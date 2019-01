Vox se reivindica como clave en el cambio en Andalucía y avisa de que no renunciará a sus políticas

En vídeo, diputado de Vox, Francisco Serrano. Alejandro Ruesga EL PAÍS | Vídeo: Europa Press

En su primera intervención en sede parlamentaria, el representante de Vox en Andalucía, el juez en excedencia Francisco Serrano, ha querido dejar claro que su partido ha sido el verdadero artífice del cambio en Andalucía, evidenciando que sin sus votos la alternancia impulsada por el PP y Ciudadanos no habría sido posible, y ha advertido de que su formación no renunciará a ninguno de sus postulados políticos. En su discurso de réplica al candidato popular a la investidura, Juan Manuel Moreno, Serrano ha defendido el decálogo político de su formación haciendo especial hincapié en las políticas en materia de género, familia, inmigración y fiscalidad.

“Entramos en esta casa, en el Parlamento de Andalucía, con el orgullo de ser la fuerza política decisiva que ha propiciado el cambio en Andalucía después de 36 años de Gobiernos socialistas en la Junta. Vox ha sido el partido que ha facilitado la alternativa democrática que han reclamado los andaluces”, ha comenzado el líder andaluz. “Vox ha sido la herramienta democrática que ha puesto fin al régimen socialista”, ha insistido. El discurso de Serrano ha estado integrado por los elementos que articulan el mensaje de la dirección nacional de la extrema derecha (defensa de las tradiciones y símbolos españoles, reducción de la fiscalidad, defensa de la natalidad y la familia tradicional), poniendo el énfasis en la “defensa sin complejos” de los valores y principios “morales y éticos” de los españoles indignados que han visto cómo “se han tirado por la borda, acogiendo las imposiciones de la dictadura ideológica de una izquierda intrusiva y totalitaria”.

"VOX no va a renunciar a ninguno de sus planteamientos", ha advertido Serrano, quien se ha dirigido especialmente a Ciudadanos. A su dirigente, Juan Marín, A Ciudadanos le ha reprochado que los hayan eludido durante la etapa negociadora, ignorando que eran decisivos para materializar el cambio. "Hemos sido necesarios para el cambio, cuestión que desde Ciudadanos parece ser que no se ha llegado a entender. Evidentemente, porque sólo nos conocen por referencias que les han llegado de allende los Pirineos. Porque lo cierto, es que con su actitud han despreciado a 400.000 andaluces". En su turno de réplica, el dirigente territorial de la formación naranja, ha inisitido en desvincularse del acuerdo entre los populares y la extrema derecha. "A Ciudadanos solo le vincula el acuerdo de Gobierno con el PP", la ha dicho a Moreno. "De lo demás, del pacto con Vox, será usted responsable, pero no nos vincula", ha recalcaldo Marín, que, como a lo largo de las negociaciones, ha vuelto a circunscribir el trato de los populares con Vox a la necesidad de Moreno de buscar apoyos para su investidura.

Serrano ha puesto especial énfasis en defender la postura de Vox en materia de igualdad y políticas de género, apelando expresamente a su experiencia como juez de familia. El dirigente de Vox ha insistido en equiparar todo tipo de agresiones en el ámbito familiar y ha criticado las actuales normas en materia de violencia de género por considerarlas ineficaces: "Representamos a los españoles y andaluces que están cansados de ver el continuo recorte de derechos y libertades con el pretexto de perspectivas ideológicas, y que además no han tenido ningún resultado positivo para ningún colectivo al que se decía que beneficiaban". En la línea de Vox de cuestionar las ayudas a las asociaciones de mujeres Serrano ha incidido: “Abogamos por una defensa eficaz de las mujeres que siguen sufriendo maltrato por culpa de un sistema que de forma fraudulenta favorece el abuso, el oportunismo de quienes no combaten el maltrato ni la violencia, sino que viven de ellas a través de suculentas subvenciones y ayudas que hasta ahora no han tenido fiscalización de ningún tipo".

Perspectiva de género

También ha atacado la inclusión de la perspectiva de género en el ámbito judicial, un principio reconocido en la legislación española y que es reivindicado por los colectivos feministas como un elemento esencial para garantizar sentencias ajustadas a derecho sobre todo en el ámbito familiar y en casos de violencia de género. “Representamos a andaluces que también quieren una justicia de calidad que responda a los principios de independencia, objetividad e imparcialidad y no contaminada por la perspectiva ideológica de género”.

Corregido en una cita bíblica por el PSOE El líder de la extrema derecha en Andalucía, luciendo como otros de sus compañeros de partido una corbata ‘verde Vox’, ha aludido a Jesucristo como el referente ideológico de su partido. “Nosotros nos basamos en la ideología de un revolucionario que vivió hace más de 2.000 años y que basaba toda su doctrina en el amor”, ha dicho para contraponer sus referentes a los de Podemos. Pero cuando ha querido aludir a un pasaje de San Juan referente al amor, ha sido corregido desde las gradas por un diputado del PSOE que le ha llamado la atención sobre el versículo correcto al que pretendía hacer referencia. Esta ha sido, quizás, la interrupción menos bronca que ha sufrido Serrano durante su intervención. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha tenido que llamar la atención, especialmente a los representantes del PSOE, pero también a los de Adelante Andalucía que han frenado el discurso de Serrano, sobre todo cuando se refería a asuntos de violencia de género, justo cuando más han aplaudido los 12 diputados de Vox.

La inmigración también ha sido otro de los ejes de su discurso. Siguiendo la línea argumental de la extrema derecha, Serrano ha vinculado inmigración ilegal con delincuencia y abocamiento al paro nacional y ha vuelto a exigir la expulsión de 52.000 personas, como constaba en el documento original que Vox remitió al PP para garantizar el apoyo de Vox a la investidura de Moreno. “Los andaluces han visto cómo se privilegia a personas que entran a nuestro país incluso de forma violenta y saltándose todo control fronterizo, en detrimento de otros que lo han hecho cumpliendo todos los requisitos legales y en perjuicio de las necesidades de españoles que aquí también sufren de problemas de exclusión y que se hallan en situación carencial, y que, desde luego, no tendrían dinero para pagar a esas mafias de la inmigración”. Serrano se ha referido a los inmigrantes que, a su juicio, “llegan sin pedir permiso y que lejos de adaptarse, integrarse y darse, vienen sólo para recibir, despreciando sentimientos, costumbres y tradiciones, en un afán de imponer su particular estilo de vida” y que “se aprovechan de forma fraudulenta del sudor de la frente”, de los españoles y andaluces.

Serrano ha tenido palabras muy duras para el PSOE, a cuyo gobierno de 36 años se ha referido como “régimen” y a quienes ha acusado de “financiar autobuses para dar soporte a una rebelión ante un resultado democrático”, en referencia a la manifestación feminista que ayer tuvo lugar a las puertas del Parlamento durante el discurso de investidura de Moreno. También ha sido muy duro con Adelante Andalucía. “Nosotros somos muy diferentes de los radicales extremistas de izquierda que nos difaman, y llaman incluso a actos violentos para impedir que ejerzamos nuestros derechos democráticos”, ha dicho.