Los actos del 2 de Mayo, en directo

Las declaraciones de Esperanza Aguirre criticando a Mariano Rajoy : "Culpables somos nosotros, todos los que formamos el PP, porque no hemos sido capaces de frenar la desbandada, que no ha empezado ahora, que empezó cuando Mariano Rajoy dijo en Elche: 'liberales y conservadores que se vayan al partido liberal y al partido conservador', y algunos de ustedes recordarán que posiblemente lo decía por mí, yo no me fui".

Isabel Díaz Ayuso , candidata del PP a la Comunidad de Madrid, dice sobre un acuerdo con Vox que no pactaría la puesta en riesgo del Estado autonómico: "Evidentemente hay cosas que no pactaré pero otras son necesarias ".

Pepu Hernández , candidato del PSOE a la alcaldía, ha dicho a la prensa que no le gustaría ver a Vox en el gobierno de la ciudad para no volver al pasado.

EL PAÍS

José Luis Martínez-Almeida, candidato del PP, preguntado sobre si pactaría con Vox tras las elecciones del 26 de mayo, evita pronunciarse: "No voy a pronunciarme sobre pactos electorales con Vox. Siendo nosotros más, no nos puede pasar lo mismo. No puede pasar que no volvamos a gobernar", ha dicho Almeida. "Desde el reconocimiento de los errores y los fallos que hayamos podido cometer os vamos a dar motivos para que volváis a votar al PP, porque no puede ser que siendo nosotros más gobierne la izquierda". También ha dicho que "la infinita mayoría de votantes de Vox" no son de ultraderecha.