consagrara junto a la Filarmónica de Berlín en 2014 y de formarse antes en Basilea o la Escuela Reina Sofía de Madrid. También ahora enseña en la Academia de Música de la ciudad suiza donde aprendió. Graba para Sony Music y actualmente utiliza un chelo Matteo Goffriller de 1730 en sus apariciones públicas. Para debutar en Canarias ha elegido hacerlo junto a la Orquesta Sinfónica de Bamberg, que dirige el checo Jakub Hrusa, con quien interpretará el concierto de Elgar en Tenerife y Gran Canaria.

Orquesta Radio de Baviera De las mejores del mundo, ahora con nueva batuta

En la lista Bachtrack, una de las más prestigiosas del mundo en la última década, la Sinfónica de la Radio de Baviera ocupa el tercer lugar entre las mejores. En la historia de ese prestigio y esa potencia tiene mucho que ver hoy su director titular, Simon Rattle, pero también una alucinante sucesión en el podio de sus responsables desde que se fundara en 1949, en plena posguerra mundial, con Eugen Jochum como líder. Le sucedieron Rafael Kubelik, Colin Davis, Lorin Maazel y Mariss Jansons, un ramillete de maestros excepcional, capaces de consolidar una orquesta de nivel estratosférico, labrada con gran atención al repertorio de la música contemporánea y a base de un gran número de giras que la han acercado a públicos de todo el mundo con su correspondiente aprecio. Un lujo que el público de Canarias disfrutará en Tenerife y Las Palmas con Mozart, Schubert y Bruckner en su repertorio.

Paavo Järvi De batería de rock a director icónico

Entre los palos de madera del rock and roll y la música clásica, Paavo Järvi (Tallin, Estonia, 62 años) eligió finalmente la batuta en vez de las baquetas de la batería que tocaba en el grupo In Spe, uno de los más conocidos en su país en la década de los ochenta. Así que se fue a EE UU y acabó como alumno de Leonard Bernstein, entre otros maestros. A partir de 2001 fue elegido titular de la Sinfónica de Cincinnati y después de la de la Radio de Hesse o la Deutsche Kammerphilarmonie de Bremen, así como la de París, donde sucedió a Christoph Eschenbach o la Nippon Hōsō Kyōkai en Japón. Acude a Canarias para dirigir a la Sinfónica de la Radio de Baviera, donde el público podrá apreciar su gusto por el detalle, su concepción de la ejecución musical como un arte de laboratorio en el que descifrar y pulir cada nota con una intensa claridad.

Emmanuel Pahud Caballero de la flauta

El flautista principal de la Filarmónica de Berlín tiene también una destacada carrera solista por todo el mundo. Nacido en Ginebra hace 55 años, se crio en Italia dentro de una familia no musical de origen francés y suizo. Muy pronto, a los seis años, comenzó su formación y fue guiado en esta por maestros como François Binet, Carlos Bruneel, Michel Debost y Aurèle Nicolet antes de unirse a los berlineses en 1992, cuando era titular de la orquesta Claudio Abbado y después de haber sorprendido con primeros premios en las competiciones internacionales de Köbe (1989), un año antes en Duino y después en su ciudad natal en 1992, donde logró ocho de los 12 galardones especiales del concurso suizo. Con más de 40 discos grabados y una carrera también en el terreno camerístico, el prestigio internacional de Pahud le hizo merecedor en 2024 del Premio Léonie Sonning o la distinción de caballero de la orden de las Artes y las Letras en Francia. Actúa en Canarias junto a la Orquesta SWR y el director François Xavier Roth con el Preludio a la siesta del fauno, de Debussy, y el Concierto para flauta número 1 de Mozart.

Stefan Plewniak Violín heterodoxo y electrizante >

El director y violinista polaco (Cracovia, 44 años) es un heterodoxo vital y electrizante en escena. Su divisa es la pasión y con eso ha conquistado a buena parte del mundo. Destaca como cabeza visible de proyectos prestigiosos y estimulantes en varios campos: desde la Orquesta de la Ópera Real de Versalles al de la Ópera de Cámara de Varsovia en su país o Il Giardino d’Amore, junto a la que ha realizado exitosas giras acompañado del contratenor Jakub Josef Orlisnki, estrella actual del mundo barroco, por toda Europa. Pero el interés de Plewniak se amplía a muchos campos. Destaca en la ópera, pero también amplió su público al colaborar con el cantante Mika en 2020 para el canal France 5, a quien mezcló con Orlinski también y otras figuras del mundo del canto como Gautier Capuçon. En Canarias actúa en Lanzarote, Fuerteventura, Las Palmas, Tenerife y La Palma con Il Giardino con un programa variado de grandes piezas barrocas alemanas, italianas y francesas en las que demostrarán su frescura y acercamiento personal y plenamente moderno al repertorio del siglo XVIII.

Snarky Puppy Fusión cultural jazz venida desde Nueva York

Resulta difícil encasillar o definir a una formación como la estadounidense creada en 2004 en Texas por el bajista Michael League y radicada actualmente en Nueva York. Por eso viene al pelo lo que Nate Chinen, de The New York Times afirmó en una discusión sobre el grupo: “Deberíamos aceptarlos por lo que son, en lugar de juzgarlos por lo que no son”. Se trata de una banda de, al menos, 25 músicos que van rotando y tratan de disfrutar interpretando temas de raíz norteamericana, con base principalmente de jazz y con espíritu y dinámica de jam sessions y una variada procedencia de intérpretes de varias razas en sus filas, provenientes de Japón, Argentina, Canadá, Reino Unido o Puerto Rico. Una propuesta radicalmente distinta y estimulante para presenciar en directo dentro del festival canario, donde actuarán en Las Palmas y Tenerife bajo la dirección de Jules Buckley en un proyecto que han titulado Somni.

Cuarteto Quiroga La mejor música de cámara española

Sin duda y tras una labor encomiable, audaz y cuidadosa en las últimas dos décadas, el cuarteto integrado por Cibrán Sierra, Helena Poggio, Aitor Hevia y Josep Puchades es la formación de cámara más prestigiosa de España dentro y fuera de sus fronteras. Unieron sus destinos tras pasar por la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, donde también se formó el Cuarteto Casals, y ambos contribuyeron al impulso de la música de cámara en España en este siglo XXI. Ambos son referentes generacionales de dicho campo: el Quiroga, con una trayectoria que los ha llevado a los mejores escenarios del mundo y a ser alabados por The New York Times como una formación que destaca por sus exquisitas y frescas interpretaciones, o a lograr premios como el Nacional de Música o el Ojo Crítico. En Canarias lo podrán comprobar cuando actúen en Las Palmas y Tenerife con un repertorio en el que abordarán piezas de Joao Almeida Mota, Rodolfo Halffter o Juan Crisóstomo de Arriaga.