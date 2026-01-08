Tres de cada diez estudiantes jóvenes en Cataluña han tenido pensamientos suicidas

Un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, liderado por investigadores del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, revela que el 30,6% de los estudiantes de entre 16 y 22 años en Cataluña ha tenido pensamientos suicidas, el 25,9% se ha autolesionado y el 10,6% ha intentado suicidarse. El informe subraya que el apoyo social y la resiliencia actúan como los principales factores protectores frente al malestar emocional, según ha informado la fundación este jueves.

Entre las causas que más afectan al bienestar de los jóvenes, el estudio señala el acoso escolar como el factor más frecuente (31,5%), seguido de la separación de los padres (31,1%) y la exposición a violencia en relaciones de pareja (20,4%). También influyen, aunque en menor medida, las dificultades económicas familiares (19,2%) y la pérdida de un familiar de primer grado (10,1%), situaciones que los adolescentes perciben como ajenas a su capacidad de gestión.

La investigación se realizó entre 2024 y 2025 a través de un cuestionario en línea en el que participaron 3.159 estudiantes de bachillerato, formación profesional, escuelas de adultos y universidades, todos residentes en Cataluña. La investigadora y autora principal del estudio, Regina Villa, advierte de que tras la pandemia se ha producido “un aumento significativo del malestar emocional entre los jóvenes”. En el caso de los adolescentes de entre 10 y 13 años, los ingresos hospitalarios por problemas de salud mental han pasado del 3,9% al 14,3% en apenas cuatro años.

El estudio detecta además una clara brecha de género. Las chicas presentan mayores niveles de malestar emocional, ansiedad y depresión, así como más impulsividad y sensación de soledad. Tanto la ideación suicida como las autolesiones son más frecuentes entre las mujeres, un fenómeno que la investigadora relaciona con “un menor apoyo social, menor resiliencia y menor satisfacción vital”. El informe apunta también al impacto de los abusos sexuales y emocionales, que contribuyen a un mayor aislamiento.

Las redes sociales aparecen como otro foco de preocupación. El 4,1% de los jóvenes encuestados considera que hace un uso problemático de estas plataformas. Además, el 51,7% afirma haber consumido pornografía y el 17,5% reconoce haber participado en juegos de azar, conductas que pueden intensificar el malestar emocional. No obstante, Villa matiza que el estudio no identifica una relación directa entre el uso de redes y los problemas de salud mental: “Más que generar el malestar, su uso tiende a reforzar sentimientos que ya existen”.

El informe concluye que contar con apoyo social, desarrollar la resiliencia, sentirse satisfecho con las actividades cotidianas y disponer de un entorno educativo estimulante son elementos clave para proteger la salud mental. El apoyo social es significativamente menor entre quienes han tenido ideación suicida o han intentado suicidarse (un 11% y un 17% menos, respectivamente), y ocurre algo similar con la resiliencia, que es un 8% inferior en jóvenes con pensamientos suicidas y un 11% menor en quienes han realizado intentos.

El estudio insiste en la importancia de reforzar estos factores en la escuela, en el ámbito familiar y en la comunidad. “Lo que más nos ha sorprendido es que la gran mayoría de las personas no ha pedido ayuda, ni siquiera quienes han llegado a intentar suicidarse. Es un dato muy relevante y preocupante”, alerta Villa.