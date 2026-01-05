Mickey Rourke recauda fondos para evitar ser desahuciado de su casa de Los Ángeles: “La fama no protege contra las dificultades”

Mickey Rourke (Nueva York, 73 años) quería que 2025 se convirtiera en el año de su regreso y redención. Lejos de conseguir su objetivo, el actor, que fue un icono generacional gracias a 9 semanas y media (1986) o El corazón del ángel (1987), continuó sumando decisiones cuestionables que volvían a poner su carrera y su vida en el punto de mira. Una de ellas fue aceptar participar como concursante en Celebrity Big Brother: “Era esto o una película independiente realmente mala, y estoy hasta aquí de hacer películas independientes muy malas”, fue su justificación en The Sun para entrar en el reality. Pero acabó siendo expulsado del programa por su comportamiento “amenazante y agresivo” con el resto de compañeros. Según apuntaron medios británicos, Rourke era el mejor pagado de la edición, con un cheque que ascendía a los 600.000 euros.

Pero parece que ni esa cifra, que los productores consideraban idónea al tratarse de una “bala perdida impredecible” y que precisamente por eso no llegó a recibirla completa al ser expulsado, ha sido suficiente para costear su día a día. Tal y como revelan medios internacionales, el actor y boxeador ha recurrido a un crowdfunding para evitar el desalojo de su vivienda de Los Ángeles (California) tras atrasarse casi 60.000 dólares en el alquiler. “Mickey se enfrenta a una situación muy real y urgente: la amenaza de desalojo de su hogar”, se lee en la página desde la que se puede donar dinero. Y se añade: “Esta recaudación de fondos se crea con su permiso para ayudarle a cubrir los gastos inmediatos de vivienda y evitar que eso suceda. (...) Cualquier donación, sin importar la cantidad, marcará una gran diferencia. Y si no puede contribuir, compartir esta página es de gran ayuda y se agradece profundamente. La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad”. En poco más de 24 horas, la petición ya ha recibido 1.300 donaciones, que ascienden a un total de 51.286 dólares.

Fue el pasado 18 de diciembre cuando recibió la notificación de impago. Al no hacer frente a los costes atrasados, el 29 se presentó una denuncia formal, en la que se le daban tres días para pagar lo que debe o se procedería a su desahucio. Unos plazos que ya han concluido sin que él haya abonado la cantidad. Aunque está a punto de alcanzar la cifra que debe, su amiga Liya-Joelle Jones, miembro también del equipo de gestión de Rourke y organizadora del crowdfunding, según The Hollywood Reporter, ha puesto como objetivo llegar a los 100.000 dólares.

“Mickey está pasando por un momento muy difícil y ha sido increíblemente conmovedor ver cuánta gente se preocupa por él y quiere ayudarlo”, ha declarado Jones al citado medio especializado en cine y televisión.

Tal y como informan medios estadounidenses, fue el pasado mes de marzo cuando comenzó a vivir de alquiler en esta propiedad de tres dormitorios y dos baños construida en 1926. En aquel momento, firmó un contrato de arrendamiento de 5.200 dólares mensuales; poco tiempo después, el precio se incrementó a 7.000 dólares. Además de la suma que adeuda a Rourke en concepto de alquiler atrasado, también se le solicita una compensación por los honorarios de los abogados y la rescisión del contrato.

Aunque la cifra de contrato en un principio con Big Brother era de 600.000 dólares, no habría recibido la totalidad pactada tras su precipitada expulsión en las primeras semanas del concurso. “No hay duda de que cuando Big Brother contrató a Mickey Rourke eran plenamente conscientes tanto de su personalidad pública como de cómo se alineaba con su imagen de rebelde de Hollywood. El programa sabía que su presencia sería explosiva, controvertida y llamativa, y eso es exactamente lo que obtuvieron, y más”, reveló su representante, Kimberly Hines, el pasado mes de abril.

Él mismo ha admitido en el pasado que su vida no ha sido más que un cúmulo de errores consecutivos y que su reputación en Hollywood ha hecho que los directores que más admira “le tengan miedo”. “No tengo a quién culpar del hundimiento de mi barco más que a mí mismo”, reflexionaba en la mencionada entrevista con The Sun. Está en lo cierto: Pulp Fiction, Rain Man, El silencio de los corderos o Los intocables de Eliot Ness son algunos de los filmes que rechazó. “En la cima de su éxito, se alejó de Hollywood en busca de verdad y autenticidad, eligiendo el riesgo sobre la comodidad. El boxeo, real y agotador, dejó cicatrices físicas y emocionales duraderas, y la industria que una vez lo celebró pasó rápidamente a otra cosa. Lo que siguió fueron años de lucha, no definidos por el espectáculo, sino por la supervivencia: problemas de salud, dificultades económicas y el silencioso coste de ser abandonado”, es otra de las reflexiones que se pueden leer en el crowdfunding. A punto de conseguir su objetivo, está por ver cuál será su próxima polémica. Quizá, viendo el apoyo de la gente, decide encauzar su carrera.