Ciudadanos y Vox chocan a las pocas horas del acuerdo de la derecha en Andalucía

El pacto para formar Gobierno en Andalucía no da tregua. Horas después de que el PP y Vox firmaran un acuerdo de 37 puntos por el que el partido de extrema derecha apoyará al candidato popular, Juan Manuel Moreno, en la investidura, los ataques entre los partidos implicados no cesan. El pacto para la creación de una Consejería de Familia se ha convertido en la primera gran traba para la andadura del Gobierno del PP y Ciudadanos en Andalucía. El dirigente territorial de la formación de Albert Rivera, Juan Marín, ha asegurado esta mañana que no contempla esa consejería como una cartera aislada. “En nuestro pacto programático no se contempla una Consejería de Familia independiente”, ha asegurado.

Marín respondía así a las declaraciones que minutos antes había hecho el secretario de Vox, Javier Ortega, en la sede del Parlamento andaluz. El dirigente de la formación de extrema derecha había acusado a Albert Rivera de “maniobrar” para “diluir” la Consejería de Familia en otra con más atribuciones. “Ciudadanos quiere integrar esa cartera en Igualdad. Eso es no entender las cosas, ni el juego democrático. La prepotencia de Ciudadanos no tiene cabida en el juego democrático”, insistió, tras acusar al líder nacional de la formación naranja de totalitario. Para Vox, que Familia sea un área exclusiva es imperativo y no quiere que la dirija Ciudadanos. Ortega ha asegurado que “el PP lo tiene claro” y espera lealtad por su parte.

Ciudadanos, sin embargo, reivindica que han sido ellos mismos quienes sugirieron la creación de una Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Conciliación y Familia y sostiene que así figura en el acuerdo programático firmado con el PP en Navidad. En el texto del documento hay un apartado específico sobre conciliación, igualdad y familias pero no se alude de manera concreta a una consejería que abarque esas competencias. Moreno, el líder popular andaluz, en la presentación ante los medios de los acuerdos para garantizar su investidura con Ciudadanos y Vox fue poco preciso en cuanto al alcance y ámbito de la Consejería de Familia que se incluía en el pacto con la extrema derecha. Defendió la existencia de esa cartera, pero no excluyó que pudiera integrarse junto a otras competencias. Se limitó a remitir al acuerdo final sobre la estructura de Gobierno con Marín para determinar su amplitud.

Ciudadanos se ha esforzado por desvincularse del documento firmado entre el PP y Vox, asegurando que no le atañía en absoluto y que no afectaba al acuerdo sobre la estructura de gobierno al que han llegado con los populares. Tras el acuerdo firmado entre la extrema derecha y PP este miércoles, Rivera ha dicho este jueves en Telecinco que los de Santiago Abascal "han dado un paso atrás y han tenido que rectificar y han tenido que envainar". "Ni un paso atrás, no va a haber un solo euro que se retire a una mujer que se le da una solución habitacional y no quiero que se le quiten pulseras a los maltratadores", ha aclarado.

Comparación de las propuestas de Vox con el pacto final del PP con el partido de Abascal. El Partido Popular asume parte del discurso de Vox y el partido de Abascal renuncia derogar la ley de violencia de género, la de igualdad y la de LGTBI, y a la expulsión de 52.000 inmigrantes

Pero el ajuste de esa Consejería de Familia en la distribución de áreas que han pactado ambas fuerzas y las reivindicaciones de Vox han provocado las primeras fisuras en esa forzada alianza a tres bandas. "Algunos llegan aquí y quieren derogar leyes con 12 escaños y eso no se puede hacer. Poco a poco irán entendiendo cómo funciona el Parlamento y el Gobierno de la Junta", dijo Marín sobre la formación de extrema derecha.

La Consejería de Familia no es el único escollo. El acuerdo entre el PP y Vox contempla la sustitución de la ley de memoria histórica por una de la "concordia". Marín ha dejado claro que su grupo no apoyará en el Parlamento esa propuesta de ley si la presentan ambas formaciones.

Que el equilibrio y la compenetración, necesarios para mantener un Gobierno que se sustenta solo en 47 diputados, serán difíciles lo ha puesto de manifiesto también esta mañana Ortega al asegurar que su partido no renuncia a ninguna de las premisas que estipuló en el primer documento que remitió al PP el pasado martes. “No renunciamos a nuestros principios y en el Parlamento no apoyaremos aquello que proponga el Gobierno con lo que no estemos de acuerdo”, ha advertido el dirigente de Vox.

También el líder del partido, Santiago Abascal, ha atacado a Ciudadanos: "Yo entiendo que el partido francés tiene que esforzarse en no molestar a su presidente Macron", ha escrito en Twitter. "Pero las cosas son como son. Solo habrá cambio en Andalucía por los votos y por el patriotismo de Vox. Y lo habrá a pesar del egoísmo, la irresponsabilidad y las obediencias de otros", ha continuado.