Vox anuncia una enmienda a la totalidad de los presupuestos andaluces

Vox, el partido necesario para sacar adelante los primeros presupuestos del Gobierno bipartito de PP y Ciudadanos de la Junta de Andalucía, ha anunciado este lunes que no apoyará las cuentas públicas. La formación de extrema derecha considera que se trata de un "mero ejercicio de continuidad sobre lo que ya había". "Los podría haber presentado un Gobierno socialista perfectamente", ha señalado su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández. La formación de extrema derecha tiene previsto presentar una enmienda a la totalidad por entender que no hay "cambios de política, solo de cifras" y que no cumple con el acuerdo de 37 puntos que firmaron con los populares para garantizar la investidura de Juan Manuel Moreno. "Se alejan de todo lo que se decía que se iba a hacer por parte del nuevo Gobierno", ha añadido Hernández.

Los nuevos presupuestos contemplan un mantenimiento de los fondos de 4,2 millones para violencia de género, un incremento en más de un millón de euros para las políticas migratorias y una rebaja del 6,9% en el gasto destinado a Memoria Histórica. Vox ha eludido pronunciarse sobre partidas concretas que consideren que no se avienen al acuerdo firmado con el PP, para centrarse en las cuentas en su totalidad. "Todas las actividades y programas que no tienen interés claro público y social no serán apoyadas, pero no se trata de un programa en concreto, sino del proyecto en sí".

Los argumentos empleados por Vox para rechazar los presupuestos son similares a los que ha esgrimido esta mañana Adelante Andalucía, esto es, que son continuistas con los presentados en ejercicios anteriores por el PSOE. "Nuestro objetivo es que estos presupuestos no se aprueben", han señalado desde Vox. Su ultimátum, no obstante, no parece definitivo y sus diputados se han abierto a negociar. "PP y Ciudadanos tendrán que negociar con nosotros para tener nuestro apoyo y tendrán que cumplir los acuerdos firmados", ha añadido Hernández. Para Vox ya no basta, sin embargo, con tener como interlocutor solo al PP, como ocurrió en diciembre durante el pacto de investidura. La fuerza de extrema derecha quiere sentarse con "el Gobierno, que está formado por dos partidos". Desde la formación apelan a que hay consejerías dirigidas por representantes de la formación liderada por Albert Rivera cuyas partidas presupuestarias también quieren modificar.

El veto inicial de Vox se produce horas después de que su candidata a la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, calificara de "papel mojado" la fórmula tripartita en Andalucía. Los diputados andaluces han defendido que desde que han llegado al Parlamento ellos no han hecho sino cumplir con los 37 puntos que acordaron con el PP y han sido claros: "O reforman el presupuesto o que lo negocien con otro partido".

Este es el primer presupuesto presentado por un Gobierno de centro derecha en Andalucía en 37 años después de que Juan Manuel Moreno fuese investido el pasado enero presidente de la Junta. Lo logró con los 26 diputados de su grupo, el PP, los 21 de Ciudadanos y los 12 de Vox. Sin embargo, las cuentas no hacen un guiño al partido ultra: la sanidad, la educación y la dependencia siguen siendo las principales apuestas.

En los primeros presupuestos también se mantienen las grandes cifras de la llamada administración paralela que tanto criticó y critican PP y Ciudadanos. Las cuentas para 2019 ascienden a 36.495,5 millones de euros, un 5% más que los de 2018, de los que 20.343 millones se destinan a gasto social, un incremento del 5,9% respecto del anterior ejercicio. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, presentó la semana pasada las cuentas públicas en un marco de austeridad, bajo el que destacó el recorte en un 15% de las políticas de empleo de la Junta en la comunidad que tiene siete puntos de paro más que la media española.

El proyecto de presupuestos no solo ha provocado el rechazo de Vox. La semana pasada, el PSOE y Adelante Andalucía ya se desmarcaron del borrador, con lo que PP y Cs necesitan a su socio de investidura para sacar adelante las cuentas. Hay un periodo de 15 días para presentar enmiendas a la totalidad. Adelante Andalucía ha anunciado que interpondrá la suya y el PSOE lo ha insinuado. Las enmiendas se votan en orden de menor a mayor representación parlamentaria y para que alguna pudiera prosperar necesitaría el apoyo de uno de los grupos y la abstención de otro. De lo contrario, seguiría adelante la votación de las cuentas con la tramitación de enmiendas parciales.