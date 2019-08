Víctor Sainz

El 26 de marzo, Henar Álvarez, guionista en la cadena SER, antigua colaboradora en Vanity Fair, del programa Likes, de Movistar, amén de presentadora entre 2013 y 2014 de Días de Cine, se subió al escenario de Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente, y lanzó un monólogo que la catapultó. Hoy, esta madrileña de 34 años es una de las voces más visibles del humor femenino, que, como dejar claro en esta entrevista, no es un subgénero, sino un género al que, desafortunadamente, aún se necesita poner palabras para definirlo. Habla de Twitter, de trabajar gratis, de feminazis y de sexo malo.

Pregunta. ¿Sintió que tras su célebre monólogo alcanzaba el estrellato?

Respuesta. Lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. Si te digo la verdad, lo que pasó después no me lo esperaba. Creía que iba a gustar, pero no que lo viera medio millón de personas.

P. ¿El nivel de insultos en Twitter fue el normal o se disparó?

R. En otras ocasiones, cuando he escrito temas con reivindicaciones feministas en la Red me han dado fuerte. Aquí no tanto. Y eso igual es porque no se terminó de captar, que tampoco es malo. Me sentí bastante bien.

P. ¿Es bueno que la gente no termine de entender un chiste?

R. Me parece fenomenal. Si hay una reivindicación, lo pillan y haces un bien social. Si no lo pillan, pero el chiste funciona igual, pues bien. La función es hacer reír.

P. ¿Aún se enzarza con sus troles en Twitter?

R. Me gusta. De cualquier modo, creo que de esto me estoy curando. Tengo muchas cosas que hacer y no puedo estar todos los días discutiendo con la gente.

P. ¿Ha sido usted trol también?

R. No, pero he sido muy de contestarles.

P. ¿Cuándo hay que dejar de responder?

R. Cuando el volumen te satura. Llega un momento en que no puede ser. Cuando te aburre pelearte con ellos y dices "oye, esto ya lo he probado". Dejar a un trol es como dejar a una pareja: llega un momento en que ya está; esa relación no da más de sí.

P. ¿Es el patrón de insultar a mujeres en redes sociales extremadamente básico?

R. Sin duda. Eres gorda, eres fea... Lo fuerte es que hay gente que te llama fea y luego ves su foto de perfil y bueno…

P. ¿Cuál es el límite del humor?

R. El éxito. Que funcione.

P. ¿Existe un humor femenino?

R. Es como cuando hablas de literatura y al ponerle la etiqueta de femenina la lleva a una liga menor. Si eres mujer y hablas desde tu punto de vista, aún estás haciendo algo distinto, y eso parece que te convierte en subgénero. Con 30 años, descubrí que solo había leído a dos mujeres. Muchas cosas las veo y siento desde el punto de vista de un hombre porque es lo que he consumido.

P. ¿Se ha acabado la paciencia para las mujeres?

R. Claro. Mira, esta mierda de “venceréis, pero no convenceréis” que dicen muchos con respeto al feminismo a mí me toca el coño. Me da igual convencerles. Quiero las mismas oportunidades que los demás, aunque no estén convencidos. Tengo 34 años y no quiero seguir con este rollo de que hay que educar a estos hombres. Mira, que vengan educados de casa. Como los que te decían que cuando fueras de vacaciones con un dinero que te ha costado mucho ganar lo ibas a gozar más. Esa mierda te la dicen para que te sientas mejor con tu miseria. No quiero sufrir más que los demás por el hecho de ser mujer.

P. ¿Qué es una feminazi?

R. Creo que es una mujer consciente de las desigualdades que la rodean. Eso, mucha gente lo percibe como que esa mujer está loca. No es nada nuevo. En cuanto una mujer tiene ideas propias, conversación interesante o sabe lo que quiere la gente la percibe como un peligro. Bruja, histérica, feminazi… A mí, si me insultan llamándome feminista, me cabreo: llámame feminazi, haz las cosas bien.

P. ¿Qué le hace gracia que no debería?

R. El humor de caca, culo, pedo, pis. Hay un canon de lo que es importante y lo que no. El humor político es la hostia, vale, pero un buen chiste de caca hace que me caiga de la silla. No sé por qué no se le dota de valor.

P. ¿Aspira a la dominación mundial?

R. Absolutamente. Si no, me quedo en casa.

P. ¿Qué opina de la campaña de la Junta de Andalucía dirigida a las víctimas de maltrato? Parece que diga que ser maltratada es como pasar una gripe…

R. Es horrible. Siento que dice: “Mujer, mira, si no lo superas es cosa tuya”. Me preocupa. Siento que estamos dando pasos atrás. ¿Puede ser por una maldita vez que las campañas respecto de la violencia de género estén destinadas a ellos? Es que es tan fácil como decir: “No pegues, no maltrates”. La violación en grupo, por ejemplo, no es tal. Son cinco violadores y cinco violaciones y cinco negaciones de auxilio.

P. ¿Y eso de llamarle manada a todos?

R. Es demencial. Parece un grupo de Marvel. No es ni medio normal.