El uso de falsas víctimas eleva la polémica de la campaña contra la violencia machista de Andalucía

La última campaña contra la violencia de género de la Junta de Andalucía se acaba de estrenar en medio de un aluvión de críticas. En los carteles instalados ya en autobuses de línea y en el vídeo previsto para la televisión aparecen mujeres sonrientes. Se asegura que son víctimas, pero se trata de modelos sacadas de un banco de imágenes. Ellas han sufrido malos tratos, pero la vida siempre es más fuerte, reza el lema. Obvia el término "violencia de género" -reconocido en la ley integral española de 2004 y en el Convenio de Estambul, aprobado por el Consejo de Europa y suscrito por España en 2014-. Y pone toda la responsabilidad sobre las mujeres: Denuncia. Vive. El Gobierno central ha mostrado su "preocupación". La oposición, profesionales de la lucha contra la violencia machista y colectivos feministas reclaman su retirada.

"La lucha contra la violencia de género no admite flaqueza ni planteamientos tibios", señalan desde el Ministerio de Igualdad. "Exige mensajes contundentes que demuestren que instituciones y sociedad se enfrentan de forma coordinada y consensuada a este grave problema". Desde el departamento que dirige la vicepresidenta Carmen Calvo, ahora en funciones, señalan: "Hablar de malos tratos y centrar una campaña en las víctimas reduce la eficacia de este tipo de acciones de sensibilización y concienciación". Calvo ha trasladado su "preocupación" al presidente de la Junta de Andalucía por los cambios: "Cualquier fisura en el posicionamiento de las instituciones responsables de proteger a las víctimas puede generar desconfianza en el sistema", señalan en un escrito remitido por el Ministerio.

La Consejería andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, dirigida por Rocío Ruiz (Ciudadanos), ha reivindicado este lunes el mensaje positivo su campaña. “Jamás nadie ha atacado de esta manera una iniciativa que busca demostrar que las mujeres pueden salir adelante, que hay futuro tras el calvario de la violencia de género”, señala Ruiz en un comunicado. Acusa al PSOE de utilizar políticamente la violencia machista. Y añade que están estudiando la adopción de medidas legales por, sostiene, “manipular los anuncios” de la campaña de la Junta.

Una "fórmula publicitaria"

El anuncio televisivo arranca con un fundido en negro en el que se lee: “Atención: las mujeres que van a ver a continuación han sido víctimas de malos tratos", las imágenes de mujeres sonrientes corresponden a un banco de imágenes empleadas con anterioridad en diversos anuncios una clínica dental de Pensilvania (EE. UU.). “Se trata de una fórmula publicitaria que se utiliza normalmente”, explican a este diario fuentes de la Consejería de Igualdad que alegan que en los anuncios de la DGT los médicos y las víctimas de accidentes de tráfico "tampoco son reales”.

Los responsables de la campaña, Conzeta Publicidad, sostienen que con ese mensaje inicial lo que se busca “es sorprender al espectador que espera que aparezcan mujeres agredidas, pero lo que se ve a continuación son mujeres en situación de normalidad. Es un contrasentido que sorprende al espectador”, inciden. Añaden que, pese a que se alude a que son víctimas de maltrato, “hubiera sido una irresponsabilidad utilizar mujeres reales que han sufrido malos tratos porque hubiera puesto en peligro su seguridad”.

"Cómoda para la ultraderecha"

La elección de la terminología ha suscitado buena parte de las críticas de la oposición por entender que es una clara concesión a la extrema derecha. La portavoz de Igualdad del PSOE andaluz, Soledad Pérez, alegó el viernes que la iniciativa del Gobierno andaluz era “cómoda para la ultraderecha”, al suprimir cualquier referencia al machismo. Unidas Podemos fue igual de crítico en otro tuit publicado este fin de semana: “Este es el problema cuando una campaña contra la violencia machista la hace un rehén de la extrema derecha”.

Igualdad rechaza que la elección del término maltrato en lugar de violencia de género o machista, como la propia consejera ha utilizado en un vídeo promocional de la campaña este mismo lunes, no supone ninguna concesión a Vox. La formación ha hecho de las políticas sobre igualdad y violencia de género uno de sus principales ejes de confrontación a lo largo de esta legislatura en la comunidad y consiguió incluir en los acuerdos para la aprobación de los presupuestos autonómicos el término “violencia intrafamiliar” en lugar de violencia de género.

“Si el objetivo de la campaña era acercar a las víctimas actuales que no han denunciado la experiencia de las que sí lo han hecho, no se ha logrado. Porque estas mujeres han pasado por momentos buenos, pero también por momentos muy malos, y mostrarlas felices idealiza la situación”, explica Amparo Díaz Ramos, abogada especializada en violencia de género. “Los profesionales, nos pasamos buena parte del tiempo ajustando expectativas con nuestras clientas, precisamente por los efectos de las campañas. La denuncia no lo resuelve todo”, advierte.