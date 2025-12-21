Ir al contenido
_
_
_
_
Opinión
EDITORIAL
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El lado siniestro de ChatGPT

El fracaso de OpenAI en garantizar un producto seguro para los adolescentes nubla el futuro de toda una industria y exige medidas de las autoridades

ONU inteligencia artificial
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A finales de septiembre, OpenAI, la empresa propietaria de ChatGPT, el sistema pionero de inteligencia artificial (IA) generativa basada en grandes modelos de lenguaje, anunció la incorporación de un sistema de verificación de edad y nuevos controles parentales para acotar a una “versión segura” el uso que los menores hacen del sistema y su generador de vídeo, Sora 2. Lo hacía en respuesta a una demanda legal después de que Adam Raine, un joven californiano de 16 años, se quitase la vida en abril tras preguntarle muchas veces a la plataforma por formas de suicidio, las huellas que dejarían y las posibles reacciones de su familia. Un mes más tarde, ante los tribunales, OpenAI argumentó que la muerte de Raine se debía a su “mal uso” de la plataforma y no a la inteligencia artificial de por sí. Pero, aun así, prometía la empresa, los mecanismos de seguridad puestos en marcha permanecerían en su sitio.

Más de dos meses después, EL PAÍS ha comprobado la realidad de esa promesa. Ha creado tres perfiles de adolescentes en ChatGPT, los ha usado para hacer preguntas sobre suicidio, consumo de drogas y prácticas sexuales, y ha consultado con cinco expertos en salud mental acerca de los resultados. La conclusión es inequívoca: la plataforma incumple sus promesas de seguridad, sigue ofreciendo a los adolescentes información que puede ponerles en peligro, y cuando alerta a los padres de estos comportamientos puede ser ya demasiado tarde.

La reciente explosión del desarrollo de la inteligencia artificial por parte de empresas y administraciones viene impulsada sobre todo por la promesa de usos futuros aún por definir. Los sistemas como ChatGPT son todavía soluciones en busca de problemas que resolver. El ansia por ganar cuota de mercado lo más rápidamente posible están llevándolos a buscar usuarios en todas partes. Y esto implica poner en manos de los consumidores productos que, de forma evidente, no tienen las garantías suficientes, ya no solo de efectividad, sino de seguridad.

OpenAI, a través de su fundador, Sam Altman, ha reconocido que más de un millón de usuarios hablan con ChatGPT sobre suicidio todas las semanas. Esto ya sería peligroso si se tratase de adultos, pero cuando se trata de adolescentes el problema resulta especialmente grave. Según un estudio con adolescentes británicos, uno de cada cuatro jóvenes vulnerables prefiere hablar con un chatbot que con una persona real. Los efectos de todo esto en la sociedad serán tan profundos como impredecibles.

Lo que este fiasco revela es que, en la actual carrera comercial por dominar la IA, es ingenuo esperar de las empresas moderación y prudencia. Solo hay dos soluciones: o un gran compromiso en todo el sector para aplicar conjuntamente límites efectivos o, faltando esto, una contundente regulación de la IA por parte de las autoridades. Sea como sea, la respuesta ya está tardando.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Alquiler: emergencia nacional

El País

El país de las sombras largas

Leonardo Padura

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Uno de los promotores de la señal V-16 de tráfico: “Es duro oír el testimonio de víctimas que han sufrido amputaciones al poner los triángulos”
  2. Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
  3. Cae una organización que enviaba camiones cargados de cocaína desde Marbella hasta varios países europeos
  4. La policía registra varios domicilios y las oficinas de la ministra francesa Rachida Dati por otro presunto caso de corrupción
  5. Manuel Castells, sociólogo: “El mundo está en un proceso de autodestrucción”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_