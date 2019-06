Vox exige una negociación directa con Cs para aprobar el Presupuesto andaluz

El grupo parlamentario de Vox, el dueño de la llave de la estabilidad del Gobierno bipartito andaluz, ha marcado este jueves sus líneas rojas para apoyar el primer presupuesto de centro derecha en casi 37 años. Quiere que Ciudadanos, el socio del PP, negocie directamente con sus diputados las cuentas de la Junta para 2019.

“¿Ciudadanos, ¿qué pretende, que va a estar cuatro años sin vincularse a Vox? Eso es imposible”, aseguró el diputado de la formación de extrema derecha Manuel Gavira. “Esto es un Gobierno en su conjunto no la mitad del Gobierno, esa es la clave”, reiteró el portavoz del grupo, Alejandro Hernández. Y un tercer diputado Rodrigo Alonso apostilló: “Hay un parte del Gobierno que recela de sentarse a hablar con nosotros y así es difícil llegar a acuerdos”

Los diputados de Vox registraron pasadas las 11 de la mañana la enmienda a la totalidad con petición de devolución del proyecto de ley rodeados de una nube de periodistas como en las grandes ocasiones parlamentarias. Su petición es muy clara. Ya no les vale el paripé de cerrar acuerdos con el Partido Popular, sin que Ciudadanos participe de manera activa. Buscan la foto que el partido de Albert Rivera evitó después de las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, presionado por sus aliados liberales europeos. Para lograr la elección del popular Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta, el PP firmó un pacto de gobierno con Cs y otro de investidura con Vox. La fórmula gustó a las tres formaciones, pero tras las elecciones autonómicas y municipales Vox ha impuesto otro modelo de relación. Hay un acuerdo con todo el Gobierno “no con la mitad” del Gobierno, reiteraron. Y quiere que se visualice.

Vox asegura que el proyecto de ley de Presupuestos para 2019 es continuista respecto al último presentado por los socialistas. “No denota ningún giro ni cambio de timón del que tanta gala se viene haciendo”, aseguró Hernández. En concreto, echan en faltan que no se “desmonte” la llamada administración paralela como denominan al conglomerado de empresas públicas ni que “se eliminen programas que tienen como objeto el adoctrinamiento ideológico”.

Pese a que Vox mantiene su actitud de no apoyar las primeras cuentas del Gobierno de derechas de Andalucía, su portavoz aseguró estar abiertos a la negociación hasta el mismo 12 de junio, fecha en la que se celebrará el debate de totalidad.

Ciudadanos, por el momento, no está dispuesto a facilitar esa foto, aunque es probable que la situación cambie en los próximos días. El portavoz de la formación naranja, Sergio Romero, que el interlocutor en materia presupuestaria con todos los grupos del Parlamento es el consejero de Hacienda, Juan Bravo, del PP y que es él el que pilota las negociaciones. “No se puede canjear un presupuesto de 36.500 millones de euros por una foto”, dijo Romero, para a renglón seguido afirmar que su grupo está dispuesto a sentarse a hablar. “Si alguien quiere una foto, que se vaya a un estudio fotográfico”, añadió. Según Ciudadanos, Vox está utilizando el presupuesto andaluz para lograr su entrada en el Gobierno y en el Ayuntamiento de Madrid.

Como en el cuento de la buena pipa (“Yo no digo ni que sí ni que no, sino si quieres que te cuente el cuesto de la buena pipa”), Romero eludió aclarar si los consejeros de Cs o el propio vicepresidente, Juan Marín, se dejarán ver con los diputados de Vox. La solución podría partir del propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, si convoca a una reunión con todos los socios que sostienen al Gobierno.

El portavoz del PP, José Antonio Nieto, dijo que su grupo tiene capacidad de diálogo “infinita” y tras asegurar que la enmienda de Vox no tiene “argumentos sólidos”, le instó a exponer qué medidas quieren que se incluyan para lograr su apoyo.

La enmienda de Vox no es la única que pide la devolución del Presupuesto andaluz. También Adelante Andalucía (Podemos e Izquierda Unida) han registrado la suya y el PSOE. Los socialistas no desvelaron su decisión hasta este mismo jueves, según dijo su portavoz Mario Jiménez, porque esperaban escuchar antes las explicaciones del Gobierno. No obstante, fuentes socialistas informaron de que el retraso se debió a que hubo un debate interno de si era conveniente o no la enmienda a la totalidad, para ejercer más presión sobre Vox para que mantenga la suya. Según este razonamiento, con esta decisión los socialistas vendrían a avalar la crítica de Vox de que los presupuestos son continuistas.

La oposición andaluza considera que la posición de Vox es una “comedia” y que al final cambiarán de posición.