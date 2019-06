PP y Cs salvan los presupuestos andaluces tras un acuerdo con Vox

La extrema derecha de Vox, una vez más, ha mantenido en vilo hasta el último minuto la intriga sobre la aprobación del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2019. Lo que se ha negociado en los despachos del Parlamento andaluz y de la Consejería de Hacienda en los últimos días y horas no dependía de los interlocutores que han participado, sino de la decisión que el presidente de Vox, Santiago Abascal, tomó en Madrid a 530 kilómetros de Sevilla. Sacó el dedo pulgar hacia arriba. El primer presupuesto de un Gobierno de derechas en Andalucía en casi 37 años verá la luz.

Vox no quiso despejar la incógnita hasta que su portavoz, Alejandro Hernández, subió a la tribuna este miércoles durante el debate a la totalidad del proyecto de ley de Presupuestos. Entonces anunció que la retiraría. Esas eran las condiciones impuestas por Vox. Estirar la cuerda hasta el último minuto y hacer valer el peso de sus 12 diputados, que los días previos habían exigido una foto con Ciudadanos para retirar la enmienda. Esa imagen no se produjo antes del debate, sino al final.

Cuando el consejero de Hacienda, Juan Bravo, subió a la tribuna para defender las cuentas de 2019, PP y Ciudadanos hicieron ver que todo estaba abierto, que todo podía suceder. El sí y no. En realidad, disimulaban. Ya entonces sabían el final de la película. El acuerdo lo cerraron horas antes en Madrid el consejero de la Presidencia de la Junta, Elías Bendondo, con la cúpula de Vox. Paralelamente, en Sevilla el consejero de Hacienda y el portavoz del PP, José Antonio Nieto, mantenían reuniones con los diputados de Vox para buscar encaje sus demandas. Hasta que la orden no llegó de Madrid, el grupo de la extrema derecha no dio su brazo a torcer. La negociación además ha estado condicionada por los tirones de PP, Cs y Vox para la formación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento madrileño. En estas conversaciones también se habló de posibles alianzas en ayuntamientos andaluces.

La pregunta ahora es qué enmiendas parciales aceptarán en el Presupuesto. Las demandas de Vox, según fuentes del Gobierno, van dirigidas aumentar la rebaja fiscal y a la eliminación de entes públicos, lo que el PP llama de manera despectiva como la administración paralela. En un documento con una treintena de puntos piden más auditorías y que se racionalice el sector público andaluz, según fuentes del Ejecutivo autónomo. También exigen que las partidas sobre Memoria Histórica vayan sólo a exhumaciones y estudios de ADN y que la partida baje en lo presupuestado al nivel de ejecución real. Hacienda sostiene que de los cuatro millones presupuestados por el anterior gobierno socialista, solo se ejecutó uno.

Desde Hacienda se ha intentando convencer a Vox de que la eliminación de cualquier ente instrumental no se puede hacer de cuajo, sino que es necesario contar con informes que lo avalen. Tampoco se puede despedir por capricho y sin motivos a los trabajadores, porque es más que previsible que los tribunales acaben por darles la razón.

La extrema derecha está dispuesta a hacer sudar tinta al Gobierno bipartito, porque tiene la llave de la estabilidad, como ya se sabía desde que Juan Manuel Moreno fue investido presidente de la Junta en enero pasado con los votos de los 26 diputados del PP, los 21 de Ciudadanos y la docena de Vox. Juntos suman 59, frente a los 33 del PSOE y los 17 de Adelante Andalucía. La mayoría absoluta es de 55.

Una vez superadas las dos enmiendas a la totalidad del PSOE y Adelante Andalucía, el proyecto pasará a su debate en comisión, sin posibilidad de que se modifique la cifra final. Las cuentas para 2019 ascienden a 36.495,5 millones de euros, un 5% más que los de 2018, de los que 20.343 millones se van a destinar a gasto social, un incremento del 5,9% respecto del anterior ejercicio.