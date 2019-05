Casado y Aguirre atribuyen el inicio del declive electoral del PP a la etapa de Rajoy

Pablo Casado y Esperanza Aguirre han coincidido este jueves en vincular la debacle electoral que sufrió el PP en las elecciones generales del domingo a la etapa de Mariano Rajoy. Durante la recepción por la festividad del 2 de mayo en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, los dos miembros de la formación conservadora han apelado a los votantes de Ciudadanos y Vox, pidiéndoles que vuelvan a votar al PP en las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo, mientras insinuaban que la crisis del partido arrancó por la forma en la que afrontó el expresidente del Gobierno los casos de corrupción, la crisis económica y el independentismo en Cataluña. Una estrategia decidida para proteger tras el batacazo electoral el liderazgo de Casado, que accedió al poder hace nueve meses.

"Llevamos perdiendo apoyos electorales desde hace ocho años, por lo tanto no es algo que sea imputable a estas últimas elecciones generales", ha dicho el líder de la formación conservadora, situando el inicio de la crisis del PP en la etapa de Rajoy. "Perdimos un tercio de nuestros electores y recuperamos un poco en la repetición (de 2016)" ha recordado. "Ahora hemos tenido un resultado muy malo", ha reconocido. Y ha analizado: "Las causas, como decía José Manuel García Margallo en el comité Ejecutivo son las tres c: crisis económica, casos de corrupción y la situación de Cataluña".

"Culpables somos nosotros, todos los que formamos el PP, porque no hemos sido capaces de frenar la desbandada, que no ha empezado ahora, que empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche: 'liberales y conservadores que se vayan al partido liberal y al partido conservador', y algunos de ustedes recordarán que posiblemente lo decía por mí, yo no me fui", ha comentado Aguirre a los periodistas desplazados a la Puerta del Sol.

Hace casi un año, el PP perdió La Moncloa por una moción de censura impulsada por la primera sentencia del caso Gürtel. Ceder el poder activó un terremoto que ha acabado con Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal fuera de la política; con una "desbandada " de electores, en palabras de Aguirre; y la puerta abierta a que Ciudadanos logre el sorpasso y se consolide como el referente de la derecha.

No hay mejor resumen de la crisis que la huida de dos ediles capitalinos a Vox y del expresidente regional Ángel Garrido a Ciudadanos. Este jueves, en Sol, Casado y Garrido se cruzaron, porque ambos tenían sitio reservado en primera fila para escuchar el discurso de Pedro Rollan, presidente en funciones. No se saludaron.

Aguirre considera "un error" los calificativos "hirientes" de Casado sobre Abascal La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha considerado este jueves "un error" los calificativos "hirientes" del presidente del PP, Pablo Casado, al presidente de Vox, Santiago Abascal, en los que aseguraba que debía mucho a su partido, gracias al que había estado cobrando de "fundaciones, chiringuitos y mamandurrias". "A mí a estas alturas de curso (...) Como decía Churchill: los políticos tenemos que tener la piel de elefante. No me duele nada pero lo considero un error porque muchos de los votantes nuestros habían optado por Vox y se lo estaban replanteando para las municipales y autonómicas", ha señalado la exdirigente, ante los medios de comunicación, en el acto de celebración del Dos de Mayo. Se trata, para Aguirre, de unos "calificativos hirientes" de los que tampoco está libre Abascal, que les ha llamado "derechita cobarde". "No conducen a nada", ha sostenido.

