El Madrid le cierra la puerta del subcampeonato de la Liga F a la Real

A ocho jornadas del final de la Liga F, el Madrid le cerró esta tarde a la Real Sociedad la puerta de la segunda posición del torneo. Las blancas golearon en Zubieta a las txuri urdin para afianzarse como futuras subcampeonas de una competición que está otro año más cerca de levantar el Barcelona, el mismo equipo que monopolizó el trofeo las últimas seis temporadas. Con las azulgranas con siete puntos de ventaja y un partido menos —el domingo visitan al Dépor en Riazor—, el conjunto dirigido por Pau Quesada amplió a seis puntos la distancia con el tercer clasificado en un enfrentamiento muy competido hasta el penalti y la expulsión en el segundo tramo de Paula Fernández. El triunfo ante la revelación de la Liga da mucho margen al Real para mantener la segunda plaza en vista del Tourmalet que tiene por delante desde finales de marzo contra el todopoderoso Barça: tres choques en nueve días en los que se jugará lo que resta de curso con los cuartos de final de la Champions y el encuentro liguero.

RSOF Real Sociedad Femenino 0 Alazne Estensoro, Lucía Rodríguez, Claudia Florentino, Nahia Aparicio, Ainhoa Moraza, Paula Fernández, Klára Cahynová, Cecilia Marcos (Intza Eguiguren, min. 45), Emma Ramírez (Arola Aparicio, min. 62), Andreia Jacinto y Mirari Uria (Claire Lavogez, min. 63) RMF Real Madrid Femenino 3 Misa, María Méndez, Eva Navarro, Maëlle Lakrar, Sara Holmgaard (Yasmim, min. 78), Caroline Weir (Shei García, min. 89), Sandie Toletti, Sara Däbritz (Irune Dorado, min. 85), Athenea del Castillo, Linda Caicedo (Pau Comendador, min. 85) y Alba Redondo (Iris Ashley, min. 89) Goles 0-1 min. 71: Sandie Toletti. 0-2 min. 77: Sara Holmgaard. 0-3 min. 83: Eva Navarro Arbitro Maria Gloria Planes

Tarjetas amarillas Klára Cahynová (min. 38), Sara Holmgaard (min. 52), Athenea del Castillo (min. 94) Tarjetas rojas Paula Fernández (min. 67)

Sin Angeldahl, Däbtriz y Toletti ocuparon el doble pivote, con Athenea y Linda Caicedo en las alas y Weir y Alba Redondo arriba. El equipo blanco gripó una y otra vez en el inicio a la hora de construir, sin ideas para superar el 4-1-4-1 de las txuri urdin. El juego del Real era tan uniforme que sus acciones terminaban casi siempre en una pérdida en el centro del campo por la presión de su rival, mucho más intenso en los duelos y también más acertado y riguroso en la circulación. Tan solo Caicedo transmitía la sensación de poder romper el ritmo plano y sin relieves. La colombiana tiene tal capacidad para desbordar o filtrar pases que da la impresión de que se va a sacar un conejo de la chistera cuando recibe la pelota. Los pocos envíos verticales fueron suyos ante desmarques en profundidad de Däbtriz, la única que probó a Estensoro en todo el primer tramo.

Al Madrid le costaba tanto trenzar que no había casi señales de vida de Alba. Tampoco de Weir ni de Athenea pese a que la extremo cántabra está en un estado de forma soberbio. Todas menos Däbtriz demandaban siempre el balón al pie y las jugadas morían en una franja estrecha, sin nadie más que estirara el campo para generar espacios. El grupo de Arturo Ruiz mordía y se estructuraba después con la pelota desde Andreia Jacinto y Paula Fernández. La portugesa y la española, resguardadas por Cahynova, ordenaban el fútbol de su equipo mientras por las bandas picaban Emma Ramírez y Cecilia Marcos. Misa blocó un disparo de Jacinto desde dentro del área en la puesta en escena y evitó con dos buenas estiradas otros dos intentos de Paula y Emma antes del descanso.

Las instrucciones de Quesada en el intermedio le sentaron bien al Madrid. El grupo comenzó a amenazar los espacios a la espalda de la defensa y estiró las líneas de la Real. Linda filtró un pase en el que puso en vuelo a Athenea, que asistió a Alba para que empujara a placer ante Estensoro. La linier levantó el banderín y el tanto tampoco subió al marcador después de que el técnico blanco pidiera la revisión en el VAR low cost. Las posiciones eran tan justas que la colegiada no se atrevió a enmendar la decisión de la asistente sin una perspectiva clara que aclarara si había o no fuera de juego. La acción era casi imposible de determinar para el ojo humano sin una tecnología puntera como la que se utiliza en la élite del fútbol masculino.

La labor de erosión del Real encontró premio en una acción a balón parado en la que Paula Fernández evitó el tanto de Holmgaard sobre la línea de gol después de que la pelota le rebotara en la mano. La centrocampista se fue expulsada, Toletti transformó el penalti y las donostiarras se disolvieron con una futbolista menos. La lateral danesa hizo el segundo en un córner lanzado por Weir y Eva Navarro marcó el tercero en otra pena máxima. El Madrid no cazó el cuarto porque Alba pifió un mano a mano y Estensoro se lució ante Linda y Athenea. La Real de Arturo Ruiz compitió por el segundo puesto hasta que se quedó en inferioridad, pero le saca nueve puntos al cuarto, el Costa Adeje Tenerife, y su formidable año le dará el premio de disputar la Champions la próxima temporada salvo una catástrofe impensable.