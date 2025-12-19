La Casa Real Noruega alerta de un posible trasplante de pulmón para la princesa Mette-Marit

“Siempre tuve la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con medicamentos. Sin embargo, la evolución de la fibrosis crónica ha sido más rápida de lo que tanto yo como los médicos esperábamos”, ha asegurado la princesa heredera a una cadena de televisión

La Casa Real Noruega ha enviado un comunicado urgente en el que anuncian un posible trasplante de pulmón para la princesa Mette-Marit, de 52 años. La fibrosis pulmonar crónica que le fue diagnosticada en 2018 se ha agravado aún más. Ya en septiembre su enfermedad evolucionaba y la mujer del príncipe heredero Haakon había suspendido su agenda de octubre para someterse a una rehabilitación. “Siempre tuve la esperanza de que pudiéramos controlar la enfermedad con medicamentos y hasta ahora la evolución había sido bastante lenta. Sin embargo, últimamente ha sido más rápida de lo que tanto yo como los médicos esperábamos”, declaró Mette-Marit a la televisión noruega NRK.

La “enfermedad causa cicatrices en los pulmones, lo que conlleva una reducción de la absorción de oxígeno. Este otoño se le han realizado varias pruebas que muestran una clara evolución negativa en la salud de la princesa heredera. Por lo tanto, los médicos del Rikshospitalet han iniciado los preparativos para evaluar su posibilidad de un trasplante de pulmón”, asegura el comunicado de la Casa Real. El jefe de departamento y profesor de Neumología del Rikshospitale, Are Martin Holm, ha detallado: “Estamos llegando al punto en el que será necesario un trasplante de pulmón, y estamos llevando a cabo los preparativos necesarios para garantizar que esto sea posible cuando llegue el momento”. Y añadía: “Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo se incluirá a la princesa heredera en la lista de espera para un trasplante de pulmón”.

La alteza real “tiene un gran interés en seguir trabajando”, asegura el mismo comunicado. Pero también “necesita cada vez más un régimen de ejercicio específico, descanso y recuperación física”. La nota continúa, asegurando: “El programa oficial de la princesa se organizará de manera que sus actividades se adapten en la medida de lo posible a su estado de salud”.

Tras haber suspendido su agenda en octubre, la princesa heredera ha asistido a eventos como la cena con los representantes del Parlamento en el Palacio Real de Oslo el 23 de octubre. Este mes se le vio en la entrega del Premio Nobel de La Paz en el ayuntamiento de Oslo y está previsto que asista este mismo viernes al almuerzo con miembros del Gobierno noruego en el Palacio Real, junto a los reyes Harold y Sonia, el príncipe Haakon, y su hija, la princesa Ingrid. Sobre su pausa en la agenda real, en aquel entonces dijo: “Debería haberlo hecho hace tiempo, pero ahora es el momento. Así que lo haré. Porque necesito un poco más de ayuda que antes para afrontar la vida diaria con la fibrosis pulmonar. Creo que se trata de conocer a otras personas que padecen la misma enfermedad pulmonar que yo. Y de tener un mejor control sobre cómo afrontaré mi vida diaria con esta enfermedad crónica”, explicó.

La enfermedad pulmonar no es la única batalla que la princesa heredera está enfrentando. A principios de febrero comenzará el juicio contra Marius Borg, el hijo mayor de Meete-Marit de Noruega previo a su matrimonio con el príncipe heredero y que está acusado de 32 delitos, incluyendo cargos de violación.