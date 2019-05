Vox exige a Casado una disculpa para negociar los Presupuestos en Andalucía

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha exigido este jueves al presidente del PP, Pablo Casado, que rectifique las palabras en las que calificó a Vox como "extrema derecha" para sentarse a negociar con el Gobierno regional los presupuestos de la Junta. "No es razonable hacerlo con alguien que te está insultando", recalcó el portavoz. "No es una buena manera de invitarte a negociar".

En una rueda de prensa este jueves, Hernández ha advertido de que sus declaraciones no son una "rabieta" ni "una reacción desmesurada". "Si el PP ha copiado casi de modo literal el programa de Vox y ahora dice que es un partido ultra o de extrema derecha, lo que tiene es ganas de molestar, ofender o incluso injuriar", se ha quejado Hernández, que se ha mostrado reacio a negociar. "Si a los incumplimientos del acuerdo de investidura firmado con el PP añadimos la ofensa, estamos echando gasolina a un fuego que ya ha alcanzado unas dimensiones lo suficientemente importantes como para que en estos momentos no estemos en disposición de sentarnos a hablar con el PP ni con Ciudadanos", ha zanjado este jueves.

Hernández, quien cree que después del resultado de las elecciones generales "se pueden prever nuevas tensiones" en el Gobierno andaluz, ha insistido en pedir "una explicación clara y contundente" sobre las afirmaciones de Casado.

Discrepancias con Casado

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, de Ciudadanos, ha afirmado que "no comparte en absoluto" las declaraciones de Casado, pero ha señalado que "no se pueden mezclar" palabras como esas "cuando llegue el momento de hablar de Presupuestos".

El portavoz del PP andaluz, José Antonio Nieto, mantuvo que nadie entendería que Vox no apoyase el presupuesto de la Junta, tras 40 años de gestión socialista y con las necesidades económicas de Andalucía. "No es admisible un cordón sanitario en torno a Vox" y "Vox es al PP lo que Podemos al PSOE, y eso no es una descalificación", ha subrayado Nieto ante la insistencia de los periodistas en arrancarle una respuesta sobre si secunda las palabras del líder del PP.

"La experiencia irá demostrándole a Vox que tiene que cambiar", ha lanzado Nieto, para quien los complejos de los que acusan al PP, con expresiones como "derechita cobarde" los tienen quienes se molestan por declaraciones como las efectuadas por Pablo Casado. Nieto ha pedido "madurez" a Vox y ha recordado que quienes poseen "una mandíbula de cristal" son los "boxeadores neófitos".