Juan Manuel Moreno, nuevo presidente de Andalucía con los votos de PP, Ciudadanos y Vox

Juan Manuel Moreno Bonilla es el nuevo presidente de la Junta de Andalucía y el primero no socialista con 59 votos a favor, 50 en contra, gracias al apoyo de Ciudadanos y Vox. Sucede en el cargo a Susana Díaz, que por la tarde se ha dirigido en estos términos al nuevo mandatario: "Usted llega a la presidencia de la Junta con los herederos del franquismo".

Moreno es el primer presidente de la Junta de Andalucía del PP después de 36 años y ocho meses de Gobiernos socialistas. El popular ha obtenido este martes el apoyo de Ciudadanos y Vox tras cerrar un acuerdo con cada uno de estos partidos y se ha mostrado abierto al diálogo incluso con la oposición. "Me ha felicitado la presidenta, le he dicho que tiene las puertas de mi despacho abiertas", ha declarado minutos después de ser investido presidente. "El lunes informaré de cuál va a ser el Consejo de Gobierno. La primera decisión es encargar una auditoría integral para saber el estado financiero de la Junta", ha señalado.

La secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ha centrado su primer discurso como líder de la oposición en el Parlamento andaluz en recalcar la dependencia del futuro Gobierno de PP y Ciudadanos de las políticas de extrema de Vox. “Han tenido que apropiarse de los votos de extrema derecha para tener un Gobierno legítimo”, ha dicho. La dirigente del PSOE andaluz ha insistido en recordar que fue su partido quien ganó las elecciones y ha denunciado, como ha venido haciendo desde que empezaron las negociaciones para apear a su partido del poder en la Junta, que los acuerdos hayan sido tutelados desde Madrid. “Ha demostrado poca consideración con nuestra tierra”, le subrayado Díaz.

La denuncia de las políticas de Vox, con alusiones explícitas al discurso que pronunció su líder territorial en Andalucía, Francisco Serrano, esta mañana, ha imbricado la mayor parte de la intervención de la dirigente socialista. Díaz ha aludido a las propuestas en materia de violencia de género, familia, inmigración y memoria histórica que se encuentran recogidas en el acuerdo de PP y el partido de extrema derecha, y ha insistido en vincularlas de manera directa a las políticas del futuro Ejecutivo bipartito que liderará el candidato popular a la investidura, Juan Manuel Moreno.

En su primera intervención en sede parlamentaria, el representante de Vox en Andalucía, el juez en excedencia Francisco Serrano, ha querido dejar claro que su partido ha sido el verdadero artífice del cambio en Andalucía, evidenciando que sin sus votos la alternancia impulsada por el PP y Ciudadanos no habría sido posible, y ha advertido de que su formación no renunciará a ninguno de sus postulados políticos y que no le dará "un cheque en blanco" al PP, esta legislatura.

Ciudadanos ha dedicado la sesión de investidura a distanciarse de Vox al mismo tiempo que reivindicaba su acuerdo con los populares. "Nuestro compromiso nos obliga a usted y a mí", le ha dicho Juan Marín a Moreno. "Del pacto con Vox, será usted responsable, pero no nos vincula", ha recalcado.

Marín ha vuelto a insistir en que el trato de los populares con Vox era necesario para lograr su investidura, pero que no influirá en el Gobierno bipartito. "Respeto que para su investidura usted haya llegado al acuerdo con otras fuerzas, sean las que sean. A lo largo de la legislatura ustedes presentarán propuestas con las que nosotros no estemos de acuerdo, somos partidos distintos pero estamos obligados a entendernos", ha señalado.